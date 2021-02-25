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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus'ta Mart ayına 429 TL'lik sürpriz geliyor olabilir

    PlayStation Plus kullanıcıları için Mart ayı çok iyi geçecek gibi görünüyor. Ratchet & Clank duyurusunun ardından şimdi de Final Fantasy 7 Remake söylentileri güç kazanmaya başladı.
    25 Şubat 2021, 16:50 (Güncellendi, 1 gün)
    11,9b
    1
    24
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    PS Plus'ta Mart ayına 429 TL'lik sürpriz geliyor olabilir
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    PlayStation Plus kullanıcılarını önümüzdeki ay çok iyi oyunlar bekliyor gibi görünüyor. Mart ayı oyunları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak güvenilir bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre Final Fantasy VII Remake oyunu önümüzdeki ayın ücretsiz oyunlarından birisi olacak.

    Final Fantasy 7 söylentileri farklı birçok kaynaktan geldiği için güvenilir gibi görünüyor. Xbox Era'dan Nick Baker ve Resetera'dan KatharsisT ve moderatörler Final Fantasy 7 söylentilerini doğruladı. Nick Baker twitter paylaşımında,"Final Fantasy 7 Remake'i hala almadıysanız, Mart ayında PS Plus'a abone olduğunuzdan emin olun." ifadelerini kullandı.

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    429 TL değerinde olan Final Fantasy VII Remake oyunu 20 Nisan 2020'de PS4'e özel olarak piyasaya sürülmüştü. Serinin belki de en sevilen efsanevi oyununun remake versiyonu olan Final Fantasy VII Remake genel anlamıyla epey olumlu yorumlar almayı başardı. Yapımcı Square Enix şimdi Final Fantasy 7 Remake Part II isimli devam oyunu üzerinde çalışıyor.

    PS Plus Mart ayı oyunları bu gece State of Play etkinliğinde resmen açıklanacak. Sony'nin duyuruyu State of Play etkinliğine saklaması özel bir ayın bizleri beklediğine işaret ediyor. 

    Sony, PS Plus oyunlarına ek olarak ayrıca Ratchet & Clank oyununu da önümüzdeki ay ücretsiz olarak dağıtacak. Ratchet & Clank için PS Plus aboneliği gerekmiyor.



    https://wccftech.com/final-fantasy-vii-remake-ps-plus-march/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyunun 429 TL olduğu saçmalığına nazaran 429 TL'lik oyun hediye ediyoruz imajına girmek de güzelmiş. XBOX'da oyunlarını 1500 TL yapıp GamePass'e eklesin o zaman.
    Oyunun 429 TL olduğu saçmalığına nazaran 429 TL'lik oyun hediye ediyoruz imajına girmek de güzelmiş. XBOX'da oyunlarını 1500 TL yapıp GamePass'e eklesin o zaman...
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    Yanıtla +6
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    Rachsuchtig 1 gün ( Mesaj Silindi ) OtuzB1r
    Oyadin da mi konusuyorsun
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadar tutmuş ve remake si yapılmış pek çok hatraayramı olan oyununa çöp demek ahmaklık. Sevmiyorum diyebilirsin saygı duyarız ama... Neyse çok yazmaya bile değmez
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    D DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    FF7 ve çöp...oynamadığın oyunlar hakkında bir yorum yapma bence sen kardeşim,gülünç duruma düşüyorsun
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    Buzmavili 17 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Ben de ff’i sevmem ama kesinlikle çöp diyemezsin. Şu sevmediğiniz şeylere bok atmaktan vazgeçin önünüze bakın artık...
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    D Doot (Alp Arslan) 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zula ve Wolfteam çok başarılı oyunlar ya. Arkadaşım sevmek zorunda değilsin ama bu sana oyuna çöp deme hakkı vermez.
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    C ctntas 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Eyyyyy xbox örnek al. Game pass var tamamda sonuçta gold live için para veriyoruz bununda karşılığını almalıyız
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    Birseysoylicem (Doğan Öztürk) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    umarım vermez sevdiğim bir oyun değil
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    K koçari (ali burak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İndirim bekliyordum , beleşe gelecek
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    OtuzB1r (Inan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Insallah vermez ff serisi kadar çöp bi oyun yok
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    Rachsuchtig 1 gün ( Mesaj Silindi ) OtuzB1r
    Oyadin da mi konusuyorsun
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    MrCaner (Caner Karadağ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps plus aldım geçen sene Aralık'ta oyunları birer birer topluyorum. Ps5 ikinci seri çıksın da alayım
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    Tazmanya cenevarı (yiğit yigito) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle bi oyunu verebilirler mi ya bana zor gibi geldi.
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Başlıktan plus yıllık 429 TL olacak sandım :))
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