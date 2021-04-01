PS Store'un kapatılma kararının ardından birçok PS Vita oyunu iptal edildi

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Sizlere de aktardığımız gibi, Sony geçtiğimiz günlerde PlayStation 3, PS Vita ve PSP konsollarının online mağazalarını kapatacağını açıkladı. Son çıkan haberlere göre bu haberi beklemeyen bazı geliştiriciler bulunuyor.

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Sony'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre PlayStation 3 ve PSP'deki dijital mağazalar 2 Temmuz 2021'de, PS Vita'daki dijital mağaza da 27 Ağustos 2021'de tamamen kapanacak. Bu kapatılma kararı bazı geliştiricilerin planlarını bozdu.

Geliştiricilerin kendi Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımların ardından öğrendik ki PS Vita için oyun geliştiren birçok oyun iptal edildi. Bu durum da ne yazık ki Sony'nin bu kararı alırken, Vita için oyun geliştirenlerle zayıf bir iletişimde olduğunu gösteriyor.

Birçok geliştirici oyunlarını iptal ederken, bazı geliştiriciler de oyunlarının geliştirme sürecini hızlandırarak en kısa sürede yayınlamayı planlıyor. Oyunlarını erkenden yayınlayıp 27 Ağustos'a kadar satmayı düşünüyorlar. Eğer PS Vita sahibiyseniz önümüzdeki günlerde mağazaya eklenen birçok oyun görebilirsiniz. Mağazalar kapanmadan kendinize oyun depolamak isterseniz yeni oyunlara bakmayı da unutmayın.

https://www.pushsquare.com/news/2021/03/many_ps_vita_devs_cancel_projects_after_sudden_ps_store_closure

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