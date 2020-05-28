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    PS Plus Haziran 2020 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Haziran 2020 oyunları belli oldu. Bu ay PS4 kullanıcılarını yine iki kaliteli yapım bekliyor
    2 sa.
    1,7b
    133
    4
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Plus Haziran 2020 oyunları açıklandı
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    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Haziran ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 kullanıcılarını iki farklı kaliteli yapım bekliyor.

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    Call of Duty WWII ve Star Wars Battlefront II, Haziran ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da oldukça kaliteli AAA nişancı oyunları olarak dikkat çekiyor. Hem online hem de hikaye modları var, daha önce oynamadıysanız şiddetle tavsiye ediyoruz. 

    Call of Duty WWII şu anda indirilebilir durumda. Battlefront 2 ise 2 Haziran itibarıyla indirilebilir olacak. Bu tarihe kadar ayrıca Mayıs ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Cities: Skylines ve Farming Simulator 19 oyunları verilmişti.

    PlayStation 4

    • Call of Duty WWII (26 Mayıs - 6 Temmuz)
    • Star Wars Battlefront II (2 Haziran - 6 Temmuz)



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu
    Ps haber kapağında star wars görselinin olması beni ps çıkmasındansa daha çok star wars ın serisine bir film daha çıkarma olasılığı beni daha çok heyecanlandırdı

    Dikkat:star wars oyunu çıkıcak ama filmleri beni heyecanlandırıyor bunu dile getirmek istedim
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    Rachsuchtig 1 sa. FoBç
    Bu nasıl bir Türkçe ne diyorsun anlaşılmıyor
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    WienerWald (Arda ) 2 sa.
    Kedi olalı bi fare hesabı
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