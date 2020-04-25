PS Store'da 'Büyük Japon İndirimleri' başladı: İşte dikkat çekenler

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PlayStation Store'da bu ayın ikinci indirim dönemi başladı. "Japon Oyunlarına Büyük İndirimler" başlıklı yeni kampanyada son dönemlerin popüler birçok oyunu da dahil olmak üzere dikkate çeken indirimler yapılmış. İndirimler iki hafta sürecek.

2019'da GOTY ödülüne aday gösterilen Resident Evil 2'nin Deluxe versiyonu 219 TL'den 114 TL'ye indirilmiş durumda. Souls serisinin sevilen oyunu Dark Souls III ise 64 TL'ye satılıyor. Ayrıca Devil May Cry 5, Monster Hunter: World ve Yakuza oyunlarında da yine önemli indirimler var.

Japon oyunlarına büyük indirimler sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Kampanya 9 Mayıs'ta TSİ 02.00'da sona erecek. Aşağıda bazı dikkat çeken indirimleri listeledik.

Resident Evil 2 -- 84,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)

-- 84,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor) Resident Evil 2 Deluxe Edition -- 114,00 TL

-- 114,00 TL Dark Souls III Deluxe Edition -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Dark Soul II: Scholar of the First Sin -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Devil May Cry 5 -- 114,00 TL

-- 114,00 TL Monster Hunter: World -- 64,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)

-- 64,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor) Monster Hunter: World Iceborne Master Edition -- 200,63 TL

-- 200,63 TL Soul Calibur VI -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Judgment -- 114,00 TL

-- 114,00 TL Yakuza 0 -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Yakuza Kiwami 2 -- 64,00 TL

-- 64,00 TL God Eater 3 -- 114,00 TL

-- 114,00 TL Resident Evil -- 22,00 TL

-- 22,00 TL Resident Evil 0 -- 22,00 TL

-- 22,00 TL Resident Evil 4 -- 36,00 TL

-- 36,00 TL Street Fighter V -- 36,00 TL

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