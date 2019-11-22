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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Store'da Black Friday indirimleri başladı: RDR 2, Metro Exodus, Resident Evil 2...

    GTA V, Red Dead Redemption 2, Metro Exodus, Resident Evil 2, Spider-Man, God of War, The Witcher 3, Devil May Cry 5 ve daha fazlası...
    7 sa.
    1,7b
    6
    10
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da Black Friday indirimleri başladı: RDR 2, Metro Exodus, Resident Evil 2...
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation Store'da merakla beklenen Black Friday indirimleri nihayet resmen start verdi. Son dönemlerin popüler oyunları da dahil olmak üzere yüzlerce oyunda %75'e varan indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca PS Plus aboneliklerinde de indirimler var.

    2019'un en beğenilen yapımlarından olan Resident Evil 2, 399 TL'den 84 TL'ye inmiş durumda. Black Friday indirimlerinin en dikkat çeken indirimlerinden olmuş. Ayrıca yine bu yılın sevilen oyunlarından olan Metro Exodus da 299 TL'den 84 TL'ye inmiş. Son olarak Devil May Cry 5, The Witcher 3: Wild Hunt, God of War, Spider-Man ve RDR 2 gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

    Black Friday indirimleri 2 Aralık'a kadar devam edecek. İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    • Assassin's Çreed Odyssey - DELUXE EDITION -- 134,00 TL
    • Borderlands 3 -- 239,00 TL
    • Call of Duty: Modern Warfare Operator Edition -- 455,20 TL
    • CODE VEIN -- 179,00 TL
    • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy -- 89,50 TL
    • Crash Team Racing Nitro-Fueled -- 155,35 TL
    • Days Gone -- 179,00 TL
    • Devil May Cry 5 -- 84,00 TL
    • EA SPORTS FIFA 20 -- 199,00 TL
    • F1 2019 -- 134,00 TL
    • Far Cry 5 -- 84,00 TL
    • Far Cry New Dawn -- 89,00 TL
    • God of War -- 64,00 TL
    • Gran Turismo Sport Spec II -- 84,00 TL
    • Grand Theft Auto V Premium Online Edition -- 60,00 TL
    • Horizon Zero Dawn Complete Edition -- 64,00 TL
    • Marvel’s Spider-Man -- 84,00 TL
    • Metro Exodus -- 84,00 TL
    • Monster Hunter World: Iceborne -- 141,75 TL
    • NBA 2K20 -- 219,00 TL
    • Persona 5 -- 79,00 TL
    • Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition -- 219,00 TL
    • RESIDENT EVIL 2 -- 84,00 TL
    • Sekiro: Shadows Die Twice -- 304,85 TL
    • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 103,60 TL
    • Spyro Reignited Trilogy -- 139,50 TL
    • The Outer Worlds -- 291,75 TL
    • The Division 2 - Standard Edition -- 84,00 TL
    • Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition -- 84,00 TL
    • World War Z -- 79,00 TL
    • PS Plus 3 Aylık Üyelik -- 63,75 TL
    • PS Plus 12 Aylık Üyelik -- 134,99 TL


    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Black_Friday_indirimleri-97576.htm Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    draw1907 1 sa.
    Benim Plus Ağustos’ta bitiyor. Şimdi alsam süre olarak ona eklenecek sanırım
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    uzaylioglan 3 sa.
    God of War tam oyun değil yalnız, paket diyor.
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    emrys3535 4 sa.
    Black friday adı altında gördüğüm ilk indirim. Ülkemizdeki firmalar da örnek alsa keşke
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    javaprof 4 sa.
    Fiyatlar çok güzel özellikle spiderman,metro exodus ve persona 5 i bu fiyatlardan almak isterdim ama işten yeni çıktım yeni işe girene ps plus oyunlarına devam. Gow ve dmc 5 in fiyatları da güzel ama hack and slash oyunlarını çıktığı ay bitiriyorum zaten. Bitirmesem alırdım.
    Xbox store da tekken indirime gitmiş bizde niye indirim yok?
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    b@d0 6 sa.
    HepsiBurada Black Friday indirimlerini gördükten sonra bunlar gerçekten iyi indirimler.
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    FTuberk 7 sa.
    64 ? ye GoW çok iyi bence almayan kaçırmasın
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    Ussuz 7 sa.
    COD un indirimsiz hali kaç paraymış merak ettim 1000 TL falan mı
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    DH Misafiri 7 sa.
    God of War, Spider-Man, Horizon Complete Edition, Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, Monster Hunter World(64 tl), Metro, GTA 5 Premium, Persona 5, Nino Kuni 2, Just Cause 4, Resident Evil 2 kaçırılmaması gereken oyunlar
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    cebrail.bsrn 7 sa.
    İndirimli fiyatlara bak anasını satim.
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    gowlet 6 sa. cebrail.bsrn
    Metro Exodus ve Spiderman’ın fiyatına laf yok bence..
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    11 etiket daha ps store black friday indirimleri playstation store black friday indirimleri black friday gta v rdr 2 god of war resident evil 2 playstation 4 Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu
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