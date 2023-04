PS Plus sistemine Nisan 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı hizmeti Playstation Plus, her ay heyecan verici yapımlarla güncellemeye devam ediyor. Öyle ki bu hizmet, Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de Nisan ayında PlayStation Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar açıklandı.

PlayStation Plus Nisan 2023 oyunları belli oldu

Hatırlayacak olursak PlayStation Plus'ın yenilenen sisteminde en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PlayStation Plus Essential katmanına, Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure ve Tails of Iron olmak üzere üç farklı yapım eklenmişti. Nisan ayında PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek yapımlar arasında ise Kena: Bridge of Spirits, The Evil Within ve Doom Eternal’ın da olduğu tam 11 farklı oyun yer alıyor. 18 Nisan Salı günü kullanıcılara sunulacak oyunların toplam değeri ise yaklaşık 3300 TL.

Nisan ayı için paylaşılan oyun kataloğuna baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken yapımların Kena: Bridge of Spirits, Doom Eternal, Wolfenstein II: The New Colossus / The Old Blood, The Evil Within olduğunu görüyoruz. Nisan 2023'te verilecek tüm oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Nisan 2023 PS Plus Extra Oyunları

Kena: Bridge of Spirits / PS4, PS5

Doom Eternal / PS4, PS5

Riders Republic / PS4, PS5

Wolfenstein II: The New Colossus / PS4

Slay the Spire / PS4

Monster Boy and the Cursed Kingdom / PS4, PS5

The Evil Within / PS4

Wolfenstein: The Old Blood / PS4

Bassmaster Fishing / PS4, PS5

Paradise Killer / PS4, PS5

Sackboy: A Big Adventure / PS4, PS5

Nisan 2023 PS Plus Deluxe Oyunları

Doom / PS4

Doom II / PS4

Doom 64 / PS4

Doom 3 / PS4

Dishonored: Definitive Edition / PS4

Nisan 2023 PS Plus Essential Oyunları

Meet Your Maker

Sackboy: A Big Adventure

Tails of Iron

