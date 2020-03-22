PS Store Türkiye'de 'kampanyalar' kaldırıldı: Oyunculardan tepki var

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PlayStation Store Türkiye'de şu sıralar maalesef üzücü bir durum yaşanıyor. Mağazada 'Fırsatlar' kısmı tamamıyla kaldırılmış durumda. Dünyanın her tarafında gerçekleştirilen 'Mega Mart' indirimleri yalnızca TR PS Store üzerinde erişime kapalı. Şu anda hem DH Forum'da hem de diğer sosyal medya ortamlarında oyunseverlerden büyük tepki var. Sony Türkiye tarafından ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Mega Mart kampanyasında dünya genelinde GTA V, Resident Evil 2, Monster Hunter World, Dark Souls serisi gibi popüler oyunlar indirime girmiş durumda. Mega Mart haricinde ayrıca '20 Euro altı', '10 Euro altı' gibi PS Store'da çokça gördüğümüz indirimler de devam ediyor. Bizler maalesef bu kampanyaların hiçbirinden faydalanamıyoruz.

Koronavirüs krizi nedeniyle ülke olarak evlerimize kapanmış durumdayız. Bu süreçte birçoğumuz vakit geçirmek amacıyla oyun oynuyoruz. Oyun fiyatlarının 400-500 TL'ye ulaştığı ülkemizde PS Store kampanyalarının özellikle daha büyük bir önemi var. Sony Türkiye'nin bu tutumu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil; küçük bir hata bile olsa — ki buna pek olasılık vermiyorum — gerçekten de üzücü bir durum.

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https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Turkiye_PlayStation_Storeda_Tum_indirimler_Kaldirildi-100303.htm

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