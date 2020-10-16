PS5 Dijital Versiyonu Türkiye'de 2021'e kaldı

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PlayStation 5'in dijital versiyonunu satın almak istiyorsanız maaleserf biraz beklemeniz gerekecek. Sony Türkiye, konsolun dijital versiyonunun ilk etapta ülkemizde satışa sunulmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre PS5 dijital sürüm 2021'de Türkiye'de satışa sunulacak.

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Açıklama şu şekilde:

"Merakla beklenen yeni nesil video oyun sistemi PlayStation 5'in Türkiye satış fiyatı belli oldu. 19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkacak olan PlayStation5'in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli, 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye’de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak."

Sony'nin PlayStation 5'in dijital versiyonunu bazı ülkelerde hemen satışa sunmak istemediği yönünde haberler görmüştük. Örneğin Orta Doğu'da çoğu ülkede ilk aşamada yalnızca diskli versiyonun satışı yapılacak. Türkiye de bu ülkeler arasına girmiş gibi görünüyor. Maalesef 2021 yılını beklememiz gerekecek.

Diğer taraftan fiyat konusunda da Sony şu an için bir açıklama yapmaktan çekinmiş. Muhtemelen satış fiyatı önümüzdeki aylarda belli olacak. Tabi ülkemizde kur değerleri çok hızlı değişim gösterdiği için firmalar da buna göre pozisyon almak istiyor.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PS5_Dijital_Surumu_Turkiyeye_2021de_Gelecek-105626.htm

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