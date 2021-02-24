PS4 ve PS5 oyunlarıyla ilgili duyuruların olacağı PlayStation sunumu duyuruldu: Yarın gece

Oyun dünyasındaki etkinlikler her zaman ilgi çekici ve önemli olmuştur. Bu etkinliklerde daha önceden duyurulan oyunlar ile ilgili birçok yeni bilgi gördüğümüz gibi ayrıca yeni oyun duyuruları da görebiliyoruz. PlayStation ise bir süredir etkinliklere katılmak yerine kendisi State of Play ismi verilen bir sunum yapıyor. Bu sunumun da bir yenisi geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

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Bu yeni State of Play sunumu 26 Şubat’ta Türkiye saati ile 01:00’da düzenlenecek. Etkinlikle PlayStation 4’e ve PlayStation 5’e gelecek olan bazı üçüncü parti oyunlar ile ilgili bilgiler, yeni oyun duyuruları ve oyun güncellemeleri ile ilgili bazı duyurular göreceğiz.

Etkinliğin süresi 30 dakika olacak. İster Twitch’ten ister de YouTube’dan etkinliği izleyebilirsiniz. Son olarak sunumda donanımsal veya iş odaklı güncellemeler yapılmayacağı da söylendi.

Sunumdaki önemli bilgileri sizlere en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışacağız.

https://www.gematsu.com/2021/02/state-of-play-set-for-february-25-featuring-updates-and-deep-dives-on-10-games-coming-to-ps5-and-ps4

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