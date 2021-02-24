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    PS4 ve PS5 oyunlarıyla ilgili duyuruların olacağı PlayStation sunumu duyuruldu: Yarın gece

    Sony’nin PlayStation için daha önce de düzenlediği State of Play sunumunun bir yenisi daha duyuruldu. Sonum yarın gece 01.00’de başlayacak.
    24 Şubat 2021, 10:32 (2 gün)
    4,8b
    1
    7
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS4 ve PS5 oyunlarıyla ilgili duyuruların olacağı PlayStation sunumu duyuruldu: Yarın gece

    Oyun dünyasındaki etkinlikler her zaman ilgi çekici ve önemli olmuştur. Bu etkinliklerde daha önceden duyurulan oyunlar ile ilgili birçok yeni bilgi gördüğümüz gibi ayrıca yeni oyun duyuruları da görebiliyoruz. PlayStation ise bir süredir etkinliklere katılmak yerine kendisi State of Play ismi verilen bir sunum yapıyor. Bu sunumun da bir yenisi geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

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    Ayrıca Bkz. "PS4 özel oyunu Days Gone, PC'ye geliyor; daha fazla PlayStation oyunu PC'ye gelecek!"

    Bu yeni State of Play sunumu 26 Şubat’ta Türkiye saati ile 01:00’da düzenlenecek. Etkinlikle PlayStation 4’e ve PlayStation 5’e gelecek olan bazı üçüncü parti oyunlar ile ilgili bilgiler, yeni oyun duyuruları ve oyun güncellemeleri ile ilgili bazı duyurular göreceğiz.

    Etkinliğin süresi 30 dakika olacak. İster Twitch’ten ister de YouTube’dan etkinliği izleyebilirsiniz. Son olarak sunumda donanımsal veya iş odaklı güncellemeler yapılmayacağı da söylendi.

    Sunumdaki önemli bilgileri sizlere en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışacağız.



    https://www.gematsu.com/2021/02/state-of-play-set-for-february-25-featuring-updates-and-deep-dives-on-10-games-coming-to-ps5-and-ps4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Z zeytunk (kamil zeytun) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    BELKİ PC CIKAN PS OYUNLARI İÇİN AĞIT GECESİ YAPARLAR :d
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yürüyen Hoparlör 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Playstation tarafından saçmasapan oyun fiyatları geliyor diyebiliriz o zaman.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Önceden bir şey sızmadıysa state of play bomboş etkinlik. Beklentiye girmeyin
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    Rachsuchtig 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında kalkıp izlemeli
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    C ctntas 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni ipler geliyor. Yeni uncharted geliyor. Benden demesi
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    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Beklemedeyiz...
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    BELKİ PC CIKAN PS OYUNLARI İÇİN AĞIT GECESİ YAPARLAR :d
    Yanıtla +6
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    Dark Saga 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Lou 2 yeni nesil güncellemesi duyurulabilir.
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