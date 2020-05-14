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    PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: RDR 2'de büyük indirim

    PlayStation Store'da iki yeni indirim dönemi start verdi. Kampanyada en dikkat çeken oyun, bugüne kadarki en düşük fiyatına gerileyen Red Dead Redemption 2 oldu.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    19b
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    21
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: RDR 2'de büyük indirim
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    PlayStation Store'da bugün itibarıyla iki farklı kampanya start verdi. "Uzatılmış Oyun" ve "70 TL'den ucuz" başlıklı kampanyalarda dikkat çeken birçok indirim bulunuyor. Son yılların popüler birçok oyunu uygun fiyatlarla satılıyor.

    Rockstar'ın popüler oyunu Red Dead Redemption 2, PS Store'da bugüne kadarki en düşük fiyatına gerilemiş durumda. Special Edition versiyonunu 134 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Hala oynamamış olanlar için bu karantina günlerinde iyi fırsat denilebilir. Oyunun yüksek fiyatı nedeniyle ülkemizde birçok oyunsever buna benzer iyi bir indirim bekliyordu.

    Yeni kampanyalar yaklaşık iki hafta sürecek ve 28 Mayıs'ta TSİ 02.00'da sona erecek. Uzatılmış Oyun kampanyasının PS Store sayfası için buraya, 70 TL'den ucuz oyunlar kampanyasının sayfası için ise buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    • Red Dead Redemption 2: Special Edition -- 134,00 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 64,00 TL
    • The Sims 4 Deluxe Party Edition -- 69,00 TL
    • The Crew 2 Standard Edition -- 64,00 TL
    • Assassin's Creed Odyssey Gold Edition -- 179,00 TL
    • Batman Arkham Collection -- 84,00 TL
    • Diablo III: Eternal Collection -- 76,20 TL
    • Watch Dogs 2 Deluxe Edition -- 84,00 TL
    • Star Wars Battlefront Ultimate Sürümü -- 22,00 TL
    • Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition -- 134,00 TL
    • Far Cry 4 + Far Cry Primal Paketi -- 79,00 TL
    • Doom + Wolfenstein II Bundle -- 114,00 TL
    • Need for Speed (2016) + Need for Speed Rivals -- 39,00 TL
    • Dying Light -- 64,00 TL
    • NBA 2K20 -- 22,00 TL
    • Assassin's Creed Unity -- 49,00 TL
    • Battlefield 1 Devrim -- 71,70 TL
    • Dragon Age: Inquisition Deluxe Sürümü -- 36,00 TL
    • LIMBO ve INSIDE Bundle -- 36,00 TL
    • Elite Dangerous -- 39,00 TL
    • The Evil Within -- 33,60 TL
    • Mad Max -- 49,00 TL
    • Mass Effect: Andromeda Standard Recruit Edition -- 22,00 TL
    • A Hat in Time -- 62,72 TL
    • Amnesia: Collection -- 18,00 TL


    Kaynakça https://store.playstation.com/tr-tr/grid/STORE-MSF75508-EXTENDEDPLAY/ https://store.playstation.com/tr-tr/grid/STORE-MSF75508-GAMESUNDER15/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zaomss (Furkan Bulat) 2 gün en beğenilen
    Gamepass ile ücretsiz rdr2 :)
    3 Yanıt Yanıtla +17
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    Yacatisma (Alen ****) 2 gün zaomss
    Evet ama suresi belli degil. GTA5 gibi sonradan cekilme ihtimali var bunu unutmamak gerek.
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    Buzmavili 2 gün zaomss
    Kısa süreliğine ücretsiz hiç beklenmedik bir anda elinden geri alıyorlar ((:
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 1 gün zaomss
    "Game Pass" ile derken o kısmı neden atlıyorsunuz ki? Sanki para vermiyorsunuz 😄 Abonelik sistemi ile istediğin oyunu oynayabilirsin ama sahip olamazsın, yaptığın abonelik sayısı kadar sahipsindir.

    Bu arada pc kullanıcısıyım he.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    efendy84 (Efe KIRAN) 13 sa.
    iş bu yüzden gamepass abonesi olduk.
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    termomuk (Bahadır ) 23 sa.
    Need for Speed (2016) + Need for Speed Rivals alınır mı?
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    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    bazılarında alt yazı yok . Türkce alt yazı da olacak mı acaba artık
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    kivanc436 (Kıvanç Çapçı) 1 gün
    RDR2 ultimate 159tl verdim yakın zamanda.

    Star wars ve way out için EA pass alıp 25 liraya bir ay oynayabilirsiniz. Star wars tan emin değilim ama way out kesin var pass'te kısa oyun 40 tl verme boşuna.

    Anthem sakın ha uzak dur.

    MASS effect 3 için MASS DEFECT veya MESS Effect demek daha doğru olur serinin en kötü oyunu uzak dur.

    NBA 2020 oyun kötü ama 22 liraya pas geçecek kadar kötü değil al dursun pişman olursun ileride.

    Diğer exclusive oyunları oynamasıysanız(XBOX SAHİBİ OLUP BURAYA SAÇMA SAPAN YORUMLAR YAZAN ARKADAŞLAR BİR SONRAKİ CÜMLEYE ATLAYABİLİRLER) God of War 64 liraya güzel fiyat yakın zamanda ultimate dürümü o fiyata düşmüştü o zaman aldım başka exclusive var mı indirimde hatırlamıyorum.

    Undertale her faninin oynaması gereken bir oyun ama pahalı 25 haziran Steam yaz indirimi başlıyor 9 liraya düşer büyük ihtimal.

    Under Control alabilirsin Platformer seviyorsan 13 TL.

    Control alma bence fiyat çok geldi bana seneye 64 liraya alırsın.

    Shooter looter seviyorsan division güzel oyun ben full sürümü 64 liraya aldım diye hatırlıyorum arkadaşınla çok zevk alırsın ama level kasarken çok insana rastlamadım Avrupa serverında haberin olsun.

    Yardımcı olabildiysem ne mutlu herkese iyi karantinalar.



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    DH Misafiri 2 gün
    Peki Ps4 Special edition da Türkçe alt yazı seçeneği var mı??
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    DH Misafiri 2 gün
    XBOX da gamepass ile ücretsiz oynuyoruz biz :)
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    Buzmavili 2 gün DH Misafiri
    İyi de onu birkaç aya kaldıracaklar gamepass’den Psn store’da sınırsız olarak alabiliyorsun 🙋🏻‍♂️
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    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    fiyaları çok begendim ya hemen sepete ekliyim
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    efe810 (efe ursavas) 2 gün
    Tekrar indiirm dedikleri oyunlara bakınca gamepass’in ne karar büyük bi nimet olduğunu anladım çoğunu 6tlye oynadık
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    emrihak (yasin aşcı) 2 gün
    Gamze pass üyelerine buna çok sevinecek.
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    babgozd 2 gün
    RDR2 ilaçlanmadan PC'de bu fiyatları göremicez heralde. Special Edition hem de.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    18978 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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