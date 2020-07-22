Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Store'da büyük yaz indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da bu ayın büyük indirimleri başladı. 'Yaz İndirimi' başlıklı kampanyada hemen her türden onlarca oyun indirime girmiş durumda.
    7 sa.
    3,6b
    35
    21
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

     

    PS Store'da büyük yaz indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation Store'da büyük yaz indirimleri bugün itibarıyla resmen start verdi. Tam bir ay sürecek olan kampanya dönemi boyunca, son dönemlerde çıkan yeni oyunlar da dahil olmak üzere onlarca kaliteli yapım uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak. 

    2019'un en sevilen oyunlarından olan Metro Exodus şu anda 62 TL gibi uygun bir fiyata gerilemiş durumda. DOOM (2016) ise 25 TL 'ye satın alınabiliyor. Ayrıca Dark Souls III, Hitman 2, Resident Evil 2, Control ve DMC5 gibi popüler birçok oyunda da önemli indirimler var.

    Yaz indirimleri 20 Ağustos TSİ 02.00'da sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken yapımları listeledik.

    • Control Standard Edition -- 90,65 TL
    • Resident Evil 2 -- 84,00 TL
    • Resident Evil 3 -- 150,22 TL
    • Raccoon City Edition (RE2 + RE3) -- 216,38 TL
    • Hitman 2 -- 69,00 TL
    • DOOM -- 25,20 TL
    • Dirt Rally 2.0 -- 79,60 TL
    • Metro Exodus -- 62,65 TL
    • Battlefield 1 -- 40,00 TL
    • Spider-Man: GOTY Edition -- 154,50 TL
    • Devil May Cry 5 -- 89,00 TL
    • A Plague Tale: Innocence -- 65,70 TL
    • Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition -- 35,70 TL
    • Red Dead Redemption 2 -- 196,98 TL
    • PES 2020 -- 33,50 TL
    • FIFA 20 -- 90,09 TL
    • GTA V Premium Online Edition -- 79,60 TL
    • Dark Souls II: Scholar of the First Sin -- 49,00 TL
    • Dark Souls III -- 54,75 TL
    • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition -- 92,07 TL
    • Star Wars Jedi: Fallen Order -- 199,50 TL
    • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy -- 84,00 TL
    • ARK: Survival Evolved -- 59,75 TL
    • Tekken 7 -- 49,00 TL
    • World War Z -- 53,00 TL
    • Far Cry 5 Gold Sürüm -- 89,00 TL
    • Watch Dogs 2 Gold Edition -- 80,27 TL
    • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 85,47 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt -- 40,20 TL
    • Days Gone Dijital Deluxe Sürüm -- 180,93 TL
    • The Outer Worlds -- 194,50 TL
    • Middle-earth: Shadow of Mordor -- 42,00 TL
    • Alien: Isolation -- 31,80 TL
    • BioShock: The Collection -- 49,75 TL
    • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 26,80 TL
    • Judgment -- 51,80 TL
    • Vampyr -- 59,80 TL
    • Fallout 4: GOTY Edition -- 94,00 TL
    • Unravel Yarny Paketi -- 40,00 TL
    • ABZU -- 44,50 TL
    • Brothers: A Tale of Two Sons -- 21,00 TL
    • Ni no Kuni II: Revenant Kingdom -- 64,00 TL
    • Call of Cthulhu -- 44,75 TL
    • The Surge 2 -- 84,00 TL
    • Prey: Digital Deluxe Edition -- 53,70 TL
    • Dishonored Definitive Edition -- 53,70 TL
    • Prey + Dishonored 2 Bundle -- 56,10 TL
    • **Haftanın Fırsatı: Far Cry 5 -- 55,86 TL


