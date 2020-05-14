PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: RDR 2'de büyük indirim

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PlayStation Store'da bugün itibarıyla iki farklı kampanya start verdi. "Uzatılmış Oyun" ve "70 TL'den ucuz" başlıklı kampanyalarda dikkat çeken birçok indirim bulunuyor. Son yılların popüler birçok oyunu uygun fiyatlarla satılıyor.

Rockstar'ın popüler oyunu Red Dead Redemption 2, PS Store'da bugüne kadarki en düşük fiyatına gerilemiş durumda. Special Edition versiyonunu 134 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Hala oynamamış olanlar için bu karantina günlerinde iyi fırsat denilebilir. Oyunun yüksek fiyatı nedeniyle ülkemizde birçok oyunsever buna benzer iyi bir indirim bekliyordu.

Yeni kampanyalar yaklaşık iki hafta sürecek ve 28 Mayıs'ta TSİ 02.00'da sona erecek. Uzatılmış Oyun kampanyasının PS Store sayfası için buraya, 70 TL'den ucuz oyunlar kampanyasının sayfası için ise buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

Red Dead Redemption 2: Special Edition -- 134,00 TL

-- 134,00 TL The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 64,00 TL

-- 64,00 TL The Sims 4 Deluxe Party Edition -- 69,00 TL

-- 69,00 TL The Crew 2 Standard Edition -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Assassin's Creed Odyssey Gold Edition -- 179,00 TL

-- 179,00 TL Batman Arkham Collection -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Diablo III: Eternal Collection -- 76,20 TL

-- 76,20 TL Watch Dogs 2 Deluxe Edition -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Star Wars Battlefront Ultimate Sürümü -- 22,00 TL

-- 22,00 TL Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition -- 134,00 TL

-- 134,00 TL Far Cry 4 + Far Cry Primal Paketi -- 79,00 TL

-- 79,00 TL Doom + Wolfenstein II Bundle -- 114,00 TL

-- 114,00 TL Need for Speed (2016) + Need for Speed Rivals -- 39,00 TL

-- 39,00 TL Dying Light -- 64,00 TL

-- 64,00 TL NBA 2K20 -- 22,00 TL

-- 22,00 TL Assassin's Creed Unity -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Battlefield 1 Devrim -- 71,70 TL

-- 71,70 TL Dragon Age: Inquisition Deluxe Sürümü -- 36,00 TL

-- 36,00 TL LIMBO ve INSIDE Bundle -- 36,00 TL

-- 36,00 TL Elite Dangerous -- 39,00 TL

-- 39,00 TL The Evil Within -- 33,60 TL

-- 33,60 TL Mad Max -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Mass Effect: Andromeda Standard Recruit Edition -- 22,00 TL

-- 22,00 TL A Hat in Time -- 62,72 TL

-- 62,72 TL Amnesia: Collection -- 18,00 TL

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