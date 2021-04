PS4 özel oyunu Until Dawn'ın geliştiricisi gizemli bir oyun üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Until Dawn ve The Dark Pictures Anthology gibi interaktif korku macera oyunları geliştirilen popüler oyun stüdyosu Supermassive Games'in yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Şu sıralar ilk iki oyunu Man of Medan ve Little Hope olan The Dark Pictures Anthology'nin üçüncü ve son oyunu olan House of Ashes üzerinde çalışan Supermassive Games, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Ne yazık ki oyun ile ilgili hiçbir detay verilmedi ancak açılan iş ilanına ve daha önce yapılan açıklamalara göre yeni bir IP olacağını söyleyebiliriz.

Hatta iş ilanına baktığımızda bu sefer oyunun interaktif olmayacağını bile düşünebiliriz çünkü stüdyo bir savaş tasarımcısı arıyor. Ayrıca kullanıcı arayüzü programcısı, seviye tasarımcısı ve birkaç çalışan daha arıyor. Supermassive Games'in oyunları genelde aynı tonda olsa da ortalama üzeri oyunlar sunduğunu söyleyebiliriz. Ancak artık sanıyoruz ki tarzlarını biraz değiştirmeleri gerekiyor.

The Dark Pictures Anthology'nin üçüncü ve son oyunu olan House of Ashes, bu yıl içerisinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