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    FatihTSFC 2 sa.
    Büyük yaz bindirimleri*
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YandAngeL (ege şahan) 3 sa.
    İstek listemdeki 2 oyundan biri Persona 5 Royal Ultimate Edition 485 lira diğeri Final Fantasy VII 400 lira. Hey maşallah bu Türkiye fiyatlandırmasıyla kaç tane satabildiler acaba merak ediyor insan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 3 sa. (düzenlendi)
    Şaka gibi la; FIFA 20'yi bir kaç ay evvel 49 Liraya almıştık, BÜYÜK bunun neresinde bindiriminde mi? Ayrıca kendi kuyusunu kazıyorlar zaten çok yakında FIFA 21 geliyor ; sat kurtul ne kadara olursa olsun, PS5'de yolda zaten !
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    justicest 4 sa.
    NFS Heat alınır mı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    napolyon94 4 sa.
    Bu sene ps4'e ne güzel indirimler oldu be, 50 liraya fifa 20, 30 liraya mgsv, 50 liraya gow, 50 liraya spiderman, 70 liraya re2, 130 liraya rdr2 aldık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erdchapo 4 sa. yeni yorumcu
    Microsoft store da ne zaman başlar var mı bilginiz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xfeyyaz 4 sa.
    Neden ps oyunları pc oyunlarından daha ucuz oluyor torrentçiler artsın diye mi
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Illusive Man (Can ) 3 sa. xfeyyaz
    Aslında normalde hiç ucuz değil sadece böyle belli başlı dönemlerde baya iniyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Neco. (Necdet Demir) 4 sa.
    Metro Exodus ve Doom indirimleri iyiymiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jeolog. (Caner AKSOY) 5 sa.
    İlgimi çeken bir şey olmadı, listede " şunu oynaman lazım" dediğiniz var mı ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alperenisler45 4 sa. yeni yorumcu Jeolog.
    ps plusın varsa battlefield 1 i öneririm 1.dünya savaşını konu alan, Osmanlının da olduğu ve özellikle online’ının efsane olduğunu söyleyebileceğimiz bir oyundur kendisi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 6 sa.
    Fiyatlar çok uygun almak isteyen için iyi bir fırsat
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    sounderland +187 amadeus99 +151 hollowman_ +150 Bay Virgül +133 Redzepi +127 Sulu Çor Kağan +124 VirgilSollozzo +106 Hakiki Osmanlı Torunu +91 KarettaKerata +88 manuell +76
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 XpressMusic34 ilk kez +124 2 ilkerinanç ilk kez +104 3 Xtrud 2. kez +104
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    35 Kişi Okuyor (2 Üye, 33 Misafir) 3 Masaüstü 32 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3647 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps store, ps store indirimi ve
    6 etiket daha ps store indirimleri playstation store playstation store indirimleri oyun playstation store kampanya Yazılım
    Facebook Sayfası252,7b
    Twitter Profili90,5b
    YouTube Kanalı296b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Alüminyum + PBT = Kaliteli Çinli "Magicforce Smart 68 incelemesi" 2 sa. 2020 iPhone Fotoğraf yarışması sonuçlandı, ülkemize de ödül geldi 3 sa. Waymo ve FCA'nın otonom teknolojiler üzerindeki iş birliğine ticari araçlar da dahil edildi 4 sa. Instagram Hikayeler'e hareketli metin özellliği geliyor 6 sa. Redmi K30 Pro Zoom Edition, DXOMARK'ta iPhone ve Samsung'u geçti 6 sa. Realme yeni amiral gemisi telefonunun kamera tasarımını paylaştı 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN PS Store'da büyük yaz indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler Sonraki 2020'nin ilk yarısında LPG'li araç satışları arttı 7 sa. GeForce Now’a yakın bir dönemde Ampere mimarili GPU desteği gelebilir 8 sa. KOSGEB'den 1 milyon lira dijitalleşme desteği 8 sa. Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı 9 sa. Rocket League oyunu ücretsiz oluyor 9 sa. Snapdragon 865 Plus yonga setli ilk telefon Asus ROG Phone 3 oldu 10 sa. Wearbuds Pro ile tam kablosuz kulaklık ve fitness bilekliği bir arada 10 sa. Boeing cephesinde yeni bir şey yok! 737 MAX sertifikasyon süreci, muhtemelen uzayacak 11 sa. Zoom'un Türkiye'deki kullanıcı verileri ortaya çıktı 12 sa. Türkiye'nin ilk şarj edilebilir hibrit ticari aracı Custom PHEV, Ankara yollarında test edilecek 12 sa. Mafia 1'in yenilenen versiyonundan oynanış videosu geldi 13 sa. Diş minesinde bulunan amelogenin proteini cinsiyet tayininde kullanılabilir 14 sa. Giriş seviyesi sistemlere yeni Athlon işlemciler 14 sa. 500 km'ye kadar menzil sunan Skoda Enyaq iV'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 15 sa. Yeni logo tasarımıyla LG UltraGear 27GN950 oyuncu monitörü karşınızda 1 gün OnePlus Buds kulaklıklar duyuruldu 1 gün Fiyat-performansa oynamak isteyen OnePlus Nord duyuruldu 1 gün Minecraft sunucuları yeni evine geliyor 1 gün Instagram'da bağış toplama dönemi başladı 1 gün Yeni vaka sayısı 1000'in altında seyrediyor (21 Temmuz) Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız