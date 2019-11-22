PS Store'da Black Friday indirimleri başladı: RDR 2, Metro Exodus, Resident Evil 2...

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PlayStation Store'da merakla beklenen Black Friday indirimleri nihayet resmen start verdi. Son dönemlerin popüler oyunları da dahil olmak üzere yüzlerce oyunda %75'e varan indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca PS Plus aboneliklerinde de indirimler var.

2019'un en beğenilen yapımlarından olan Resident Evil 2, 399 TL'den 84 TL'ye inmiş durumda. Black Friday indirimlerinin en dikkat çeken indirimlerinden olmuş. Ayrıca yine bu yılın sevilen oyunlarından olan Metro Exodus da 299 TL'den 84 TL'ye inmiş. Son olarak Devil May Cry 5, The Witcher 3: Wild Hunt, God of War, Spider-Man ve RDR 2 gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

Black Friday indirimleri 2 Aralık'a kadar devam edecek. İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

Assassin's Çreed Odyssey - DELUXE EDITION -- 134,00 TL

-- 134,00 TL Borderlands 3 -- 239,00 TL

-- 239,00 TL Call of Duty: Modern Warfare Operator Edition -- 455,20 TL

-- 455,20 TL CODE VEIN -- 179,00 TL

-- 179,00 TL Crash Bandicoot N. Sane Trilogy -- 89,50 TL

-- 89,50 TL Crash Team Racing Nitro-Fueled -- 155,35 TL

-- 155,35 TL Days Gone -- 179,00 TL

-- 179,00 TL Devil May Cry 5 -- 84,00 TL

-- 84,00 TL EA SPORTS FIFA 20 -- 199,00 TL

-- 199,00 TL F1 2019 -- 134,00 TL

-- 134,00 TL Far Cry 5 -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Far Cry New Dawn -- 89,00 TL

-- 89,00 TL God of War -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Gran Turismo Sport Spec II -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Grand Theft Auto V Premium Online Edition -- 60,00 TL

-- 60,00 TL Horizon Zero Dawn Complete Edition -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Marvel’s Spider-Man -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Metro Exodus -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Monster Hunter World: Iceborne -- 141,75 TL

-- 141,75 TL NBA 2K20 -- 219,00 TL

-- 219,00 TL Persona 5 -- 79,00 TL

-- 79,00 TL Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition -- 219,00 TL

-- 219,00 TL RESIDENT EVIL 2 -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Sekiro: Shadows Die Twice -- 304,85 TL

-- 304,85 TL Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 103,60 TL

-- 103,60 TL Spyro Reignited Trilogy -- 139,50 TL

-- 139,50 TL The Outer Worlds -- 291,75 TL

-- 291,75 TL The Division 2 - Standard Edition -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition -- 84,00 TL

-- 84,00 TL World War Z -- 79,00 TL

-- 79,00 TL PS Plus 3 Aylık Üyelik -- 63,75 TL

-- 63,75 TL PS Plus 12 Aylık Üyelik -- 134,99 TL

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Black_Friday_indirimleri-97576.htm