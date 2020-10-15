PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için artık sadece bir ay gibi kısa bir süre kaldı. Konsolun merak edilen son detaylarından olan kullanıcı arayüzü de nihayet bugün itibarıyla ortaya çıkmış durumda. Sony'nin paylaştığı videoda arayüz tüm detaylarıyla anlatılıyor. Oyuncuları yepyeni bir kullanıcı deneyimi bekliyor olacak.

İngilizce altyazılı video:

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Yeni PlayStation arayüzü özellikle de hızıyla dikkat çekiyor. Yeni SSD'nin gücünü burada da kullanıcılar sonuna kadar hissedecek. PlayStation nihayet yağ gibi akıcı diyebileceğimiz bir arayüze kavuşuyor.

Ayrıca Bkz. "PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada"

Sony videoda Sackboy: A Big Adventure oyunu üzerinden arayüzü tanıtmış. Oyun sırasında DualSense kontrolcüsünün PlayStation butonuna basarak Kontrol Merkezi'ne ulaşabiliyorsunuz. Oyun ise kontrol merkezinin arkasında çalışmaya devam ediyor. Sony bu şekilde sistemde ihtiyaç duyacağınız her şeye (arkadaş listesi, kazanımlar, mesajlar vs.) çok hızlı bir şekilde ulaşabileceğini belirtti.

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Sony videoda ayrıca bir oyundan diğerine geçişleri de göstermiş. Sackboy oyunundayken kontrol merkezinde Destruction All-Stars oyununda katılabileceğiniz bir multiplayer oturumu görülüyor. Oyun logosuna tıklanması ve Sony Interactive Entertainment yazısının gelmesi arasında sadece 8 saniye var. SSD'nin gücü burada da dikkat çekiyor.

PlayStation 5 arayüzü oyunculara yapay zeka yardımıyla dinamik menüler sunuyor. Konsol, belli oyunlardaki performansınızı analiz ederek buna göre istatistikler ve bazı tavsiyeler verecek. Örneğin oyunun bir kısmını bitirmenize ne kadar süre kaldı bunu menüde görebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda zorlandığınız kısımlar olursa PS5 Game Help özelliğiyle size özel ipuçları veriyor olacak.

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PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da satışa sunulacak. Fiyat belli değil ancak vergiler ve kur sebebiyle 8-9 bin civarında olmasını tahmin ediyoruz.

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