Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resident Evil Village, Resident Evil 4’ten fazlasıyla ilham alan bir oyun olacak

    Capcom’un sıradaki Resident Evil oyunu Resident Evil Village, oyunun yapımcısı Peter Fabiano’nun dediğine göre Resident Evil 4’ten bir hayli esinlenen bir oyun olacak.
    16 Şubat 2021, 22:30 (Güncellendi, 1 gün)
    1,1b
    1
    3
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Resident Evil Village, Resident Evil 4’ten fazlasıyla ilham alan bir oyun olacak
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village, şu anda geliştirme aşamasında. Oyun için de kimilerini sevindirecek kimilerini de üzecek bir açıklama yapıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Resident Evil Village'tan yeni bilgiler açıklandı: PS5 demosu, çıkış tarihi, oynanış videosu

    Ayrıca Bkz. "Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı"

    Resident Evil Village’ın yapımcısı Peter Fabiano, PlayStation Dergisi’ne bazı açıklamalarda bulundu. Peter Fabiano, ”Oyuncuların ana karakter Ethan Winters’ın gözünden deneyimlemesine devam etmesini istedik, sonuçta bu oyun Resident Evil 7: Biohazard’ın bir devam oyunu. Ancak oyunu oynarken sizin de fark edebileceğiniz gibi özellikle Resident Evil 4’ten bir hayli esinlendik. Enerjinizi ve dikkatini vereceğiniz birçok sürpriz ekledik oyuna.” açıklamasında bulundu.

    Resident Evil 4, özellikle büyük bir Resident Evil hayran kesiminin en sevdiği oyunlardan biri. Bu yüzden bu habere fazlasıyla sevinen olacaktır.

    Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.



    https://www.vg247.com/2021/02/15/resident-evil-village-resident-evil-4-inspiration/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Omisis046 (Cem Özdemir) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olum bu oyun ben çıktı zannediyodum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Omisis046
    Çıkmadan insanları öyle bir etkilemiş ki ben de öyle zannediyordum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    X X4eros 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resident evil 4 taş gibi oyun. 2021 yılında ilk kez oynadım hala daha gideri var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 sa. Android 12'nin yeni özellikleri belli oldu: Oyun Modu ve daha fazlası 16 sa. Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı 17 sa. Netflix'ten DOTA animesi geliyor; ilk fragman paylaşıldı 17 sa. Dolu dolu Android TV Box - Dreamstar A2-A4 incelemesi! 17 sa. Dijital müzik platformlarından 424 milyon dolarlık rekor telif ödemesi 18 sa. PS4 özel oyunu Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi, yeni bir açık dünya oyunu için yazar arıyor 18 sa. Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları belli oldu 18 sa. Yarış oyunu ATV XTrem, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlandı 19 sa. AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor 20 sa. Amazon’un yüksek bütçeli online oyunu New World bir kez daha ertelendi 1 gün Bulmaca oyunu Lyxo, iOS ve Android için duyuruldu 1 gün iPad boyutunda elektrikli scooter 1 gün Dünya’nın ilk ticari uzay istasyonu projesi Axiom Space, 130 milyon dolar topladı 1 gün Apple tarafından hazırlanan 'Vakıf' uyarlamasının yayın tarihi netleşiyor 1 gün Samsung Galaxy A52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 1 gün Silent Hill yaratıcısının yeni korku oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı 1 gün RTX 3070 Ti 16 GB yeniden gündemde 1 gün Yeni Porsche 911 GT3, etkileyici özellikleriyle sahnede 1 gün 2020’de 333 milyon SSD satıldı 1 gün 1 milyar kez yüklenen ve güvenlik sorunu olan Android uygulaması üç aydır güncellenmiyor 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Resident Evil Village, Resident Evil 4’ten fazlasıyla ilham alan bir oyun olacak Sonraki Peugeot Rifter'ın elektrikli versiyonu e-Rifter tanıtıldı 1 gün Samsung, OLED ekran ve S Pen desteği olan iki dizüstü bilgisayar çıkaracak 1 gün Kamera yuvasında ekran olan telefonların sayısı artıyor 1 gün Amazon.com.tr'de 2020'nin en çok satan kitapları açıklandı 1 gün Star Wars: The Last Jedi yönetmeninden yeni bir Star Wars üçlemesi geliyor 1 gün Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı 1 gün Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi 1 gün Elektrikli Skoda Enyaq iV, yeni Sportline versiyonuyla daha dinamik görünüyor 1 gün Oppo, kayan selfie kamerası için patent aldı 1 gün Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 25 Şubat’a kadar oynaması ücretsiz 1 gün Xbox Game Pass'e bu ay eklenecek oyunlar belli oldu! 1 gün 16 bin liraya Android telefon almak?? "Samsung Galaxy S21 Ultra 5G detaylı inceleme" 1 gün Jaguar, 2025'ten itibaren tamamen elektrikli otomobil markası olacak 1 gün Almanya'da yeşil enerji krizi: Kömür ve doğal gaz geri dönüyor 1 gün Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti 1 gün Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak 1 gün Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak 1 gün Intel’in Apple M1 dokundurmaları devam ediyor 1 gün İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak 1 gün Rockstar Games tek oyunculu oyunlar yapmaya devam edecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız