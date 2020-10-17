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    PS5 DualSense kontrolcüsü konsoldan önce geliyor

    PS5 konsolu Kasım ayının ortalarında dağıtıma başlayacak ancak DualSense ve HD Camera gibi aksesuarlarını sipariş verenler Ekim sonundan itibaren kapısında görecek.
    6 gün
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    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PS5 DualSense kontrolcüsü konsoldan önce geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde de 8299TL seviyesinden 19 Kasım tarihinde siparişlere başlayacak olan PS5 konsolundan önce aksesuarları elimizde olacak. Pek çok önemli aksesuar ay sonunda sevkiyata başlayacak.

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    Konsoldan önce aksesuarlar

    Özellikle ABD’de yaşayan tüketiciler; Sony mağazasından verdikleri PS5 DualSense kontrolcüsü başta olmak üzere HD Camera, Media Remote, DualSense Charging Station ve Pulse 3D Wireless Headset gibi aksesuar siparişlerinin ay sonunda sevkiyata başlayacağını bildiriyor.

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    Sony haricinde Target mağazası da müşterilere gönderdiği bilgilendirme mesajında aksesuar siparişlerinin 30 Ekim itibariyle kargoya verileceğini bildirmiş. Seri üretim konusunda aksesuarlar biraz daha avantajlı olduğu için sevkiyatın erken başladığı tahmin ediliyor.

    Konsol olmadan aksesuarları haliyle pek bir işe yaramıyor. DualSense kontrolcüsünün PS4 veya PC ile uyumlu olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Yine de özellikle DualSense kontrolcüsünün erken inceleme videoları fikir verme açısından faydalı olacaktır.



    https://wccftech.com/ps5-dualsense-controller-launching-before-console/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mugetsuga 5 gün en beğenilen
    Cocuklarımıs bu gonsolları oynayıb oynayıb beyinleri yıganıyo
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    yattarali 4 gün
    Nerde ps2deki ele oturan gamepad nerde bu rahatsız gamepad
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    DH Misafiri 5 gün
    Ben sabırsızlıkla bekliyom
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    dımmışali (durmuş bahça) 5 gün
    Kulaklığı takıp evde dualsense ile gezeriz çok heyecanlı olacak.
    Yanıtla
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    Mugetsuga 5 gün en beğenilen
    Cocuklarımıs bu gonsolları oynayıb oynayıb beyinleri yıganıyo
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    volcy123 5 gün Mugetsuga
    Ne guzel iste pırıl pırıl gezerler.
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    Bob Kelso 5 gün
    Gelmeeeee
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