PS Plus Kasım 2019 oyunları indirmeye sunuldu

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PlayStation Plus Kasım 2019 oyunları bugün itibarıyla resmen indirmeye sunuldu. Türkiye'de beklendiği gibi Outlast 2 oyunu yerine Goat Simulator verildi. Outlast 2 TR PSN'de yer almadığı için ülkemizdeki oyunseverler yerine verilecek olan yapımı merak ediyordu.

Nioh ve Goat Simulator Kasım ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Outlast 2'nin Goat Simulator ile değiştirilmiş olması elbette biraz hayal kırıklığı olmuş. Ancak Nioh yine de birçok PS Plus kullanıcısını tatmin edecektir diye tahmin ediyoruz. 2017 yılında yayınlanan Nioh, RPG türünün son yıllardaki en sevilen yapımlarından birisi olmuştu.

Nioh ve Goat Simulator, 3 Aralık'a kadar indirilebilir olacak.

PlayStation 4

Nioh

Goat Simulator