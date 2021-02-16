Resident Evil Village, Resident Evil 4’ten fazlasıyla ilham alan bir oyun olacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village, şu anda geliştirme aşamasında. Oyun için de kimilerini sevindirecek kimilerini de üzecek bir açıklama yapıldı.

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Resident Evil Village’ın yapımcısı Peter Fabiano, PlayStation Dergisi’ne bazı açıklamalarda bulundu. Peter Fabiano, ”Oyuncuların ana karakter Ethan Winters’ın gözünden deneyimlemesine devam etmesini istedik, sonuçta bu oyun Resident Evil 7: Biohazard’ın bir devam oyunu. Ancak oyunu oynarken sizin de fark edebileceğiniz gibi özellikle Resident Evil 4’ten bir hayli esinlendik. Enerjinizi ve dikkatini vereceğiniz birçok sürpriz ekledik oyuna.” açıklamasında bulundu.

Resident Evil 4, özellikle büyük bir Resident Evil hayran kesiminin en sevdiği oyunlardan biri. Bu yüzden bu habere fazlasıyla sevinen olacaktır.

Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

https://www.vg247.com/2021/02/15/resident-evil-village-resident-evil-4-inspiration/

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