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    PS Store'da popüler bağımsız oyunlara büyük indirimler

    PlayStation Store'da bağımsız oyunlara özel yeni bir kampanya başladı. Farklı türlerde onlarca yapım %80'e varan indirimlerle satın alınabiliyor.
    6 gün
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da popüler bağımsız oyunlara büyük indirimler
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    Sony Avrupa, PlayStation Store'da bağımsız oyunlara özel yeni bir indirim dönemi başlattı. Yeni kampanya sürecinde farklı türlerden onlarca kaliteli bağımsız yapım önemli indirimlerle satın alınabiliyor olacak.

    PS Store'a gelen son zamların ardından maalesef bağımsız oyunlarda bile çok uçuk fiyatlar görmeye başladık. Bugünkü indirimlerde de listede gayet güzel oyunlar var ancak %50-%60 oranındaki indirimlere rağmen bazı oyunların fiyatları hala yüksek. Ancak yine de dikkate değer indirimler de yok değil.

    PlayStation Indies başlıklı kampanya iki hafta sürecek ve 21 Kasım tarihinde sona erecek. İndirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik. 

    • Spelunky 2 -- 115,20 TL
    • My Friend Pedro -- 86,40 TL
    • Blasphemous -- 57,00 TL
    • Astroneer -- 87,10 TL
    • Worms W.M.D. -- 54,75 TL
    • Worms Battlegrounds -- 53,70 TL
    • Outer Wilds -- 70,85 TL
    • Undertale -- 41,40 TL
    • The Shadow Warrior Collection -- 107,25 TL
    • GRIS -- 48,00 TL
    • Limbo -- 8,97 TL
    • Moonlighter -- 28,56 TL
    • Surviving Mars -- 40,20 TL
    • Sniper Elite 3 -- 21,44 TL
    • Amnesia: Collection -- 21,89 TL
    • Inside -- 33,12 TL
    • Journey -- 35,97 TL
    • Slay the Spire -- 57,00 TL
    • Wasteland 2 Director's Cut -- 33,50 TL
    • SOMA -- 21,89 TL
    • Layers of Fear -- 36,00 TL
    • The Talos Principle -- 28,40 TL


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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    55 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    eas722 6 gün ( Mesaj Silindi )
    5 Euro iyi fiyatmış ama 50 TL öyle değil.
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