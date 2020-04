PS Plus zammı karantina nedeniyle iptal edildi

Tam Boyutta Gör

Sony, geçtiğimiz ay başında müşterilerine mail göndererek 1 Mayıs tarihinde Playstation Plus abonelik ücretine zam geleceğini duyurmuştu. Firma yeni bir mail göndererek zammın ertelendiğini duyurdu.

Muhtemelen karantina döneminde olduğumuz için oyuncuları düşünerek böyle bir karar alındı. Zamlı fiyata ne zaman geçileceği bilinmiyor ancak fiyat değişikliğinden en az 60 gün önce kullanıcılara duyurusunun yapılacağı ifade ediliyor.

PS Plus ücreti:

1 aylık 23,99 TL

3 aylık 74,99 TL

12 Aylık 179,99 TL

Zam ertelenmeseydi PS Plus ücreti şöyle olacaktı:

1 aylık 39,99 TL

3 aylık 99,99 TL

12 aylık 239,99 TL

Sony'nin gönderdiği e-postada şu ifadeler yer alıyor:

"1 Mart 2020’de müşterilerimizle iletişime geçerek Türkiye’deki PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatlarını değiştireceğimizi bildirmiştik. Türkiye’deki PlayStation Plus fiyat artışının şu anda erteleneceğini ve 1 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmeyeceğini bildirmek istiyoruz. PlayStation Plus için ileride uygulanacak herhangi bir fiyat değişikliğini en az 60 gün önceden haber vereceğiz.

Türkiye’deki abonelikler aşağıdaki fiyatlarda kalacaklar:

PlayStation Plus 12 aylık ödeme planı 179,99 TL

PlayStation Plus 3 aylık ödeme planı 74,99 TL

PlayStation Plus 1 aylık ödeme planı 23,99 TL"

