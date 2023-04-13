PS Plus sistemine Nisan 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu

- PlayStation Plus Nisan 2023 oyunları belli oldu
- Nisan 2023 PS Plus Extra Oyunları
- Nisan 2023 PS Plus Deluxe Oyunları
- Nisan 2023 PS Plus Essential Oyunları
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PlayStation Plus Nisan 2023 oyunları belli oldu
Hatırlayacak olursak PlayStation Plus'ın yenilenen sisteminde en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PlayStation Plus Essential katmanına, Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure ve Tails of Iron olmak üzere üç farklı yapım eklenmişti. Nisan ayında PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek yapımlar arasında ise Kena: Bridge of Spirits, The Evil Within ve Doom Eternal’ın da olduğu tam 11 farklı oyun yer alıyor. 18 Nisan Salı günü kullanıcılara sunulacak oyunların toplam değeri ise yaklaşık 3300 TL.
Nisan ayı için paylaşılan oyun kataloğuna baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken yapımların Kena: Bridge of Spirits, Doom Eternal, Wolfenstein II: The New Colossus / The Old Blood, The Evil Within olduğunu görüyoruz. Nisan 2023'te verilecek tüm oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
Nisan 2023 PS Plus Extra Oyunları
- Kena: Bridge of Spirits / PS4, PS5
- Doom Eternal / PS4, PS5
- Riders Republic / PS4, PS5
- Wolfenstein II: The New Colossus / PS4
- Slay the Spire / PS4
- Monster Boy and the Cursed Kingdom / PS4, PS5
- The Evil Within / PS4
- Wolfenstein: The Old Blood / PS4
- Bassmaster Fishing / PS4, PS5
- Paradise Killer / PS4, PS5
- Sackboy: A Big Adventure / PS4, PS5
Nisan 2023 PS Plus Deluxe Oyunları
- Doom / PS4
- Doom II / PS4
- Doom 64 / PS4
- Doom 3 / PS4
- Dishonored: Definitive Edition / PS4
Nisan 2023 PS Plus Essential Oyunları
- Meet Your Maker
- Sackboy: A Big Adventure
- Tails of Iron
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