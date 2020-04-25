Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Store'da 'Büyük Japon İndirimleri' başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da şu anda Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Dark Souls III, Monster: Hunter World ve çok daha fazlası indirimde.
    1 sa.
    513
    59
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PS Store'da 'Büyük Japon İndirimleri' başladı: İşte dikkat çekenler
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation Store'da bu ayın ikinci indirim dönemi başladı. "Japon Oyunlarına Büyük İndirimler" başlıklı yeni kampanyada son dönemlerin popüler birçok oyunu da dahil olmak üzere dikkate çeken indirimler yapılmış. İndirimler iki hafta sürecek.

    2019'da GOTY ödülüne aday gösterilen Resident Evil 2'nin Deluxe versiyonu 219 TL'den 114 TL'ye indirilmiş durumda. Souls serisinin sevilen oyunu Dark Souls III ise 64 TL'ye satılıyor. Ayrıca Devil May Cry 5, Monster Hunter: World ve Yakuza oyunlarında da yine önemli indirimler var.

    Japon oyunlarına büyük indirimler sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Kampanya 9 Mayıs'ta TSİ 02.00'da sona erecek. Aşağıda bazı dikkat çeken indirimleri listeledik.

    • Resident Evil 2 -- 84,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)
    • Resident Evil 2 Deluxe Edition -- 114,00 TL
    • Dark Souls III Deluxe Edition -- 64,00 TL
    • Dark Soul II: Scholar of the First Sin -- 49,00 TL
    • Devil May Cry 5 -- 114,00 TL
    • Monster Hunter: World -- 64,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)
    • Monster Hunter: World Iceborne Master Edition -- 200,63 TL
    • Soul Calibur VI -- 84,00 TL
    • Judgment -- 114,00 TL
    • Yakuza 0 -- 49,00 TL
    • Yakuza Kiwami 2 -- 64,00 TL
    • God Eater 3 -- 114,00 TL
    • Resident Evil -- 22,00 TL
    • Resident Evil 0 -- 22,00 TL
    • Resident Evil 4 -- 36,00 TL
    • Street Fighter V -- 36,00 TL


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 48 dk. Yeni Gboard beta sürümünde panodan yapıştırmak artık çok daha kolay 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN PS Store'da 'Büyük Japon İndirimleri' başladı: İşte dikkat çekenler Sonraki Waymo, yeni nesil sürücüsüz araç sistemini Jaguar I-Pace ile birlikte sergiledi 1 sa. Huawei, Kirin A1 işlemciye sahip yeni cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 2 sa. MIT, kıyafetlere dikilen ve sağlık verisi takibi yapan yıkanabilir bir cihaz geliştirdi 2 sa. Amerikan güreşi simülasyonu WWE 2K21 iptal edildi 3 sa. AMD, Zen 3 ve RDNA2 ile gelecek APU hazırlığında 3 sa. Apple da TikTok platformuna adım attı 3 sa. Koronavirüs salgınında iyileşen sayısı rekor kırdı 3 sa. Eve Kapanmışken Oynayabileceğiniz 10 Oyun 3 sa. Ryzen 3 3300X’in 7700K’yı yakalayabilmesinin sırrı CCX yapısı olabilir 4 sa. 60 dolara telefon: 6.52 inç ekran, Android 10, 4.350 mAh pil ve üç arka kamera 4 sa. Intel yeni bir oyun kampanyasına başlıyor 4 sa. Bakan açıkladı: Yerli otomobilde ciddi gecikme yok 4 sa. Nvidia 5nm yonga çalışmalarına başladı 5 sa. Intel koronavirüse rağmen ilk çeyrekte büyümeye devam etti 5 sa. GeForce Now'a bu hafta 36 yeni oyun eklendi 6 sa. Ev internetinizi hızlandırabileceğiniz ücretsiz, basit ve etkili yöntemler 6 sa. Giriş seviyesi iPhone 12, iPhone 11'den ucuz olabilir 7 sa. Renault'nun satışları ilk çeyrekte yüzde 26 düştü 7 sa. 120 CU içeren Radeon Instinct kartı ortaya çıktı 8 sa. Ryanair: “Saçma sapan sosyal mesafe kuralları dayatılırsa uçmayız” Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı
    DonanımHaber
    Netflix'e rakip HBO Max'in çıkış tarihi kesinleşti: İşte detaylar
    DonanımHaber
    Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Shazam 2 Ertelendi, The Flash Filmi 1 Ay Erkene Alındı
    Bölüm Sonu Canavarı
    The Division 2'yi 8 Saat Boyunca Ücretsiz Oynayın
    Bölüm Sonu Canavarı
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    Oyun Konsollarina YUZDE 50 EK GUMRUK VERGİSİ!!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim