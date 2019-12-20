PS Store'da büyük indirimler: Star Wars, Death Stranding, RDR 2...

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PlayStation Store'da merakla beklenen büyük Ocak Ayı İndirimleri resmen start verdi. Star Wars Jedi: Fallen Order, Death Stranding ve FIFA 20 gibi son dönemlerin popüler oyunları da dahil olmak üzere onlarca yüksek kalite yapımda önemli indirimler dikkat çekiyor.

Bu yılın en beğenilen oyunlarından olan Star Wars Jedi: Fallen Order şu anda 459 TL'den 219 TL'ye inmiş durumda. Hideo Kojima'nın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü yeni oyunu Death Stranding ise 429 TL'den 219 TL'ye indirilmiş. Ayrıca FIFA 20'de şu anda 159 TL'ye satın alınabiliyor.

Ocak Ayı İndirimleri, 17 Ocak'a kadar devam edecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

Star Wars Jedi: Fallen Order -- 219,00 TL

-- 219,00 TL Death Stranding -- 219,00 TL

-- 219,00 TL FIFA 20 -- 159,00 TL

-- 159,00 TL Call of Duty: Modern Warfare -- 309,54 TL

-- 309,54 TL Marvel's Spider-Man -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Resident Evil 2 - 84,00 TL

- 84,00 TL Need for Speed Heat -- 199,00 TL

-- 199,00 TL Days Gone -- 134,00 TL

-- 134,00 TL Borderlands 3 -- 239,00 TL

-- 239,00 TL Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition -- 219,00 TL

-- 219,00 TL The Outer Worlds -- 291,75 TL

-- 291,75 TL Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition -- 122,00 TL

-- 122,00 TL Kingdom Hearts III -- 98,67 TL

-- 98,67 TL Mortal Kombat 11 -- 167,60 TL

-- 167,60 TL The Crew 2 Standart Edition -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Tekken 7 - 49,00 TL

- 49,00 TL Tekken 7 Rematch Edition -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Dark Souls III -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Bloodborne GOTY Edition -- 64,00 TL

-- 64,00 TL God of War -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Devil May Cry 5 (with Red Orbs) -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Far Cry 5 -- 79,00 TL

-- 79,00 TL Battlefield 1 -- 31,00 TL

-- 31,00 TL Fallout 4 GOTY Edition -- 84,00 TL

-- 84,00 TL DOOM -- 27,00 TL

-- 27,00 TL Yakuza Zero -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Yakuza Kiwami 2 -- 84,00 TL