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    PS Plus zammı karantina nedeniyle iptal edildi

    Sony bugün PlayStation kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile PS Plus zammının ertelendiğini duyurdu. Normalde 1 Mayıs'ta zam gelecek ve 1 aylık ücreti 24 TL'den 40 TL'ye çıkacaktı.
    6 sa.
    1,1b
    6
    11
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    PS Plus zammı karantina nedeniyle iptal edildi
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    Sony, geçtiğimiz ay başında müşterilerine mail göndererek 1 Mayıs tarihinde Playstation Plus abonelik ücretine zam geleceğini duyurmuştu. Firma yeni bir mail göndererek zammın ertelendiğini duyurdu.

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    Muhtemelen karantina döneminde olduğumuz için oyuncuları düşünerek böyle bir karar alındı. Zamlı fiyata ne zaman geçileceği bilinmiyor ancak fiyat değişikliğinden en az 60 gün önce kullanıcılara duyurusunun yapılacağı ifade ediliyor.

    PS Plus ücreti:

    • 1 aylık 23,99 TL
    • 3 aylık 74,99 TL
    • 12 Aylık 179,99 TL

    Zam ertelenmeseydi PS Plus ücreti şöyle olacaktı:

    • 1 aylık 39,99 TL
    • 3 aylık 99,99 TL
    • 12 aylık 239,99 TL

    Ayrıca Bkz. "PS5 kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı"

    Sony'nin gönderdiği e-postada şu ifadeler yer alıyor:

    "1 Mart 2020’de müşterilerimizle iletişime geçerek Türkiye’deki PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatlarını değiştireceğimizi bildirmiştik. Türkiye’deki PlayStation Plus fiyat artışının şu anda erteleneceğini ve 1 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmeyeceğini bildirmek istiyoruz. PlayStation Plus için ileride uygulanacak herhangi bir fiyat değişikliğini en az 60 gün önceden haber vereceğiz.

    Türkiye’deki abonelikler aşağıdaki fiyatlarda kalacaklar:

    PlayStation Plus 12 aylık ödeme planı 179,99 TL
    PlayStation Plus 3 aylık ödeme planı 74,99 TL
    PlayStation Plus 1 aylık ödeme planı 23,99 TL"



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 6 sa. en beğenilen
    virusten degil tepkidendir o. simdi pandalar dusunsun.
    Yanıtla +12
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 sa.
    Oyunlardan kazandıkları para yetmiyormuş gibi bide online oynadığın için para alıyorlar
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Barbaros Hayrettin Paşa 33 dk. yeni yorumcu
    zam gelseydi çok büyük zarara uğrayacaklardı.
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    frudi (ferdi istanbul) 4 sa.
    Bugüne kadar hep PlayStation kullanan biriyim ps1 den buyana elimdeki ps4 satıp ps5 alıcaktım ama artık onu satmayıp eldeki oyunları oynayarak xbox çıktığında xbox alıp keyif çıkarmak lazım
    Yanıtla +1
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 5 sa.
    Game Pass varken kim ne yapsın Plus'ı!
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    HydroAcidX (Jun Misugi) 5 sa.
    Yuh harbiden fiyatlar uçmuş. 3 binler civarındadır diyerek yorum yapmıştım. 9-10 ay önce D&R kampanyasından 2700 TL'ye pro almıştım çünkü. Corona döneminde mi arttı bu fiyatlar?
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    BekirTemel (Bekir ) 6 sa.
    tepki meyve vermiş, ama yüreği varsa oyunlara ayar çeksin, steam sistemi isterik
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    XanthiN (Ozan ) 6 sa.
    PlayStation fiyatları çok fahiş seviyelerde. Önce buna müdehale etmeleri gerekiyor.
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    HydroAcidX (Jun Misugi) 6 sa. XanthiN
    Sadece Türkiye'yi kastediyorsan, neden fahiş seviyelerde acaba? Bir düşün bakalım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 6 sa. en beğenilen
    virusten degil tepkidendir o. simdi pandalar dusunsun.
    Yanıtla +12
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 sa.
    Oyunlardan kazandıkları para yetmiyormuş gibi bide online oynadığın için para alıyorlar
    Yanıtla +7
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    smart1978 (X Y) 6 sa.
    Cihazlarinin fiyati da ciddi artirildi bu sekilde Sony Turkiye icin gelirlerini kompanze etmis oldu ...
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