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    PS Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Nisan 2020 oyunları belli oldu. Bu ay PS4 kullanıcılarını iki kaliteli yapım bekliyor.
    8 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
    2,8b
    20
    8
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı
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    PlayStation Plus abonelerine Nisan ayında sunulacak oyunlar belli oldu. Sony'ye ait resmi YouTube kanalı PlayStation Access üzerinden paylaşılan bir videoda Nisan oyunları ortaya çıktı. Video yayınlandıktan hemen sonra silindi.

    Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0, Nisan ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Sony belki de son dönemlerin en iyi PS Plus aylarından birisini gerçekleştiriyor. Her iki oyun da oldukça popüler ve başarılı yapımlar. Oynanamış olanlar için şiddetle tavsiye ediyoruz.

    Nisan ayı oyunları 7 Nisan itibarıyla indirilebilir olacak. Bu tarihe kadar ise Mart ayının oyunlarını indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Shadow of the Colossus ve Sonic Forces oyunları verilmişti.

    PlayStation 4

    • Uncharted 4: A Thief's End
    • Dirt Rally 2.0



    http://www.pushsquare.com/news/2020/03/ps_plus_april_2020_ps4_games_leaked_ahead_of_official_announcement Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 7 sa. en beğenilen
    Herkesin oynadigi Uncharted vermek de gercekten cok mantikli bu karantina günlerinde daha güzel oyunlar görmeyi beklerdim
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    olağan_şüpheli 45 dk.
    İndirim konusunda bir açıklama yok sanırım hala.
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    matador_mirkhan 3 sa.
    Yok abi bu sony nefes alsa batmaya başladı bana...
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    TheStarBox (uğurcan ) 3 sa.
    Konsolu alanların %90 ina konsolun yanında verdikleri oyunu vermişler. Allah aşkına, PlayStation alıp bu tarz oyunları seven bir insanın , bu oyunu oynamamış olma ihtimali ne kadar?? Sony resmen bombayı aldı, pimini çekti.
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    GAMBIT 3 sa.
    kaliteli oyun verseler "yaa zaten herkes oynadı", çok bilinmeyen oyun verseler "bu çöpleri ne yapalım". ps store olayından tadımız kaçtı ama sony'nin son zamanlarda gayet iyi oyunlar verdiği de bir gerçek.
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    Farwynd 5 sa.
    Son dönemlerdeki en iyi ay mı? Kaç sene önce çıkmış, promosyonlarla verilmiş, indirimin dibini görmüş oyunu vermek mi en iyisi... Bu gözler yepyeni oyunları verdikleri zamanları gördü. Sony servis anlamında çakılıyor.
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    34Tarik (Mahsun ) 7 sa.
    Açıklanmadı, sızdırıldı. Başlığa açıklandı yazıp haber içeriğine sızdırıldı yazamazsınız.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Rachsuchtig 7 sa. en beğenilen
    Herkesin oynadigi Uncharted vermek de gercekten cok mantikli bu karantina günlerinde daha güzel oyunlar görmeyi beklerdim
    Yanıtla +4
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