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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Store Türkiye'de 'kampanyalar' kaldırıldı: Oyunculardan tepki var

    Şu anda dünyanın her tarafında yapılan Mega Mart indirimleri sadece PS Store Türkiye'de erişilemiyor. Mağazadan 'Fırsatlar' kısmı tamamıyla kaldırılmış durumda.
    11 sa.
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    55
    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store Türkiye'de 'kampanyalar' kaldırıldı: Oyunculardan tepki var
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    PlayStation Store Türkiye'de şu sıralar maalesef üzücü bir durum yaşanıyor. Mağazada 'Fırsatlar' kısmı tamamıyla kaldırılmış durumda. Dünyanın her tarafında gerçekleştirilen 'Mega Mart' indirimleri yalnızca TR PS Store üzerinde erişime kapalı. Şu anda hem DH Forum'da hem de diğer sosyal medya ortamlarında oyunseverlerden büyük tepki var. Sony Türkiye tarafından ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmış değil.

    Mega Mart kampanyasında dünya genelinde GTA V, Resident Evil 2, Monster Hunter World, Dark Souls serisi gibi popüler oyunlar indirime girmiş durumda. Mega Mart haricinde ayrıca '20 Euro altı', '10 Euro altı' gibi PS Store'da çokça gördüğümüz indirimler de devam ediyor. Bizler maalesef bu kampanyaların hiçbirinden faydalanamıyoruz.

    Koronavirüs krizi nedeniyle ülke olarak evlerimize kapanmış durumdayız. Bu süreçte birçoğumuz vakit geçirmek amacıyla oyun oynuyoruz. Oyun fiyatlarının 400-500 TL'ye ulaştığı ülkemizde PS Store kampanyalarının özellikle daha büyük bir önemi var. Sony Türkiye'nin bu tutumu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil; küçük bir hata bile olsa — ki buna pek olasılık vermiyorum — gerçekten de üzücü bir durum.

    PS Store Türkiye'de 'kampanyalar' kaldırıldı: Oyunculardan tepki var
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    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Turkiye_PlayStation_Storeda_Tum_indirimler_Kaldirildi-100303.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    joven 10 sa. en beğenilen
    Yeni konsollarda ivme yönü bu kararla Microsoft döner kendileri bilir.
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    darthserratus 10 sa.
    Kalın kasa PS3, kalın kasa PS4 ve Pro kullanmış birisi olarak PS Türkiye'nin tutumu ve özellikle "Kime göre neye göre?" muhabbetinden sonra tüm oyunlarıyla birlikte Pro'yu sattım ve PC'ye geçtim. Şu saatten sonra PlayStation benim için bitmiştir.
    Kalın kasa PS3, kalın kasa PS4 ve Pro kullanmış birisi olarak PS Türkiye'nin tutumu ve özellikle "Kime göre neye göre?" muhabbetinden sonra tüm oyunlarıyla birl...
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    Yorumlar (50) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Shadow Ryzen 2 sa.
    Adamlar bu kurda Türk Lirası almıyorum demiş resmen. PS5 Türkiye'ye resmi olarak gelmezse şaşırmam. Devlet büyüğü olsam SONY'nin bütün cihazlarını ülkede yasaklarım. Yıl olmuş 2020 halen Euro üzerinden satın alıyoruz zaten. Steam'in canı yok mu kuru 2.5-3 alıyor?
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    deckartes 3 sa.
    ps türkiye sorumlusu mete baydar'a ulaşmamız lazım bu adamın twittir'ı felan yok mu? uyuyor mu bu adam?
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    Ceqa (Güray ) 4 sa.
    Mahalle bakkalı mı işletiyorsunuz kafalara bak rezalet
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    Pizza Steve 5 sa.
    Çok tepki gelirse hata vardı deyip eski haline getirecekler. Tepki gelmezse devam. Kime ne kadar geçirirsen.
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    pastadanadam 5 sa.
    Konsolun ne işe yaradığını anlamayan PC Master Race'ciler doluşmuşlar yine.
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    maximus8282 (maximus ) 6 sa.
    Konsol Playstation 3 zamanında bilgisayarların sunamadığı grafikleri özel işlemcisiyle sunduğu için mantıklıydı.



    - Oyunlar pahalı,

    - Multiplayer ücretli,

    - Donanım yetersiz,

    - Bluetooth ve Wi-Fi gibi özellikler alt seviyede, PS4’te Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11 N, HDMI 1.4)

    - Yan donanım yetersiz, (Kulaklık, kol, vs hep kısıtlı.)

    - Çıktığı zamanda bile geride kalıyorlar,



    Kullanıcılar neden konsolda kalsın ki?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Chillout 6 sa.
    Almayın aldırmayın şu ps leri artık.
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    deckartes 6 sa.
    Oyun satışları artınca Playstation TR'deki tüm indirimlerin kaldırılması, 4 tllik kolonyayı 18tlye satan, maske stoklayan çakal esnaf zihniyetiyle aynı. Hava alanı saldırısından sonra 10 liralık yola 100 TL çeken malum taksici zihniyetle de.
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    5984 kez okundu.
    47 kişi, toplam 50 yorum yazdı.

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