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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Ekim 2020 oyunları indirmeye sunuldu

    PS Plus'ın bu ayki oyunları Need for Speed Payback ve Vampyr'ı hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunlar 2 Kasım'a kadar indirilebilir olacak.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Plus Ekim 2020 oyunları indirmeye sunuldu
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    PlayStation Plus Ekim 2020 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay Need for Speed Payback ve Vampyr oyunları ücretsiz veriliyor. Her iki oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Bu ayın oyunları hiç de fena olmamış diyebiliriz.  Her iki oyun da oldukça kaliteli yapımlar olarak dikkat çekiyor. NFS Payback serinin son yıllardaki sevilen oyunlarından birisi, yarış oyunu sevenler için kaçırılmaz fırsat. 

    Vampyr ise 1910'lu yılların Londra'sında geçen ilginç bir aksiyon RPG olarak dikkat çekiyor. Güçlü atmosferi ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken Vampyr genel anlamıyla olumlu yorumlara sahip. Türe ilgi duyanlar için tavsiye ediyoruz. 

    Need for Speed Payback ve Vampyr 2 Kasım'a kadar indirilebilir olacak.

    PlayStation 4

    • Need for Speed Payback
    • Vampyr


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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 16 sa.
    Kütüphanede yerini aldı bekliyor.
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