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    PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler

    PS Store'da yeni indirimler başladı. İki hafta boyunca devam edecek olan kampanya döneminde dikkat çeken önemli indirimler bulunuyor.
    10 Mart 2021, 17:48 (9 sa.)
    7,5b
    24
    18
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    11

    PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler
    Tam Boyutta Gör

    Sony Avrupa, PS Store'da bu ayın ilk büyük indirim dönemini bugün başlattı. "Önbölüm ve Devam Oyunları" başlıklı yeni kampanyada onlarca kaliteli oyun önemli indirimler almış durumda.

    Dövüş oyunlarının son yıllardaki en iyi örneklerinden olan ve popülerliğinden hala hiçbir şey kaybetmeyen Tekken 7'nin Rematch Edition versiyonu şu anda 79,80 TL'ye satın alınabiliyor. Unravel serisinin her iki oyunu da içeren paket ise sadece 32 TL'ye düşmüş durumda. Ayrıca Battlefront II ve The Surge 2 gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor

    Kampanya 25 Mart TSİ 02.00'da sona erecek. PS Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı indirimleri listeledik.

    • Star Wars Battlefront II -- 45,60 TL
    • Unravel Yarny Paketi (Unravel 1 + Unravel 2) -- 32,00 TL
    • Just Cause 3 -- 12,60 TL
    • Metal Slug Anthology -- 22,75 TL
    • Tekken 7 Rematch Edition -- 79,80 TL
    • The Surge 2 -- 54,75 TL
    • Battlefield V -- 107,80 TL
    • Battlefield 1 Devrim -- 99,90 TL
    • Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 -- 36,00 TL
    • The Dark Pictures Anthology Bundle (Little Hope + Man of Medan) -- 131,40 TL
    • Dead Rising Üçlü Paket -- 68,70 TL
    • Far Cry Primal -- 59,07 TL
    • Assassin's Creed Origins -- 87,78 TL
    • Borderlands: Game of the Year Edition -- 45,87 TL
    • Borderlands Legendary Collection (Borderlands 1 + Borderlands 2 + Borderlands Pre-Sequel) -- 187,60 TL


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    TheJudgé 2 saat önce

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ShinQda 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yazık fiyatlara gel, kuruşluk oyunlar 1 kilo kıyma parası
    Yanıtla +14
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    T teramycin 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zuhaha indirimlere bak nerde nioh 2 the last of us 2 ghost of tsushima days gone vs
    Yanıtla +6
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    Dm7536 (Halil Tasdelen) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    İndirim çöplüğü .
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hep aynı, satmayan ya da çöp oyunlar indirime sunuluyor. Alınabilecek hiçbir şey bulamadım.
    Yanıtla
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    premiumbeyin (uchiha itachi) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaslar ben oyunda indirimde göremiyorum nerde indirim var !!!
    Yanıtla +1
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    C Chillout 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rezillik
    Yanıtla +1
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    TuncayTurkoglu 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha iyilerini bekliyoruz sony elini korkak alıştırma 😂
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elimdeki PS5 i çıkardım , Xbox aldım az önce kurdum, 400₺ ye 25 ay ultimate aldım müşteri hizmetlerinden, gözüm gönlüm şenlendi yemin ediyorum.
    Yanıtla +1
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    StalkerReborn (Murat ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    pahalııı
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    A AdminX. (AdminX ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Just cause 3'e hala para vermeye değer mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    pyrotoxin (Erdem ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) AdminX.
    Eğer düz ps4 sahibiysen almanı hiç tavsiye etmem. Aksiyon sahnelerinde 15-20 fpslere kadar düşüyordu performansı. Butun aksiyonu yavaş çekimde izliyorsun ister istemez. Proda bir nebze daha iyi. 30 fpse sabitleniyor oyun.
    1 Yanıt Yanıtla
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    FiNTR (emrah bey) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cars 3: Driven to Win



    Bizim evlat begenir mi acaba?

    7 yasinda, bana geldigin de acip oynar mi ki!?
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    punkek 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    boş
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    Dm7536 (Halil Tasdelen) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    İndirim çöplüğü .
    Yanıtla +4
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    7482 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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