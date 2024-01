Sony, State of Play 2024 etkinliğini duyurdu: Yeni PS5 ve PS VR2 oyunları gösterilecek

Tam Boyutta Gör Sony Interactive Entertainment, PlayStation Blog sayfası üzerinden 31 Ocak Çarşamba günü yeni State of Play sunumu yayınlayacağını söyledi. Etkinlik, PS 5 ve PlayStation VR 2 dahil 2024 ve sonrasında PlayStation platformlarına gelecek oyunlara yönelik güncellemelere odaklanacak.

Stellar Blade ve Rise of the Ronin, etkinlikte kesinlikle gösterilecek iki oyun olacak. Shift Up’ın PS5’e özel oyunu 2023’te çıkış yapacaktı ancak gecikti. Aksiyon RPG yapımından uzun bir fragman göreceğiz ve muhtemelen çıkış tarihi açıklanacak. Team Ninja’nın tarihi aksiyon RPG’si Rise of Ronin, 22 Mart’ta çıkacak. 1863’te, Japonya’nın Bakumatsu döneminde geçen oyunun muhtemelen çıkışından önceki son fragmanı gösterilecek.

Sony’nin bu iki oyun haricinde henüz ismi bilinmeyen onlarca oyun tanıtması bekleniyor. Bunlarla birlikte Death Stranding 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Silent Hill 2, yeni bir Metro oyunu da görebiliriz.

Sony State of Play 2024 etkinliği PlayStation sitesi dışında şirketin YouTube, TikTok ve Twitch kanallarında izlenebilecek. Sony, hem PS5’e özel oyunlar hem de çıkacak PS VR 2 oyunları hakkında bilgilendirme yapacağının sözünü verdi.

