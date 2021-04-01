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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Store'un kapatılma kararının ardından birçok PS Vita oyunu iptal edildi

    Sony'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamanın ardından PS Vita'nın online mağazalarının kapatıldığını öğrenen geliştiriciler oyunlarını teker teker iptal etmeye başladı.
    01 Nisan 2021, 21:30 (1 hf.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    PS Store'un kapatılma kararının ardından birçok PS Vita oyunu iptal edildi
    Tam Boyutta Gör

    Sizlere de aktardığımız gibi, Sony geçtiğimiz günlerde PlayStation 3, PS Vita ve PSP konsollarının online mağazalarını kapatacağını açıkladı. Son çıkan haberlere göre bu haberi beklemeyen bazı geliştiriciler bulunuyor.

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    Ayrıca Bkz. "Resmileşti! PS3, PSP ve PS Vita online mağazaları kapanıyor"

    Sony'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre PlayStation 3 ve PSP'deki dijital mağazalar 2 Temmuz 2021'dePS Vita'daki dijital mağaza da 27 Ağustos 2021'de tamamen kapanacak. Bu kapatılma kararı bazı geliştiricilerin planlarını bozdu.

    Geliştiricilerin kendi Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımların ardından öğrendik ki PS Vita için oyun geliştiren birçok oyun iptal edildi. Bu durum da ne yazık ki Sony'nin bu kararı alırken, Vita için oyun geliştirenlerle zayıf bir iletişimde olduğunu gösteriyor. 

    Birçok geliştirici oyunlarını iptal ederken, bazı geliştiriciler de oyunlarının geliştirme sürecini hızlandırarak en kısa sürede yayınlamayı planlıyor. Oyunlarını erkenden yayınlayıp 27 Ağustos'a kadar satmayı düşünüyorlar. Eğer PS Vita sahibiyseniz önümüzdeki günlerde mağazaya eklenen birçok oyun görebilirsiniz. Mağazalar kapanmadan kendinize oyun depolamak isterseniz yeni oyunlara bakmayı da unutmayın.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/03/many_ps_vita_devs_cancel_projects_after_sudden_ps_store_closure
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    haktan24 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Philipp_Plein
    çöp mü :) arkadas alıp kullanmadıgınız ürün laf yapıstırması ne kadar güzel degil mi :D :D
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Emre_z3 (Emre SOYTEKİN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tek tük indie firmalar güncel oyunlar çıkarıyorlardı ancak Sony'nin bu kararının ardından mecburen onlar da iptal ettiler tamamen bitirdiler böylece konsolu. Ben halen zevkle kullanıyorum, mevcut kütüphanesi iyi sayılabilir.
    Tek tük indie firmalar güncel oyunlar çıkarıyorlardı ancak Sony'nin bu kararının ardından mecburen onlar da iptal ettiler tamamen bitirdiler böylece konsolu. Be...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu cihazlara halen daha oyun çıkabiliyor olması enteresan gerçekten. PS3 Store'un halen daha yaşıyor olması daha da enteresan.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Demek ki hala yaşıyormuş bu cihaz. Sony.....
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    Denorath 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulen Sony Allah seni bildiği gibi yapsın...
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu çöpe oyunda mı çıkıyormuş?
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    haktan24 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Philipp_Plein
    çöp mü :) arkadas alıp kullanmadıgınız ürün laf yapıstırması ne kadar güzel degil mi :D :D
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Lucky Luciano (Berk ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Philipp_Plein
    PS Vita sahibi misiniz merak ettim
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    M maximus8282 (maximus ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mağazayı niye kapıyorsun, geliştirme ama kapatma da, insanlar o kadar para vermiş zamanında. Sanki kullan at ürünler satıyorsun!



    Aynısını Playstation 4’e de yaparlar yakında. Şimdiden plus oyunlarında Playstation 5 ayrımı başladı.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    Aldığın oyunlar orada duruyor hocam. İstediğin zaman indirip oynayabiliyorsunuz.
    Bildiğim kadarıyla artık oyun alamıyorsunuz ya da alamayacaksınız.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Emre_z3 (Emre SOYTEKİN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tek tük indie firmalar güncel oyunlar çıkarıyorlardı ancak Sony'nin bu kararının ardından mecburen onlar da iptal ettiler tamamen bitirdiler böylece konsolu. Ben halen zevkle kullanıyorum, mevcut kütüphanesi iyi sayılabilir.
    Yanıtla +6
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    gowlet 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps Vitaya oyun çıkıyor muydu? PS3’ü çok erken bitirmiştiniz Storeyi kapatmasanız ne yazar? PS4’ün sonu aynı olmaz umarım..
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    ß ßyİsMaİLCaN (ismailcan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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