PS5 Dijital Versiyonu Türkiye'de 2021'e kaldı

PlayStation 5'in dijital versiyonunu satın almak istiyorsanız maaleserf biraz beklemeniz gerekecek. Sony Türkiye, konsolun dijital versiyonunun ilk etapta ülkemizde satışa sunulmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre PS5 dijital sürüm 2021'de Türkiye'de satışa sunulacak.İlginizi Çekebilir Sony'den PS5'in 'devasa boyutlarıyla' ilgili açıklama
Açıklama şu şekilde:
"Merakla beklenen yeni nesil video oyun sistemi PlayStation 5'in Türkiye satış fiyatı belli oldu. 19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkacak olan PlayStation5'in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli, 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye’de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak."
Sony'nin PlayStation 5'in dijital versiyonunu bazı ülkelerde hemen satışa sunmak istemediği yönünde haberler görmüştük. Örneğin Orta Doğu'da çoğu ülkede ilk aşamada yalnızca diskli versiyonun satışı yapılacak. Türkiye de bu ülkeler arasına girmiş gibi görünüyor. Maalesef 2021 yılını beklememiz gerekecek.
Diğer taraftan fiyat konusunda da Sony şu an için bir açıklama yapmaktan çekinmiş. Muhtemelen satış fiyatı önümüzdeki aylarda belli olacak. Tabi ülkemizde kur değerleri çok hızlı değişim gösterdiği için firmalar da buna göre pozisyon almak istiyor.
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PS5_Dijital_Surumu_Turkiyeye_2021de_Gelecek-105626.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Haberlerde, yorumlarda; %50'den %20'ye çekilirse diye gelen yorumlardan dolayı, daha önce de varmış da oranı %50'ye çıkarılmış gibi anlaşılıyor.
Hiç yokken +%50 vergi geldi, sonra kalıcı olacak olan %20'ye düşünce tüketicide "oh, oran düştü algısı" oluşacak. Bu %20'de daha önce olmayan, yeni gelen bir vergi kalemi..
Yanlışsam beni düzelten olsun, yanlışı yaymak istemem.