PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada

İlginizi Çekebilir PS5'e müthiş talep var: Sony üretimi hızlandırdı
Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i her şeyiyle masaya yatırdı. Bugün YouTube üzerinden yayınlanan PS5 parçalarına ayırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Devasa boyutlarıyla dikkat çeken konsolun CPU'sundan GPU'suna, güç kaynağından soğutucularına kadar her şey videoda net bir şekilde görülebiliyor.
Ayrıca Bkz. "PS5'in masadaki 'devasa boyutlarını' gösteren temsili görseller"
İngilizce altyazılı video:
- Boyutları: 104mm genişlik, 390mm yükseklik ve 260mm derinlik.
- Konsolun ön tarafında bir USB-C portu ve bir yüksek-hız destekli tip-A portu bulunuyor.
- USB-C portunun Superspeed 10Gbps hız özelliği var.
- Konsolun arka tarafında ise iki tip-A portu, bir LAN portu, bir HDMI portu ve bir güç portu var.
- Arka tarafın tamamı hava egzoz portu görevi görüyor.
- Baz standı küçük bir vidayla monte edilebiliyor.
- Beyaz paneller kolaylıkla çıkarılabiliyor. Bu sayede konsolunuzu rahatlıkla özelleştirebileceksiniz.
- Yan taraflarda iki toz tutucu var. Kolaylıkla vakumlanabiliyor.
- Depolama alanını artırmak isteyenler için PCi 4.0 destekli M.2 portu bulunuyor.
- PS5'in güç kaynağı 350W.
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En gerçekçi yapay et
hareketliperde1 saat önce
MERHaba kız var mı :D
Bildiğin Odun2 saat önce
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
ardicli20002 saat önce
yine de bir et değil...
CrrystaL2 saat önce
ne la bu
TheJudgé8 saat önce
bune la
zOppOr12 saat önce
Deneme
Steelo20 saat önce
noluyo
TR_mahmutpek1 gün önce
bu ne la
ikibinonlar2 hafta önce
👌🏻 test
bahtiyaruckun4 hafta önce
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
Jeolog.4 hafta önce
test
Ankaratıplı1 ay önce
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
Barni Moloztaş1 ay önce
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
yeni bir teknik özellik var ama onu göre bilen yok !
sıvı metal soğutma jeli !? bu nedir hacı !?
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