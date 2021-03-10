PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler

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Sony Avrupa, PS Store'da bu ayın ilk büyük indirim dönemini bugün başlattı. "Önbölüm ve Devam Oyunları" başlıklı yeni kampanyada onlarca kaliteli oyun önemli indirimler almış durumda.

Dövüş oyunlarının son yıllardaki en iyi örneklerinden olan ve popülerliğinden hala hiçbir şey kaybetmeyen Tekken 7'nin Rematch Edition versiyonu şu anda 79,80 TL'ye satın alınabiliyor. Unravel serisinin her iki oyunu da içeren paket ise sadece 32 TL'ye düşmüş durumda. Ayrıca Battlefront II ve The Surge 2 gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor

Kampanya 25 Mart TSİ 02.00'da sona erecek. PS Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı indirimleri listeledik.

Star Wars Battlefront II -- 45,60 TL

-- 45,60 TL Unravel Yarny Paketi (Unravel 1 + Unravel 2) -- 32,00 TL

-- 32,00 TL Just Cause 3 -- 12,60 TL

-- 12,60 TL Metal Slug Anthology -- 22,75 TL

-- 22,75 TL Tekken 7 Rematch Edition -- 79,80 TL

-- 79,80 TL The Surge 2 -- 54,75 TL

-- 54,75 TL Battlefield V -- 107,80 TL

-- 107,80 TL Battlefield 1 Devrim -- 99,90 TL

-- 99,90 TL Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 -- 36,00 TL

-- 36,00 TL The Dark Pictures Anthology Bundle (Little Hope + Man of Medan) -- 131,40 TL

-- 131,40 TL Dead Rising Üçlü Paket -- 68,70 TL

-- 68,70 TL Far Cry Primal -- 59,07 TL

-- 59,07 TL Assassin's Creed Origins -- 87,78 TL

-- 87,78 TL Borderlands: Game of the Year Edition -- 45,87 TL

-- 45,87 TL Borderlands Legendary Collection (Borderlands 1 + Borderlands 2 + Borderlands Pre-Sequel) -- 187,60 TL

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