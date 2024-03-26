PlayStation 5’e otomatik oyun klibi oluşturma özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation 5 için sürpriz bir şekilde Topluluk Oyun Yardımı (Community Game Help) adlı özelliği duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Community Game Help sayesinde Sony, diğer oyuncuların oyunları tamamlamasına yardımcı olacak otomatik oyun klibi oluşturma özelliğini kullanıcılara sunacak. Bu sayede kullanıcılar YouTube gibi alternatiflere girmeden konsol üzerinden ilgili oyun bölümünün nasıl geçileceğini veya gizli öğelerin nerede olduğunu bulabilecek.

PS5 için otomatik oyun klibi oluşturma özelliği

Bu özellik, isteğe bağlı bir şekilde kullanıcılara sunulacak ve sadece destekli oyunlarda çalışacak. Bu özellik aktifleştirildiğinde ilgili oyunun bazı bölümlerindeki oynanış görüntülerini otomatik olarak kaydedecek. Kayıt altına alınan ve şirkete gönderilen videolar moderatör tarafından incelenecek ve onaylanırlarsa oyuncularının izlemesi, öğrenmesi ve puanlaması için Topluluk Oyun Yardımı’nda (Community Game Help) yayınlanacak.

Tam Boyutta Gör Bu yeni topluluk klipleri, Sony'nin mevcut Oyun Yardımı bölümünün üzerine inşa edilecek. Bununla birlikte video klipler Sony'nin sunucularına yüklendikten sonra PS5 konsolundan kaldırılacak. İlgili oynanış videosu eğer yayınlanırsa kullanıcıya bunun hakkında bir bildirim gönderilecek. Ek olarak bu kliplerde kamera, mikrofon veya sohbetlerden gelen sesler dahil edilmeyecek. Aynı zaman bu klipleri kaldırabileceğiniz bir yayınlanmış video bölümü de mevcut olacak.

PlayStation 5 Pro özellikleri hakkında yeni detaylar paylaşıldı 1 hf. önce eklendi

Oyun Yardımı şu anda PlayStation App'te mevcut olduğundan, oyun ekranınızda yer kaplamadan bu ipuçlarına ve özellikle birlikte gelecek kliplere mobil cihazınızı kullanarak da erişebileceksiniz. Community Game Help özelliği 2024’ün yılın ilerleyen dönemlerinde herkesin kullanımına açılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.