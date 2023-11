PS Plus Kasım 2023 oyunları belli oldu: Essential

Tam Boyutta Gör Sony'nin Playstation kullanıcılarına sunduğu Playstation Plus hizmeti, her ay yeni oyunlarla güncellemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass'e rakip olan bu servis, günümüzde üç farklı katmana ayrıldı. Son olarak Kasım ayında Playstation Plus diğer adıyla PlayStation Plus Essential abonelerine sunulacak oyunlar da belli oldu.

PS Plus Kasım oyunları

Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West eklemişti. Bu liste daha sonra Deluxe ve Premium katmanları için Gotham Knights, Disco Elysium – The Final Cut, Alien: Isolation ve Tekken 6 dahil olmak üzere 15 farklı oyunla genişledi.

Kasım ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite olacak. Bu üç oyunun 7 Kasım Salı gününden 4 Aralık Pazartesi gününe kadar itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 6 Kasım Pazartesi gününe kadar The Callisto Protokolü, Farming Simulator 22 ve Weird West'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsaıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunlarının ise çok yakında açıklanması bekleniyor. Peki bu oyunlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

PS Plus Essential ücretsiz oyunları

