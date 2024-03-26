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    Anlık Bildirim

    PlayStation 5’e otomatik oyun klibi oluşturma özelliği geliyor

    Sony, PS5’e diğer oyunculara yardımcı olacak otomatik oyun klibi oluşturma özelliği getiriyor. Topluluk Oyun Yardımı (Community Game Help) adlı özellik bu yılın ilerleyen dönemlerinde çıkacak.
    PS5’e otomatik oyun klibi oluşturma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation 5 için sürpriz bir şekilde Topluluk Oyun Yardımı (Community Game Help) adlı özelliği duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Community Game Help sayesinde Sony, diğer oyuncuların oyunları tamamlamasına yardımcı olacak otomatik oyun klibi oluşturma özelliğini kullanıcılara sunacak. Bu sayede kullanıcılar YouTube gibi alternatiflere girmeden konsol üzerinden ilgili oyun bölümünün nasıl geçileceğini veya gizli öğelerin nerede olduğunu bulabilecek.

    PS5 için otomatik oyun klibi oluşturma özelliği

    Bu özellik, isteğe bağlı bir şekilde kullanıcılara sunulacak ve sadece destekli oyunlarda çalışacak. Bu özellik aktifleştirildiğinde ilgili oyunun bazı bölümlerindeki oynanış görüntülerini otomatik olarak kaydedecek. Kayıt altına alınan ve şirkete gönderilen videolar moderatör tarafından incelenecek ve onaylanırlarsa oyuncularının izlemesi, öğrenmesi ve puanlaması için Topluluk Oyun Yardımı’nda (Community Game Help) yayınlanacak.

    PS5’e otomatik oyun klibi oluşturma özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu yeni topluluk klipleri, Sony'nin mevcut Oyun Yardımı bölümünün üzerine inşa edilecek. Bununla birlikte video klipler Sony'nin sunucularına yüklendikten sonra PS5 konsolundan kaldırılacak. İlgili oynanış videosu eğer yayınlanırsa kullanıcıya bunun hakkında bir bildirim gönderilecek. Ek olarak bu kliplerde kamera, mikrofon veya sohbetlerden gelen sesler dahil edilmeyecek. Aynı zaman bu klipleri kaldırabileceğiniz bir yayınlanmış video bölümü de mevcut olacak.

    Oyun Yardımı şu anda PlayStation App'te mevcut olduğundan, oyun ekranınızda yer kaplamadan bu ipuçlarına ve özellikle birlikte gelecek kliplere mobil cihazınızı kullanarak da erişebileceksiniz. Community Game Help özelliği 2024’ün yılın ilerleyen dönemlerinde herkesin kullanımına açılacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/3/26/24112309/sony-ps5-community-game-help https://blog.playstation.com/2024/03/26/introducing-community-game-help-a-new-enhancement-for-game-help-powered-by-user-generated-content/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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