PS Store'da yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler

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Sony Avrupa, PlayStation Store'da yeni hafta sonu tekliflerini başlattı. Game Awards temalı yeni kampanya döneminde popüler onlarca oyun indirime girmiş durumda. Yeni indirim dönemi hafta sonu boyunca devam edecek.

İndirimler Game Awards temalı olduğu için daha çok ödüllerde aday gösterilen oyunlar indirime girmiş. Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 remake'leri içeren Raccon City Edition'ın 139 TL'ye düşmesi bugünün dikkat çeken indirimleri arasında. FIFA 21 ise bir kez daha %50 indirim almış ve şu anda 250 TL civarına satılıyor.

Oyunlar genel anlamıyla maalesef epey pahalı. Özellikle de geçtiğimiz yaz gelen yeni zammın ardından şu anda eski oyunlar bile çok yüksek fiyatlara satılıyor. Game Awards indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Game Awards İndirimleri

Assassin's Creed Valhalla Ultimate PS4 & PS5 -- 559,20 TL

-- 559,20 TL Watch Dogs Legion PS4 & PS5 -- 305,50 TL

-- 305,50 TL Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Digital Deluxe Edition -- 223,30 TL

-- 223,30 TL Doom Eternal Standard Edition -- 154,77 TL

-- 154,77 TL FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü -- 269,95 TL

-- 269,95 TL Mafia: Definitive Edition -- 194,25 TL

-- 194,25 TL Star Wars Squadrons -- 167,40 TL

-- 167,40 TL No Man's Sky PS4 & PS5 -- 179,50 TL

-- 179,50 TL Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Editioon PS4 & PS5 -- 35,70 TL

-- 35,70 TL Resident Evil 2 -- 71,60 TL

-- 71,60 TL Resident Evil 3 -- 85,47 TL

-- 85,47 TL Raccon City Edition (Resident Evil 2 + Resident Evil 3) -- 139,60 TL

-- 139,60 TL Star Wars Jedi Fallen Order -- 143,64 TL

https://store.playstation.com/tr-tr/category/16617674-2165-4899-9dbc-d56a68992cef/1

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