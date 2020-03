PS Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı

Tam Boyutta Gör

PlayStation Plus abonelerine Nisan ayında sunulacak oyunlar belli oldu. Sony'ye ait resmi YouTube kanalı PlayStation Access üzerinden paylaşılan bir videoda Nisan oyunları ortaya çıktı. Video yayınlandıktan hemen sonra silindi.

Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0, Nisan ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Sony belki de son dönemlerin en iyi PS Plus aylarından birisini gerçekleştiriyor. Her iki oyun da oldukça popüler ve başarılı yapımlar. Oynanamış olanlar için şiddetle tavsiye ediyoruz.

Nisan ayı oyunları 7 Nisan itibarıyla indirilebilir olacak. Bu tarihe kadar ise Mart ayının oyunlarını indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Shadow of the Colossus ve Sonic Forces oyunları verilmişti.

PlayStation 4

Uncharted 4: A Thief's End

Dirt Rally 2.0

