PS Plus'ta Mart ayına 429 TL'lik sürpriz geliyor olabilir

Tam Boyutta Gör

PlayStation Plus kullanıcılarını önümüzdeki ay çok iyi oyunlar bekliyor gibi görünüyor. Mart ayı oyunları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak güvenilir bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre Final Fantasy VII Remake oyunu önümüzdeki ayın ücretsiz oyunlarından birisi olacak.

Final Fantasy 7 söylentileri farklı birçok kaynaktan geldiği için güvenilir gibi görünüyor. Xbox Era'dan Nick Baker ve Resetera'dan KatharsisT ve moderatörler Final Fantasy 7 söylentilerini doğruladı. Nick Baker twitter paylaşımında,"Final Fantasy 7 Remake'i hala almadıysanız, Mart ayında PS Plus'a abone olduğunuzdan emin olun." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

PS Plus Mart 2021 oyunları açıklandı

429 TL değerinde olan Final Fantasy VII Remake oyunu 20 Nisan 2020'de PS4'e özel olarak piyasaya sürülmüştü. Serinin belki de en sevilen efsanevi oyununun remake versiyonu olan Final Fantasy VII Remake genel anlamıyla epey olumlu yorumlar almayı başardı. Yapımcı Square Enix şimdi Final Fantasy 7 Remake Part II isimli devam oyunu üzerinde çalışıyor.

PS Plus Mart ayı oyunları bu gece State of Play etkinliğinde resmen açıklanacak. Sony'nin duyuruyu State of Play etkinliğine saklaması özel bir ayın bizleri beklediğine işaret ediyor.

Sony, PS Plus oyunlarına ek olarak ayrıca Ratchet & Clank oyununu da önümüzdeki ay ücretsiz olarak dağıtacak. Ratchet & Clank için PS Plus aboneliği gerekmiyor.

https://wccftech.com/final-fantasy-vii-remake-ps-plus-march/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.