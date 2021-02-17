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    PS Store'da PS Plus'a özel indirimler başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da PS Plus abonelerine özel iki kat indirim kampanyası başladı. Dikkat çeken indirimleri aşağıda bulabilirsiniz.
    17 Şubat 2021, 15:40 (12 sa.)
    9,6b
    8
    19
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    PS Store'da PS Plus'a özel indirimler başladı: İşte dikkat çekenler
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    Sony Avrupa, bugün PlayStation Store'da yeni bir kampanya daha başlattı. İki Kat İndirimler başlıklı yeni kampanyada PS Plus abonelerine özel indirimler yer alıyor. Normalde %30-%40 oranındaki indirimler PS Plus abonelerine özel olarak %60-%80 oranına çıkıyor.

    Bethesda'nın popüler oyunları Skyrim ve Fallout 4 şu anda paket halinde 92 TL'ye satılıyor. Hayatta kalma/macera türünün popüler yapımlarından olan ARK Survival Evolved ise 47,80 TL'ye düşmüş durumda.  Ayrıca God of War, Need for Speed ve GTA 5 gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.

    PS Plus'a özel iki kat indirimler kampanyası iki hafta boyunca devam edecek ve 4 Mart tarihinde sona erecek. İndirimlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

    • Skyrim Special Editon + Fallout 4 GOTY Bundle -- 92,10 TL
    • Need for Speed Ultimate Bundle (NFS Rivals + NFS + NFS Payback) -- 72,66 TL
    • EA Aile Paketi (NFS + Plants vs. Zombiew GW2 + Unravel) -- 79,80 TL
    • BioWare Paketi (Dragon Age Inquisition + Mass Effect Andromeda) - 107,80 TL
    • ARK: Survival Evolved -- 47,80 TL
    • God of War -- 59,50 TL
    • PES 2021 Season Update Standard Edition -- 99,50 TL
    • GTA V Premium Edition -- 87,56 TL
    • Far Cry 5 -- 95,76 TL
    • Star Wars Battlefront II Celebration Edition -- 77,70 TL
    • Risk of Rain 2 -- 71,60 TL
    • Dirt Rally + PS VR Bundle -- 32,16 TL
    • Kingdom Come: Deliverance -- 65,70 TL
    • Onrush -- 18,96 TL
    • FIFA 21 Standart Sürüm -- 179,96 TL
    • F1 2020 -- 119,60 TL
    • Marvel's Spider-Man -- 124,50 TL
    • Star Wars Jedi Fallen Order -- 143,64 TL
    • Days Gone -- 128,70 TL
    • Mortal Kombat 11 -- 139,60 TL
    • Star Wars Squadrons -- 167,40 TL
    • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Year 2 Gold Edition -- 107,70 TL


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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    _mor_koyun (Barış ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Zodian
    Aynı oyunu oynamak için 1100TL verdiğim makineye sen kaç TL verdin acaba?
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    Z Zodian 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aynı oyunu bilgisayarda 30 TL ye oynayıp Playstation da 120 TL ödemek nasıl bir duygu acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    WeDneS (Ercan ) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hikayeden indirimler, ısıtıp ısıtıp koyun önümüze
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine aynı oyunlara indirim. Alınabilir bir şey bulamadım.
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    C Chillout 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fifa alınabilir aslında oynayan için güzel fiyat
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    D DenizHn26 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    God of War alınır şahsen...
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    U.C.V (Utku Can Varol) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    PS Türkiye de aynı devlet gibi, kurlar arttığında zamı yapıştırıp kur düştüğünde geri çekmiyor
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    D DH Misafiri 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son 6-7 aydır playstation ve xboxın politikalarına bakıyorsun birisi fiyat artırırken ötekisi indirim yoluna gidiyor. Tamam exclusive oyun var eyvallah ta alamıyorsun ki çıkmasından 1-2 sene geçene kadar millette sanki bu exclusive oyunlar bedavaya veriliyormuş gibi bayram ediyor duyuruları yayınlandığı zaman , xbox tarafına bakıyorsun Microsoft studios oyun çıkarıyor mesela medium çıktığı gün gamepass te xbox aldıktan sonra playstation sadece plus tan verilen oyunları oynamak için kullanıyorum, daha geçen sene spiderman 60 liraya aldım konsol almayı düşünen varsa da bu saatten sonra gitsin xbox alsın . Ps plus fiyatına gamepass ultimate sahibi oluyorsunuz aynı anda hem konsolda hem pc de kullanabiliyorsunuz. Ben xboxımda oynarken abim pc den istediği oyunu aynı anda oynayabiliyor hem de tek üyelikle.
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    A Android1907 (Okan Han ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayarda yarı fiyatına hatta bedava, bir de üzerine Türkçe dil paketiyle oynuyorum artık. Playstation Plus üyeliğim de duruyor ama Ps artık gerçekten cazip gelmiyor bana. Plus üyeliğine satın aldığım veya bedavaya gelen 150 den fazla oyun var. Çocuklara miras bırakırdım artık :)
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    Şeref60 (Şeref Berber) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlarla yanına yanaşılmaz
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    T teramycin 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Days gonea zam gelmis 118e çıkmış bu indirimde . God of warin 59 tl oldugi yerde su fiyatlara bana komedi gibi geliyor
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    A Aziz Bektaş (Aziz Bektaş) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Saçma sapan indirim ne indirimi allah askına bu oyunları oynamayan var mı
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    from softwave 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    mk 11 steam da 24 liraydi sanirim burada ise aman Allah'ım
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