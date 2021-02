PS Store'da PS Plus'a özel indirimler başladı: İşte dikkat çekenler

Tam Boyutta Gör

Sony Avrupa, bugün PlayStation Store'da yeni bir kampanya daha başlattı. İki Kat İndirimler başlıklı yeni kampanyada PS Plus abonelerine özel indirimler yer alıyor. Normalde %30-%40 oranındaki indirimler PS Plus abonelerine özel olarak %60-%80 oranına çıkıyor.

Bethesda'nın popüler oyunları Skyrim ve Fallout 4 şu anda paket halinde 92 TL'ye satılıyor. Hayatta kalma/macera türünün popüler yapımlarından olan ARK Survival Evolved ise 47,80 TL'ye düşmüş durumda. Ayrıca God of War, Need for Speed ve GTA 5 gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.

PS Plus'a özel iki kat indirimler kampanyası iki hafta boyunca devam edecek ve 4 Mart tarihinde sona erecek. İndirimlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Skyrim Special Editon + Fallout 4 GOTY Bundle -- 92,10 TL

-- 92,10 TL Need for Speed Ultimate Bundle (NFS Rivals + NFS + NFS Payback) -- 72,66 TL

-- 72,66 TL EA Aile Paketi (NFS + Plants vs. Zombiew GW2 + Unravel) -- 79,80 TL

-- 79,80 TL BioWare Paketi (Dragon Age Inquisition + Mass Effect Andromeda) - 107,80 TL

- 107,80 TL ARK: Survival Evolved -- 47,80 TL

-- 47,80 TL God of War -- 59,50 TL

-- 59,50 TL PES 2021 Season Update Standard Edition -- 99,50 TL

-- 99,50 TL GTA V Premium Edition -- 87,56 TL

-- 87,56 TL Far Cry 5 -- 95,76 TL

-- 95,76 TL Star Wars Battlefront II Celebration Edition -- 77,70 TL

-- 77,70 TL Risk of Rain 2 -- 71,60 TL

-- 71,60 TL Dirt Rally + PS VR Bundle -- 32,16 TL

-- 32,16 TL Kingdom Come: Deliverance -- 65,70 TL

-- 65,70 TL Onrush -- 18,96 TL

-- 18,96 TL FIFA 21 Standart Sürüm -- 179,96 TL

-- 179,96 TL F1 2020 -- 119,60 TL

-- 119,60 TL Marvel's Spider-Man -- 124,50 TL

-- 124,50 TL Star Wars Jedi Fallen Order -- 143,64 TL

-- 143,64 TL Days Gone -- 128,70 TL

-- 128,70 TL Mortal Kombat 11 -- 139,60 TL

-- 139,60 TL Star Wars Squadrons -- 167,40 TL

-- 167,40 TL Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Year 2 Gold Edition -- 107,70 TL

