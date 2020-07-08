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    PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler

    PS Store'da "Temmuz Tasarrufları" başlıklı yeni bir kampanya başladı. Yine birçok oyunda önemli indirimler var.
    21 sa.
    5,3b
    44
    6
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler
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    PlayStation Store'da bu ayın ilk yeni kampanya dönemi resmen başladı. "Temmuz Tasarrufları" başlıklı kampanyada popüler birçok oyun önemli indirimlere girmiş durumda. Yeni kampanya dönemi iki hafta sürecek.

    FromSoftware'in popüler aksiyon rol yapma oyunu Dark Souls III'ün DLC'leri de içeren deluxe sürümü şu anda 74,75 TL'ye düşmüş durumda. Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm ise 257 TL'ye satılıyor. Ayrıca God of War, Devil May Cry 5 ve Resident Evil 7 gibi popüler oyunlarda da indirimler var.

    Temmuz Tasarrufları 23 Temmuz TSİ 02.00'da sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

    • Marvel's Spider-Man -- 124,50 TL
    • God of War -- 89,25 TL
    • Dark Souls III - Deluxe Edition -- 74,75 TL
    • Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm -- 257,04 TL
    • No Man's Sky -- 89,50 TL
    • Assassin's Creed Odyssey -- 84,00 TL
    • Just Cause 4 Eksiksiz Sürüm -- 83,72 TL
    • Devil May Cry 5 Deluxe Edition (with Red Orbs) -- 109,50 TL
    • Resident Evil 7 Biohazard -- 42,00 TL
    • Need for Speed -- 42,00 TL
    • MediEvil -- 94,50 TL
    • Generation Zero -- 67,00 TL
    • Monster Hunter World: Iceborne Master Edition -- 155,40 TL
    • Far Cry 3 Classic Edition -- 17,90 TL
    • Far Cry 4 -- 59,07 TL
    • WRC 8 FIA World Rally Championship -- 77,70 TL
    • V-Rally 4 Ultimate Edition -- 69,80 TL
    • Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr --35,80 TL
    • Warhammer: Chaosbane -- 44,50 TL
    • Code Vein -- 128,57 TL
    • Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition -- 123,69 TL
    • Watch Dogs 2 Deluxe Edition -- 69,00 TL
    • Journey -- 22,77 TL


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    emrhyldrm (emrah yıldırım) 17 sa. en beğenilen
    Hep aynı oyunlara aynı indirimler. Baydı artık.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 26 dk.
    Steam indirimleri gibi olmuş, yine aynı oyunlar. Çöp
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    Domatore (Mert Özsoy) 28 dk.
    Far cry 3 alırım
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    Chropy (Batu İbicek) 28 dk.
    bloodborneun dlcli sürümüne indirim yapsalar ölürler
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    speed001 (Ramazan Çelik) 8 sa.
    Spider Man bir ara 84 tü, indirm yapıldığında bir önceki indirim kadar hatta daha fazla indirim yapılmıyorsa ona indirim denilmez.
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 17 sa. en beğenilen
    Hep aynı oyunlara aynı indirimler. Baydı artık.
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    javaprof (orhan yılmaz) 18 sa.
    ÇÖP:
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