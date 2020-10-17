PS5 DualSense kontrolcüsü konsoldan önce geliyor

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Ülkemizde de 8299TL seviyesinden 19 Kasım tarihinde siparişlere başlayacak olan PS5 konsolundan önce aksesuarları elimizde olacak. Pek çok önemli aksesuar ay sonunda sevkiyata başlayacak.

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Konsoldan önce aksesuarlar

Özellikle ABD’de yaşayan tüketiciler; Sony mağazasından verdikleri PS5 DualSense kontrolcüsü başta olmak üzere HD Camera, Media Remote, DualSense Charging Station ve Pulse 3D Wireless Headset gibi aksesuar siparişlerinin ay sonunda sevkiyata başlayacağını bildiriyor.

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Sony haricinde Target mağazası da müşterilere gönderdiği bilgilendirme mesajında aksesuar siparişlerinin 30 Ekim itibariyle kargoya verileceğini bildirmiş. Seri üretim konusunda aksesuarlar biraz daha avantajlı olduğu için sevkiyatın erken başladığı tahmin ediliyor.

Konsol olmadan aksesuarları haliyle pek bir işe yaramıyor. DualSense kontrolcüsünün PS4 veya PC ile uyumlu olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Yine de özellikle DualSense kontrolcüsünün erken inceleme videoları fikir verme açısından faydalı olacaktır.

https://wccftech.com/ps5-dualsense-controller-launching-before-console/

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