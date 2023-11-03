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    PS Plus Kasım 2023 oyunları belli oldu: Essential

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın bu ayki ücretsiz oyunları belli oldu. İşte Kasım ayında PS Plus'a eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Kasım 2023 oyunları belli oldu! Essential Tam Boyutta Gör
    Sony'nin Playstation kullanıcılarına sunduğu Playstation Plus hizmeti, her ay yeni oyunlarla güncellemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass'e rakip olan bu servis, günümüzde üç farklı katmana ayrıldı. Son olarak Kasım ayında Playstation Plus diğer adıyla PlayStation Plus Essential abonelerine sunulacak oyunlar da belli oldu.

    PS Plus Kasım oyunları

    Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West eklemişti. Bu liste daha sonra Deluxe ve Premium katmanları için Gotham Knights, Disco Elysium – The Final Cut, Alien: Isolation ve Tekken 6 dahil olmak üzere 15 farklı oyunla genişledi.

    Kasım ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ve Aliens Fireteam Elite olacak. Bu üç oyunun 7 Kasım Salı gününden 4 Aralık Pazartesi gününe kadar itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 6 Kasım Pazartesi gününe kadar The Callisto Protokolü, Farming Simulator 22 ve Weird West'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsaıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunlarının ise çok yakında açıklanması bekleniyor. Peki bu oyunlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

    PS Plus Essential ücretsiz oyunları

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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