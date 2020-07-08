PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler

Tam Boyutta Gör

PlayStation Store'da bu ayın ilk yeni kampanya dönemi resmen başladı. "Temmuz Tasarrufları" başlıklı kampanyada popüler birçok oyun önemli indirimlere girmiş durumda. Yeni kampanya dönemi iki hafta sürecek.

FromSoftware'in popüler aksiyon rol yapma oyunu Dark Souls III'ün DLC'leri de içeren deluxe sürümü şu anda 74,75 TL'ye düşmüş durumda. Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm ise 257 TL'ye satılıyor. Ayrıca God of War, Devil May Cry 5 ve Resident Evil 7 gibi popüler oyunlarda da indirimler var.

Temmuz Tasarrufları 23 Temmuz TSİ 02.00'da sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Marvel's Spider-Man -- 124,50 TL

-- 124,50 TL God of War -- 89,25 TL

-- 89,25 TL Dark Souls III - Deluxe Edition -- 74,75 TL

-- 74,75 TL Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm -- 257,04 TL

-- 257,04 TL No Man's Sky -- 89,50 TL

-- 89,50 TL Assassin's Creed Odyssey -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Just Cause 4 Eksiksiz Sürüm -- 83,72 TL

-- 83,72 TL Devil May Cry 5 Deluxe Edition (with Red Orbs) -- 109,50 TL

-- 109,50 TL Resident Evil 7 Biohazard -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Need for Speed -- 42,00 TL

-- 42,00 TL MediEvil -- 94,50 TL

-- 94,50 TL Generation Zero -- 67,00 TL

-- 67,00 TL Monster Hunter World: Iceborne Master Edition -- 155,40 TL

-- 155,40 TL Far Cry 3 Classic Edition -- 17,90 TL

-- 17,90 TL Far Cry 4 -- 59,07 TL

-- 59,07 TL WRC 8 FIA World Rally Championship -- 77,70 TL

-- 77,70 TL V-Rally 4 Ultimate Edition -- 69,80 TL

-- 69,80 TL Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr --35,80 TL

--35,80 TL Warhammer: Chaosbane -- 44,50 TL

-- 44,50 TL Code Vein -- 128,57 TL

-- 128,57 TL Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition -- 123,69 TL

-- 123,69 TL Watch Dogs 2 Deluxe Edition -- 69,00 TL

-- 69,00 TL Journey -- 22,77 TL

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