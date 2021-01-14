PS Store'da 2020 yılının en çok indirilen oyunları açıklandı

PlayStation Store'da geçtiğimiz yılın en çok indirilen oyunları belli oldu. Sony tarafından bugün açıklanan veriler PS5 ve PS4 için ayrı ayrı listelenmiş. Listelerde pek fazla sürpriz yer almıyor diyebiliriz.
PS5 tarafına baktığımızda listenin ilk sırasında Call of Duty: Black Ops Cold War oyununu görüyoruz. Black Ops Cold War hem ABD'de hem de Avrupa'da yılın bir numarası olmayı başarmış. İkinci sırada ise PS5'in çıkış oyunlarından olan Spider-Man Miles Morales yer alıyor. PS5'in gücünü tam anlamıyla ortaya çıkaran tek oyun diyebileceğimiz Demon's Souls ise beşinci sırada kalmış.
PS4 tarafında ise ABD'de yine Black Ops Cold War, Avrupa'da da FIFA 21 ilk sıraya yerleşmiş. Avrupa'da FIFA 21'in hemen ardından FIFA 20 yer alıyor. İlk iki sıranın da FIFA serisine gitmesi oldukça enteresan. Listede ayrıca hem ABD hem de Avrupa GTA 5 yine ilk 3'te yer almış olması dikkat çekiyor.
2020'nin popüler PS4-özel oyunları Ghost of Tsushima ve The Last of Us Part II ise kendilerine ABD'de beş ve altıncı sıralarda yer bulmayı başarmış. Avrupa'da ise ilginç bir şekilde Ghost of Tsushima listeye girmeyi başaramamış, The Last of Us 2 de sekizinci sırada yer alıyor.
En çok indirilen PS5 oyunları (ABD)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- NBA 2K21 Next Generation
- Demon’s Souls
- Madden NFL 21
- FIFA 21
- Sackboy: A Big Adventure
- Immortals Fenyx Rising
- Watch Dogs: Legion
En çok indirilen PS5 oyunları (Avrupa)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- FIFA 21
- Demon’s Souls
- Watch Dogs: Legion
- Immortals Fenyx Rising
- NBA 2K21 Next Generation
- Sackboy: A Big Adventure
- Rainbow Six Siege
En çok indirilen PS4 oyunları (ABD)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- GTA 5
- Call of Duty: Modern Warfare
- Minecraft
- Ghost of Tsushima
- The Last of Us Part 2
- NBA 2K21
- NBA 2K20
- Final Fantasy 7 Remake
- Madden NFL 21
En çok indirilen PS4 oyunları (Avrupa)
- FIFA 21
- FIFA 20
- GTA 5
- Call of Duty: Modern Warfare
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- NBA 2K20
- The Last of Us Part 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Red Dead Redemption 2
https://www.vg247.com/2021/01/13/call-of-duty-black-ops-cold-war-ps-store-2020-downloads/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Arka Sokaklar :)))