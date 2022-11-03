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    PS VR2 için 11 yeni oyun geliştiriliyor

    PS VR2 sanal gerçeklik kaskı piyasaya sürüldüğünde Sony en az 20 oyunu hazır etmek istiyor. Oyunlardan 15 tanesi şimdiden duyurulmuş durumda ve çoğu ay ortasında ön siparişe başlayacak. 
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    PS VR2 Tam Boyutta Gör
    Gelecek yıl Şubat ayında piyasaya sürülecek PS VR2 sanal gerçeklik kaskı için hummalı bir çalışma var. Sony çıkış tarihinde 20 oyunu hazır etmeyi planlıyor. Lansmanda 4 oyun duyurulmuştu. Şimdi de 11 farklı oyun daha duyuruldu.  

    PS VR2 oyunları neler?

    Sony tarafından yapılan açıklamaya göre hali hazırda 11 yeni yapımın geliştirilmesine başlandı. Böylece toplamda 15 yapım 22 Şubat 2023 tarihinden sonra oynanabilir olacak. Ayrıca 5 yeni yapım daha açıklanacak.

    Resident Evil Village, Horizon Call of the Mountain, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Redistribution ve No Man’s Sky daha önce açıklanan yapımlardı. Yeni yapımlar ise şu şekilde sıralanıyor:

    The Dark Pictures: Switchback VR

    Supermassive Games tarafından geliştirilen The Dark Pictures: Switchback VR oyunu shooter tarzında ve bir roller coaster üzerinde korkudan korkuya atlıyorsunuz.

    Crossfire: Sierra Squad

    Smilegate tarafından geliştirilen Crossfire: Sierra Squad oyunu Crossfire evreninde 60 farklı göreve çıkarak düşmanlara göz açtırmamanızı konu ediniyor.

    The Light Brigade

    Funktronic Labs tarafından geliştirilen The Light Brigade, rastgele oluşturulan savaş meydanlarında rougelike benzeri bir tecrübe yaşamanızı sağlayacak.

    Cities VR – Enhanced Edition

    Fast Travel Games imzalı Cities VR – Enhanced Edition, şehir kurma oyununu bizzat içerisinde tecrübe etmenizi sağlıyor.

    Cosmonious High

    Owlchemy Labs elinden çıkan Cosmonious High oyununda oyuncular, oldukça renkli ve eğlenceli bir dünyada bozulan karakterleri tamir ederek eski günlere dönmeye çalışacak.

    Hello Neighbor: Search and Rescue

    Son dönemin popüler oyununun VR versiyonunda Mr. Peterson’ın evi daha korkutucu bir şekilde karşınıza çıkıyor ve 6 oyuncuya kadar bodrum katında tutulan çocuğu kurtarmaya çalışıyorsunuz.

    Jurassic World Aftermath Collection

    PS VR2 oyuna doyacak Tam Boyutta Gör

    Coatsink elinden çıkan Jurassic World Aftermath Collection oyunu, orijinal oyunun Part 1 ve Part 2 bölümlerini bir araya getiriyor. Jurassic World ve Jurassic World: Fallen Kingdom arasında geçen oyunda 4K 90fps tecrübe mümkün oluyor. Oyuncular orijinal karakterler ile birlikte ürkütücü dinozorların arasına girecek.

    Pistol Whip VR

    Pistol Whip VR oyunu da yine göz alıcı bir dünyada silahlarınız ile düşmanlarınıza alabildiğine kurşun sıktığınız bir tecrübe sunacak.

    Zenith: The Last City

    Zenith: The Last City oyunu görkemli atmosfer içerisinde yüzlerce saat geçirebileceğiniz şekilde tasarlanmış.

    After The Fall

    Vertigo Games tarafından geliştirilen After The Fall oyunu 32 oyuncuya kadar üçerli gruplarla oynadığınız ve farklı düşmanlarla karşı karşıya geldiğiniz bir hikâyeye sahip. İsterseniz solo olarak da oynayabiliyorsunuz.

    Tentacular

    Tentacular listedeki en eğlenceli yapım olarak öne çıkıyor. Dev ahtapot olarak La Kalma adasında ister görevleri yaparak dost ediniyor isterseniz de şehrin altını üstüne getiriyorsunuz. Göz takibi yapan oyunda karakterler ile göz göze gelebiliyorsunuz.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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