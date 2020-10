PS Plus Ekim 2020 oyunları indirmeye sunuldu

Tam Boyutta Gör

PlayStation Plus Ekim 2020 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay Need for Speed Payback ve Vampyr oyunları ücretsiz veriliyor. Her iki oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu ayın oyunları hiç de fena olmamış diyebiliriz. Her iki oyun da oldukça kaliteli yapımlar olarak dikkat çekiyor. NFS Payback serinin son yıllardaki sevilen oyunlarından birisi, yarış oyunu sevenler için kaçırılmaz fırsat.

Vampyr ise 1910'lu yılların Londra'sında geçen ilginç bir aksiyon RPG olarak dikkat çekiyor. Güçlü atmosferi ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken Vampyr genel anlamıyla olumlu yorumlara sahip. Türe ilgi duyanlar için tavsiye ediyoruz.

Need for Speed Payback ve Vampyr 2 Kasım'a kadar indirilebilir olacak.

PlayStation 4

Need for Speed Payback

Vampyr

