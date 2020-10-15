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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz

    PlayStation 5'in merak edilen belki de son detayı kullanıcı arayüzüydü. Sony bugün 11 dakika uzunluğunda bir video paylaştı ve arayüzü tüm detaylarıyla ortaya çıkardı.
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için artık sadece bir ay gibi kısa bir süre kaldı. Konsolun merak edilen son detaylarından olan kullanıcı arayüzü de nihayet bugün itibarıyla ortaya çıkmış durumda. Sony'nin paylaştığı videoda arayüz tüm detaylarıyla anlatılıyor. Oyuncuları yepyeni bir kullanıcı deneyimi bekliyor olacak.

    İngilizce altyazılı video:

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    Yeni PlayStation arayüzü özellikle de hızıyla dikkat çekiyor. Yeni SSD'nin gücünü burada da kullanıcılar sonuna kadar hissedecek. PlayStation nihayet yağ gibi akıcı diyebileceğimiz bir arayüze kavuşuyor.

    Ayrıca Bkz. "PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada"

    Sony videoda Sackboy: A Big Adventure oyunu üzerinden arayüzü tanıtmış. Oyun sırasında DualSense kontrolcüsünün PlayStation butonuna basarak Kontrol Merkezi'ne ulaşabiliyorsunuz. Oyun ise kontrol merkezinin arkasında çalışmaya devam ediyor. Sony bu şekilde sistemde ihtiyaç duyacağınız her şeye (arkadaş listesi, kazanımlar, mesajlar vs.) çok hızlı bir şekilde ulaşabileceğini belirtti.

    PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz
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    Sony videoda ayrıca bir oyundan diğerine geçişleri de göstermiş. Sackboy oyunundayken kontrol merkezinde Destruction All-Stars oyununda katılabileceğiniz bir multiplayer oturumu görülüyor. Oyun logosuna tıklanması ve Sony Interactive Entertainment yazısının gelmesi arasında sadece 8 saniye var. SSD'nin gücü burada da dikkat çekiyor.

    PlayStation 5 arayüzü oyunculara yapay zeka yardımıyla dinamik menüler sunuyor.  Konsol, belli oyunlardaki performansınızı analiz ederek buna göre istatistikler ve bazı tavsiyeler verecek. Örneğin oyunun bir kısmını bitirmenize ne kadar süre kaldı bunu menüde görebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda zorlandığınız kısımlar olursa PS5 Game Help özelliğiyle size özel ipuçları veriyor olacak. 

    PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da satışa sunulacak. Fiyat belli değil ancak vergiler ve kur sebebiyle 8-9 bin civarında olmasını tahmin ediyoruz.



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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
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    bune la

    8 saat önce
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    hareketliperde

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Chropy (Batu İbicek) 1 hf. en beğenilen
    Büyük değişiklikler var çok geliştirmişler(!)
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    harslan76 (Hüseyin Arslan) 3 gün
    Tek kelime yazıklar olsun !
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    djkubi (Kubilay cabuk) 1 hf.
    Çok pahalı. Akıl alır gibi değil bu fiyat.
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    JourneyToTheWest 1 hf. yeni yorumcu
    Tabletten hallice.
    Yanıtla +2
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 1 hf.
    Harika görünüyor.
    Yanıtla +3
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf.
    PS2 malum çıkalı 20 sene oldu 20. senesine özel PS2’nin menüsünü geliştirip ekleselerdi keşke PS5’e.
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    Chropy (Batu İbicek) 1 hf. en beğenilen
    Büyük değişiklikler var çok geliştirmişler(!)
    Yanıtla +4
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    sissil (Orhan ) 1 hf.
    Ben çok beğendim eskiden bir araba parasına oyun konsolu alacağımız için şu an havalara uçuyorum. İnebilirmiyim bilmiyorum
    Yanıtla +1
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    -Executioner- 1 hf.
    Şahsen Beğendim hızda güzel
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    gowlet 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    Outrageous2344 (on ) 1 hf.
    Topluluk etkinlik olayını daha da gelistirmeliler.insanlarin PS yi secmelerinin tek sebebi exulisive degil topluluk olayı da ps yi öne geçiren unsurlardan biri
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    Illusive Man (Can ) 1 hf. Outrageous2344
    10 numara çalışan telefon topluluk uygulamasını kaldırdılar ne güzel oyunu bölmeden telefonla chat yapabiliyorduk topluluk içinde fallout 76 gibü ticaret ve takas dönen oyunlarda
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