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    PS5 Dijital Versiyonu Türkiye'de 2021'e kaldı

    PlayStation 5'in dijital versiyonu ilk etapta Türkiye'ye gelmiyor. Konsolun fiyatı da önümüzdeki süreçte belli olacak.
    6 gün
    3,7b
    1
    26
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Oy Ver

    PS5 Dijital Versiyonu Türkiye'de 2021'e kaldı
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    PlayStation 5'in dijital versiyonunu satın almak istiyorsanız maaleserf biraz beklemeniz gerekecek. Sony Türkiye, konsolun dijital versiyonunun ilk etapta ülkemizde satışa sunulmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre PS5 dijital sürüm 2021'de Türkiye'de satışa sunulacak.

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    Açıklama şu şekilde:

    "Merakla beklenen yeni nesil video oyun sistemi PlayStation 5'in Türkiye satış fiyatı belli oldu. 19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkacak olan PlayStation5'in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli, 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye’de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak." 

    Sony'nin PlayStation 5'in dijital versiyonunu bazı ülkelerde hemen satışa sunmak istemediği yönünde haberler görmüştük. Örneğin Orta Doğu'da çoğu ülkede ilk aşamada yalnızca diskli versiyonun satışı yapılacak. Türkiye de bu ülkeler arasına girmiş gibi görünüyor. Maalesef 2021 yılını beklememiz gerekecek.

    Diğer taraftan fiyat konusunda da Sony şu an için bir açıklama yapmaktan çekinmiş. Muhtemelen satış fiyatı önümüzdeki aylarda belli olacak. Tabi ülkemizde kur değerleri çok hızlı değişim gösterdiği için firmalar da buna göre pozisyon almak istiyor.



    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PS5_Dijital_Surumu_Turkiyeye_2021de_Gelecek-105626.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 6 gün en beğenilen
    Seneye 16.000 TL olur.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    fuckulteli 6 gün hollowman_
    Yanılmıyorsam konsol için bu vergi hiç yoktu.

    Haberlerde, yorumlarda; %50'den %20'ye çekilirse diye gelen yorumlardan dolayı, daha önce de varmış da oranı %50'ye çıkarılmış gibi anlaşılıyor.
    Hiç yokken +%50 vergi geldi, sonra kalıcı olacak olan %20'ye düşünce tüketicide "oh, oran düştü algısı" oluşacak. Bu %20'de daha önce olmayan, yeni gelen bir vergi kalemi..

    Yanlışsam beni düzelten olsun, yanlışı yaymak istemem.
    Yanılmıyorsam konsol için bu vergi hiç yoktu. Haberlerde, yorumlarda; %50'den %20'ye çekilirse diye gelen yorumlardan dolayı, daha önce de varmış da ora...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 17 sa.
    Bari fiyatını söyleseydin.
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 gün
    'ulke olarak uretmiyoruz.' diye aglayan arkadaslarin bireysel olarak ne urettiklerini merak etmekteyim. millet ulkeyi kendinden bagimsiz bir sey saniyor. en buyuk hayali de alman arabasi, amerikan telefonu almak bu arkadaslarin. playstation 500 dolar degil de 1100 dolarmis turkiye'de. derde bak. uretim caginda olan gencleri 500 dolara atari alma hayaliyle yanip tutusan ulkede kriz olmasin da nerede olsun?
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    gowlet 3 gün
    Satış kuru olarak ülkemiz Avrupa, dijital versiyonun satılacağı ülkeler arasına bakınca da Ortadoğu.. İşlerine nasıl gelirse işte.
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    asukrumercan (a şükrü mercan) 3 gün
    Suudı Arabıstan'da digital model ve dısklı model pre-order'ları başladı. Digital versiyon 1839 riyal (490 dolar), diskli versiyon da 2299 rıyal (613 dolar) dan satılıyor.

    Yukarıdaki ortadoğu ülkelerinde körfez ülkeleri hariç herhalde.
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    DH Misafiri 4 gün
    Bu vergileri niye katlamalı olarak hesaplıyorlar neden baz fiyatdan tek tek hesaplanıp eklemiyorlar
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    Alqu 4 gün
    bence hiç gelmemesi gerek ümmetin boşa oyun oynayacak vakti yok.
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    Wol4onak 4 gün
    Ben zaten dijital olanı almazdım. Xbox 360 kullanıyorum (Evet dinazor) şu an 2.el oyunları 5e 10a alıyorum ilk çıktığındaysa 200ler filandı.aynı oyunlar online satılıyorsa 50ye 60a görüyorum. Özellikle bu ekonomide disksiz almanızı önermiyorum arkadaşlar, 20 yıla değiştirmeniz gerekebilir
    ps. gamepass tarzı anlık ödemeli sistemleri sevmiyorum. Nostaljik adamım ben. 10 sene sonra tekrar oynamak isteyebilirim herşeyi, sonra dijital ara vs vs. Bulursan para ver vs... Ps 2yi keşke satmasaymışım diyorum şu an :)
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    DH Misafiri 5 gün
    Mümkünse 2021e kadar hiç bir konsol gelmesin ??
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    joven 6 gün
    Sony disksiz versiyonda disksli versiyona göre zarar hanesi fazla disk maliyeti Sony en fazla 20 dolardır diye düşünüyorum Sony sırf Xbox bir karşılık vermek için disksiz versiyonu çıkarttı diye düşünüyorum
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    yorumculuklar 6 gün
    Gerçekten ilginç, ekonomik ve cergi durumu ortada olan bir ülkeye ucuz olanı getirmek yerine bunu getirmek nedir, amaçlanan nedir? Saçma bir karar..
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    3707 kez okundu.
    18 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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