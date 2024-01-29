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    Sony, State of Play 2024 etkinliğini duyurdu: Yeni PS5 ve PS VR2 oyunları gösterilecek

    Sony, yeni PS5 ve PS VR2 oyunlarının gösterileceği State of Play 2024 etkinliğini duyurdu. 40 dakika sürecek etkinlikte Stellar Blade dahil 15'ten fazla oyunun gösterilmesi bekleniyor.
    sony state of play 2024 playstation etkinliği Tam Boyutta Gör
    Sony Interactive Entertainment, PlayStation Blog sayfası üzerinden 31 Ocak Çarşamba günü yeni State of Play sunumu yayınlayacağını söyledi. Etkinlik, PS 5 ve PlayStation VR 2 dahil 2024 ve sonrasında PlayStation platformlarına gelecek oyunlara yönelik güncellemelere odaklanacak.

    Stellar Blade ve Rise of the Ronin, etkinlikte kesinlikle gösterilecek iki oyun olacak. Shift Up’ın PS5’e özel oyunu 2023’te çıkış yapacaktı ancak gecikti. Aksiyon RPG yapımından uzun bir fragman göreceğiz ve muhtemelen çıkış tarihi açıklanacak. Team Ninja’nın tarihi aksiyon RPG’si Rise of Ronin, 22 Mart’ta çıkacak. 1863’te, Japonya’nın Bakumatsu döneminde geçen oyunun muhtemelen çıkışından önceki son fragmanı gösterilecek.

    Sony’nin bu iki oyun haricinde henüz ismi bilinmeyen onlarca oyun tanıtması bekleniyor. Bunlarla birlikte Death Stranding 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Silent Hill 2, yeni bir Metro oyunu da görebiliriz.

    Sony State of Play 2024 etkinliği PlayStation sitesi dışında şirketin YouTube, TikTok ve Twitch kanallarında izlenebilecek. Sony, hem PS5’e özel oyunlar hem de çıkacak PS VR 2 oyunları hakkında bilgilendirme yapacağının sözünü verdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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