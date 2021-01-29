PS Store'da %75'e varan yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler

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Sony Avrupa, PlayStation Store'da "Remaster ve Retro" başlıklı yeni bir indirim dönemi başlattı. Farklı türlerden onlarca kaliteli yapımın önemli indirimler aldığı yeni kampanya süreci, önümüzdeki iki hafta boyunca devam edecek.

Kampanya isminden de anlaşılacağı gibi indirimler daha çok remake, remastered veya eski retro oyunlara odaklanıyor. Dikkat çekenler arasında örneğin Resident Evil 2 remake ve Resident Evil 3 remake oyunlarının her ikisini de içeren Raccoon City paketi var. Bu iki oyunu daha önce oynamadıysanız şiddetle tavsiye ediyoruz. Özellikle de RE2 remake son yılların en iyi hayatta kalma/survival oyunu olarak değerlendiriliyor.

Yeni kampanya 11 Şubat'a kadar devam edecek. Oyunların tamamını görmek için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

Resident Evil 2 remake + Resident Evil 3 remake (Raccoon City Edition) -- 139,60 TL

-- 139,60 TL Resident Evil Üçlü Paket (RE4+RE5+RE6) -- 91,60 TL

-- 91,60 TL Metro Redux (Metro 2033 Redux+Metro Last Light Redux) -- 43,80 TL

-- 43,80 TL Ratchet & Clank -- 72,00 TL

-- 72,00 TL Shadow of the Colossus -- 90,88 TL

-- 90,88 TL Tomb Raider Definitive Edition -- 21,60 TL

-- 21,60 TL Spyro Reignited Trilogy -- 111,60 TL

-- 111,60 TL MediEvil -- 94,50 TL

-- 94,50 TL Burnout Paradise -- 60,00 TL

-- 60,00 TL Streets of Rage 4 -- 79,80 TL

-- 79,80 TL Dead Cells -- 57,00 TL

-- 57,00 TL Metal Slug Anthology -- 26,70 TL

-- 26,70 TL Gravity Rush Remastered -- 45,87 TL

-- 45,87 TL Journey Koleksiyoncu Versiyonu -- 53,70 TL

-- 53,70 TL Shadow of the Beast -- 32,43 TL

-- 32,43 TL GTA: The Trilogy (GTA III+GTA: Vice City+GTA: San Andreas) -- 124,50 TL

store.playstation.com/tr-tr/category/c562867b-a958-4122-a40f-067b93f554e6/1

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