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    PS Store'da yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da bu ayın yeni indirim dönemi başladı. Game Awards temalı yeni kampanyada popüler birçok oyun indirime girmiş durumda.
    1 hf.
    18,7b
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler
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    Sony Avrupa, PlayStation Store'da yeni hafta sonu tekliflerini başlattı. Game Awards temalı yeni kampanya döneminde popüler onlarca oyun indirime girmiş durumda. Yeni indirim dönemi hafta sonu boyunca devam edecek.

    İndirimler Game Awards temalı olduğu için daha çok ödüllerde aday gösterilen oyunlar indirime girmiş. Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 remake'leri içeren Raccon City Edition'ın 139 TL'ye düşmesi bugünün dikkat çeken indirimleri arasında. FIFA 21 ise bir kez daha %50 indirim almış ve şu anda 250 TL civarına satılıyor.

    Oyunlar genel anlamıyla maalesef epey pahalı. Özellikle de geçtiğimiz yaz gelen yeni zammın ardından şu anda eski oyunlar bile çok yüksek fiyatlara satılıyor. Game Awards indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

    Game Awards İndirimleri

    • Assassin's Creed Valhalla Ultimate PS4 & PS5 -- 559,20 TL
    • Watch Dogs Legion PS4 & PS5 -- 305,50 TL
    • Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Digital Deluxe Edition -- 223,30 TL
    • Doom Eternal Standard Edition -- 154,77 TL
    • FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü -- 269,95 TL
    • Mafia: Definitive Edition -- 194,25 TL
    • Star Wars Squadrons -- 167,40 TL
    • No Man's Sky PS4 & PS5 -- 179,50 TL
    • Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Editioon PS4 & PS5 -- 35,70 TL
    • Resident Evil 2 -- 71,60 TL
    • Resident Evil 3 -- 85,47 TL
    • Raccon City Edition (Resident Evil 2 + Resident Evil 3) -- 139,60 TL
    • Star Wars Jedi Fallen Order -- 143,64 TL


    https://store.playstation.com/tr-tr/category/16617674-2165-4899-9dbc-d56a68992cef/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    559 liraya "düşmüş". teşekkürler canım kalsın.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xasi (Murat Cesur) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Döviz kuru böyle iken daha çok ucuzluk bekleriz ??
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    gsyasiny (Yasin Yarar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İndirim ??????

    Böyle indirime gerek yoktu, alın indiriminizi başınıza çalın!
    Yanıtla +1
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PS'da en son Dead Space oynamıştım, uzak kalmışık be, belki bir gün yine.
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    MHEC 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar indirim yapmasaydınız zarara gireceksiniz(!)
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    Paetzold 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mis gibi indirim ne kadar güzel.
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Böyle indirimlere can kurban ??
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valhalla kaç TL'den 560TL'ye düşmüş acaba
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PS'de oyunların hepsi kazık. PS4 ve PS5 o yüzden kullanmanın bir anlamı yok.
    Yanıtla +3
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    feanogs (Alper Kalkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Assassin's Creed Valhalla indirimde mi şimdi :D
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    danavar5 (dana var) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaslar ikiye bolup hesaplayin oyun fiyatlarini kimse tek basina gidip almiyor 500 liraya oyunu kardeslik sistemiyle aliyoruz fakat yinede 250 liralar yinede bir oyun icin cok pahali bizi bu gunlere getirenlere hakkimi helal etmiyorum
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    18700 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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