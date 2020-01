PS Plus Şubat 2020 oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine Şubat ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 kullanıcılarını tam üç farklı kaliteli yapım bekliyor.

Bioshock: The Collection, Sims 4 ve Firewall Zero Hour Şubat ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Üç oyun da kendi türlerinde çok beğenilen yapımlar. Özellikle de Bioshock serisini hala oynamamış olanlar için Şubat ayı çok iyi olmuş diyebiliriz.

Şubat ayı oyunları 4 Şubat itibarıyla indirilebilir olacak. Bu tarihe kadar ise Ocak ayının oyunlarını indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Uncharted: The Nathan Drake Edition ve Frantics verilmişti.

PlayStation 4

Bioshock: The Collection

Sims 4

Firewall Zero Hour

