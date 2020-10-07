PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada

Tam Boyutta Gör

İlginizi Çekebilir

PS5'e müthiş talep var: Sony üretimi hızlandırdı

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i her şeyiyle masaya yatırdı. Bugün YouTube üzerinden yayınlanan PS5 parçalarına ayırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Devasa boyutlarıyla dikkat çeken konsolun CPU'sundan GPU'suna, güç kaynağından soğutucularına kadar her şey videoda net bir şekilde görülebiliyor.

Ayrıca Bkz. "PS5'in masadaki 'devasa boyutlarını' gösteren temsili görseller"

İngilizce altyazılı video:

Boyutları: 104mm genişlik, 390mm yükseklik ve 260mm derinlik.

Konsolun ön tarafında bir USB-C portu ve bir yüksek-hız destekli tip-A portu bulunuyor.

USB-C portunun Superspeed 10Gbps hız özelliği var.

Konsolun arka tarafında ise iki tip-A portu, bir LAN portu, bir HDMI portu ve bir güç portu var.

Arka tarafın tamamı hava egzoz portu görevi görüyor.

Baz standı küçük bir vidayla monte edilebiliyor.

Beyaz paneller kolaylıkla çıkarılabiliyor. Bu sayede konsolunuzu rahatlıkla özelleştirebileceksiniz.

Yan taraflarda iki toz tutucu var. Kolaylıkla vakumlanabiliyor.

Depolama alanını artırmak isteyenler için PCi 4.0 destekli M.2 portu bulunuyor.

PS5'in güç kaynağı 350W.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.