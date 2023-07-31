PS5, Dolby Atmos desteği kazanıyor: İşte gelecek yenilikler

Tam Boyutta Gör Sony, PS5 için yeni beta güncelleme yayınladı. Bugün yayınlanan PlayStation 5 betası, kullanıcı arayüzünde iyileştirme, menülerde gezerken titreşimli geri bildirim, mesajlara emoji ile tepki verme ve en önemlisi Dolby Atmos ile birlikte 8TB’a kadar M.2 SSD depolama desteği getiriyor.

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PS5 beta ile gelen yenilikler

Güncelleme ile gelen en büyük yenilik; Dolby Atmos desteği. PS5 oyunlarında Sony’nin 3D uygulaması, Dolby Atmos cihazlarla uyumlu olacak. Netflix gibi akış hizmetlerinin de yakında Dolby Atmos desteğiyle güncellenmesi bekleniyor. Dolby Atmos dışında, konsol artık 8TB’a kadar M.2 SSD depolamalarını destekliyor. PS5’e şu anda en fazla 4TB SSD takılabiliyor.

Yeni güncelleme, PS5 açılıp kapatıldığında veya bekleme moduna alındığında çıkan bip sesini kapatmak ve değiştirmek için seçenek ekliyor. Ayrıca arayüzde gezinirken DualSense kontrolcünün titreşimle geri bildirimde bulunmasını sağlayan yeni bir seçenek getiriyor.

Yeni erişilebilirlik özelliği, bir hesaba ikinci bir kontrolcü eklemeyi mümkün kılıyor. Sosyal tarafında, artık oyuncular kişileri bir gruba eklemeden kapalı bir partiye davet edebilecek, tek bir kişi yerine gruplara parti daveti gönderebilecek. Arkadaşlar bölümünden partiye katılanlar görülebilecek.

Sony’nin PlayStation 5’e getireceği yeni özellikleri önceden denemek isterseniz, buradan PS5 beta programına katılabilirsiniz.

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