Sony, State of Play 2024 etkinliğini duyurdu: Yeni PS5 ve PS VR2 oyunları gösterilecek

Stellar Blade ve Rise of the Ronin, etkinlikte kesinlikle gösterilecek iki oyun olacak. Shift Up’ın PS5’e özel oyunu 2023’te çıkış yapacaktı ancak gecikti. Aksiyon RPG yapımından uzun bir fragman göreceğiz ve muhtemelen çıkış tarihi açıklanacak. Team Ninja’nın tarihi aksiyon RPG’si Rise of Ronin, 22 Mart’ta çıkacak. 1863’te, Japonya’nın Bakumatsu döneminde geçen oyunun muhtemelen çıkışından önceki son fragmanı gösterilecek.
Sony’nin bu iki oyun haricinde henüz ismi bilinmeyen onlarca oyun tanıtması bekleniyor. Bunlarla birlikte Death Stranding 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Silent Hill 2, yeni bir Metro oyunu da görebiliriz.
Sony State of Play 2024 etkinliği PlayStation sitesi dışında şirketin YouTube, TikTok ve Twitch kanallarında izlenebilecek. Sony, hem PS5’e özel oyunlar hem de çıkacak PS VR 2 oyunları hakkında bilgilendirme yapacağının sözünü verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.