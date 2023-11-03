PS Plus Kasım 2023 oyunları belli oldu: Essential

PS Plus Kasım oyunları
Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West eklemişti. Bu liste daha sonra Deluxe ve Premium katmanları için Gotham Knights, Disco Elysium – The Final Cut, Alien: Isolation ve Tekken 6 dahil olmak üzere 15 farklı oyunla genişledi.
Kasım ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite olacak. Bu üç oyunun 7 Kasım Salı gününden 4 Aralık Pazartesi gününe kadar itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 6 Kasım Pazartesi gününe kadar The Callisto Protokolü, Farming Simulator 22 ve Weird West'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsaıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunlarının ise çok yakında açıklanması bekleniyor. Peki bu oyunlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.
PS Plus Essential ücretsiz oyunları
- Mafia II: Definitive Edition PS4
- Dragon Ball: The Breakers PS4
- Aliens Fireteam Elite PS4 / PS5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.