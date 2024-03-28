PS Plus abonelerine Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Nisan ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Nisan 2024 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Mart ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Sifu, Destiny 2: Witch Queen, EA Sports F1 23 ve Hello Neighbor 2 olmak üzere 4 yeni yapım eklenmişti.

Nisan ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Immortals of Aveum, Minecraft Legends​​​​​​​ ve Skul: The Hero Slayer olacak. Bu üç oyunun 2 Nisan Salı gününden 1 Mayıs'a kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 6 Şubat tarihine kadar Sifu, Destiny 2: Witch Queen, EA Sports F1 23 ve Hello Neighbor 2'yioyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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PS Plus Nisan 2024 oyunları belli oldu! 2.800 TL değerinde