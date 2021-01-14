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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Store'da 2020 yılının en çok indirilen oyunları açıklandı

    2020'de PlayStation Store'da en çok indirilen oyunlar açıklandı. İlk sıralara Call of Duty ve FIFA oyunları damgasını vurdu.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da 2020 yılının en çok indirilen oyunları açıklandı
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    PlayStation Store'da geçtiğimiz yılın en çok indirilen oyunları belli oldu. Sony tarafından bugün açıklanan veriler PS5 ve PS4 için ayrı ayrı listelenmiş. Listelerde pek fazla sürpriz yer almıyor diyebiliriz.

    PS5 tarafına baktığımızda listenin ilk sırasında Call of Duty: Black Ops Cold War oyununu görüyoruz. Black Ops Cold War hem ABD'de hem de Avrupa'da yılın bir numarası olmayı başarmış. İkinci sırada ise PS5'in çıkış oyunlarından olan Spider-Man Miles Morales yer alıyor. PS5'in gücünü tam anlamıyla ortaya çıkaran tek oyun diyebileceğimiz Demon's Souls ise beşinci sırada kalmış. 

    PS4 tarafında ise ABD'de yine Black Ops Cold War, Avrupa'da da FIFA 21 ilk sıraya yerleşmiş. Avrupa'da FIFA 21'in hemen ardından FIFA 20 yer alıyor. İlk iki sıranın da FIFA serisine gitmesi oldukça enteresan. Listede ayrıca hem ABD hem de Avrupa GTA 5 yine ilk 3'te yer almış olması dikkat çekiyor.

    2020'nin popüler PS4-özel oyunları Ghost of Tsushima ve The Last of Us Part II ise kendilerine ABD'de beş ve altıncı sıralarda yer bulmayı başarmış. Avrupa'da ise ilginç bir şekilde Ghost of Tsushima listeye girmeyi başaramamış, The Last of Us 2 de sekizinci sırada yer alıyor. 

    En çok indirilen PS5 oyunları (ABD)

    1. Call of Duty: Black Ops Cold War
    2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
    3. Assassin’s Creed Valhalla
    4. NBA 2K21 Next Generation
    5. Demon’s Souls
    6. Madden NFL 21
    7. FIFA 21
    8. Sackboy: A Big Adventure
    9. Immortals Fenyx Rising
    10. Watch Dogs: Legion

    En çok indirilen PS5 oyunları (Avrupa)

    1. Call of Duty: Black Ops Cold War
    2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
    3. Assassin’s Creed Valhalla
    4. FIFA 21
    5. Demon’s Souls
    6. Watch Dogs: Legion
    7. Immortals Fenyx Rising
    8. NBA 2K21 Next Generation
    9. Sackboy: A Big Adventure
    10. Rainbow Six Siege

    En çok indirilen PS4 oyunları (ABD)

    1. Call of Duty: Black Ops Cold War
    2. GTA 5
    3. Call of Duty: Modern Warfare
    4. Minecraft
    5. Ghost of Tsushima
    6. The Last of Us Part 2
    7. NBA 2K21
    8. NBA 2K20
    9. Final Fantasy 7 Remake
    10. Madden NFL 21

    En çok indirilen PS4 oyunları (Avrupa)

    1. FIFA 21
    2. FIFA 20
    3. GTA 5
    4. Call of Duty: Modern Warfare
    5. Call of Duty: Black Ops Cold War
    6. Minecraft
    7. NBA 2K20
    8. The Last of Us Part 2
    9. The Witcher 3: Wild Hunt
    10. Red Dead Redemption 2


    https://www.vg247.com/2021/01/13/call-of-duty-black-ops-cold-war-ps-store-2020-downloads/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    18 saat önce
    ccc231

    :)

    18 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    23 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mithrandir. (Gandalf The White) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyun dünyasında bir daha GTA 5e bırak rakip olmayı yanına yaklasan bir oyun olacağını bile düşünmüyorum.
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geliyorlar. Exc oyunlar satmıyorcular geliyorlar
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    th9 5 sa. ( Mesaj Silindi ) akilsizadam
    hocam abd listesinde 2,avrupa listesinde 1 oyun var(ps4 den bahsediyorum,ps5 çıkalı daha kısa bir süre oldu).yorumunuz hatalı.
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