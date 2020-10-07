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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada

    Sony'nin yayınladığı yeni videoda PlayStation 5'in içine yakından bakıyoruz. Konsolun tüm detayları ilk kez net bir şekilde ortaya çıkıyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    10,3b
    1
    67
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada
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    Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i her şeyiyle masaya yatırdı. Bugün YouTube üzerinden yayınlanan PS5 parçalarına ayırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Devasa boyutlarıyla dikkat çeken konsolun CPU'sundan GPU'suna, güç kaynağından soğutucularına kadar her şey videoda net bir şekilde görülebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "PS5'in masadaki 'devasa boyutlarını' gösteren temsili görseller"

    İngilizce altyazılı video:

    • Boyutları: 104mm genişlik, 390mm yükseklik ve 260mm derinlik.
    • Konsolun ön tarafında bir USB-C portu ve bir yüksek-hız destekli tip-A portu bulunuyor.
    • USB-C portunun Superspeed 10Gbps hız özelliği var.
    • Konsolun arka tarafında ise iki tip-A portu, bir LAN portu, bir HDMI portu ve bir güç portu var.
    • Arka tarafın tamamı hava egzoz portu görevi görüyor.
    • Baz standı küçük bir vidayla monte edilebiliyor.
    • Beyaz paneller kolaylıkla çıkarılabiliyor. Bu sayede konsolunuzu rahatlıkla özelleştirebileceksiniz.
    • Yan taraflarda iki toz tutucu var. Kolaylıkla vakumlanabiliyor.
    • Depolama alanını artırmak isteyenler için PCi 4.0 destekli M.2 portu bulunuyor.
    • PS5'in güç kaynağı 350W.


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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 2 hf. en beğenilen
    Söylentiler doğruymuş sıvı metal kullanmışlar ssd takılabiliyor pci 4.0 wifi 6 bluetooth 5.1 ne varsa koymuşlar gerçekten güzel cihaz olmuş tabi bizi ilgilendiren bişey yok alacak gurbetçi kardeşlerimize hayırlı olsun.
    Söylentiler doğruymuş sıvı metal kullanmışlar ssd takılabiliyor pci 4.0 wifi 6 bluetooth 5.1 ne varsa koymuşlar gerçekten güzel cihaz olmuş tabi bizi ilgilendir...
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    3 Yanıt Yanıtla +66
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    ozgur79 (Ozzy Petro) 2 hf.
    Türkiye vatandaşlarını ilgilendirmiyor, nasıl olsa 1000 Euro'dan satışa çıkacak aynı Xbox gibi.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Türkiye vatandaşlarını ilgilendirmiyor, nasıl olsa 1000 Euro'dan satışa çıkacak aynı Xbox gibi.
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    2 Yanıt Yanıtla +45
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sorceress 2 hf.
    Ya adam çok küçük, ya da makine çok büyük. Yok yahu; devasa.
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    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
    wtersad (ersad ) 2 hf.
    15 kasımda teslim almak üzere siparişi verdim. bence PC ci kardeşlerimizden işi anlayanlar zaten makinenin hakkını vermiş. Şu anki donanımı gösteriyor ki siz böyle bir pc toplamak için zaten çok üstünde paralar vermeniz lazım. Donanıma göre fiyatı bedava. İnşallah birkaç tane daha alabilirim ve TR deki kardeşlerime yardımcı olabilirim. Makinenin büyük olması biraz taşımamda sıkıntı olacak.
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    emreetutuncu (Emre Tütüncü) 2 hf. yeni yorumcu
    bizi pek alakadar etmiyor :d
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    yokboylebısey 2 hf.
    Çıkarıp masaya vurmuş Sony
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    tugares (tugares ) 2 hf.
    Yeni nesil konsolları teorik olarak çok iyi tanıyoruz. Masada, açılmış hali, kapalı hali. Deneyimlemiş kadar olduk. Kıskandırmaya devam 👍
    Yanıtla +1
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    Keşke eskisi gibi konsollar kırılsa. Korsana karşıyım ama bu ülkede orijinal yazılım/oyun kullanmak imkansızlaştı. Mecbur korsana yöneliyoruz eskisi gibi.
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    YokCrysis 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +11
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    herkes yorum yazma derdinde !
    yeni bir teknik özellik var ama onu göre bilen yok !

    sıvı metal soğutma jeli !? bu nedir hacı !?
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    Soner_o7 (Soner Engin) 2 hf.
    HDMI 2.1 versiyonu değil sanırım öyle olsaydı kocaman yazardı sizce?
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    FreeRun 2 hf.
    Boyutu büyük ileride ufak versionu geleceği için abartmışlar.
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    Gt95 (hakan dinler) 2 hf.
    90 bin tl millet pc topluyor gelmişler burada fakiriz edebiyatı yapıyorlar ilk onlar almaya koşacaklar :)
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