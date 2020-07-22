PS Store'da büyük yaz indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

Tam Boyutta Gör

PlayStation Store'da büyük yaz indirimleri bugün itibarıyla resmen start verdi. Tam bir ay sürecek olan kampanya dönemi boyunca, son dönemlerde çıkan yeni oyunlar da dahil olmak üzere onlarca kaliteli yapım uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak.

2019'un en sevilen oyunlarından olan Metro Exodus şu anda 62 TL gibi uygun bir fiyata gerilemiş durumda. DOOM (2016) ise 25 TL 'ye satın alınabiliyor. Ayrıca Dark Souls III, Hitman 2, Resident Evil 2, Control ve DMC5 gibi popüler birçok oyunda da önemli indirimler var.

Yaz indirimleri 20 Ağustos TSİ 02.00'da sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken yapımları listeledik.

Control Standard Edition -- 90,65 TL

-- 90,65 TL Resident Evil 2 -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Resident Evil 3 -- 150,22 TL

-- 150,22 TL Raccoon City Edition (RE2 + RE3) -- 216,38 TL

-- 216,38 TL Hitman 2 -- 69,00 TL

-- 69,00 TL DOOM -- 25,20 TL

-- 25,20 TL Dirt Rally 2.0 -- 79,60 TL

-- 79,60 TL Metro Exodus -- 62,65 TL

-- 62,65 TL Battlefield 1 -- 40,00 TL

-- 40,00 TL Spider-Man: GOTY Edition -- 154,50 TL

-- 154,50 TL Devil May Cry 5 -- 89,00 TL

-- 89,00 TL A Plague Tale: Innocence -- 65,70 TL

-- 65,70 TL Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition -- 35,70 TL

-- 35,70 TL Red Dead Redemption 2 -- 196,98 TL

-- 196,98 TL PES 2020 -- 33,50 TL

-- 33,50 TL FIFA 20 -- 90,09 TL

-- 90,09 TL GTA V Premium Online Edition -- 79,60 TL

-- 79,60 TL Dark Souls II: Scholar of the First Sin -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Dark Souls III -- 54,75 TL

-- 54,75 TL The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition -- 92,07 TL

-- 92,07 TL Star Wars Jedi: Fallen Order -- 199,50 TL

-- 199,50 TL Crash Bandicoot N. Sane Trilogy -- 84,00 TL

-- 84,00 TL ARK: Survival Evolved -- 59,75 TL

-- 59,75 TL Tekken 7 -- 49,00 TL

-- 49,00 TL World War Z -- 53,00 TL

-- 53,00 TL Far Cry 5 Gold Sürüm -- 89,00 TL

-- 89,00 TL Watch Dogs 2 Gold Edition -- 80,27 TL

-- 80,27 TL Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 85,47 TL

-- 85,47 TL The Witcher 3: Wild Hunt -- 40,20 TL

-- 40,20 TL Days Gone Dijital Deluxe Sürüm -- 180,93 TL

-- 180,93 TL The Outer Worlds -- 194,50 TL

-- 194,50 TL Middle-earth: Shadow of Mordor -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Alien: Isolation -- 31,80 TL

-- 31,80 TL BioShock: The Collection -- 49,75 TL

-- 49,75 TL Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 26,80 TL

-- 26,80 TL Judgment -- 51,80 TL

-- 51,80 TL Vampyr -- 59,80 TL

-- 59,80 TL Fallout 4: GOTY Edition -- 94,00 TL

-- 94,00 TL Unravel Yarny Paketi -- 40,00 TL

-- 40,00 TL ABZU -- 44,50 TL

-- 44,50 TL Brothers: A Tale of Two Sons -- 21,00 TL

-- 21,00 TL Ni no Kuni II: Revenant Kingdom -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Call of Cthulhu -- 44,75 TL

-- 44,75 TL The Surge 2 -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Prey: Digital Deluxe Edition -- 53,70 TL

-- 53,70 TL Dishonored Definitive Edition -- 53,70 TL

-- 53,70 TL Prey + Dishonored 2 Bundle -- 56,10 TL

-- 56,10 TL **Haftanın Fırsatı: Far Cry 5 -- 55,86 TL

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