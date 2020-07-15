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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'e müthiş talep var: Sony üretimi hızlandırdı

    Sony, PS5 üretim kapasitesini yaklaşık iki katına çıkarma kararı aldı. Özellikle de son COVID-19 sürecinde konsola olan talebin ciddi anlamda arttığı belirtiliyor.
    1 sa.
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    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5'e müthiş talep var: Sony üretimi hızlandırdı
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    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 piyasalara hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor. Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, PS5 üretimi artan talep yoğunluğu nedeniyle önemli ölçüde hızlandırılacak. Sony'nin yeni hedefi yıl sonuna kadar 10 milyon konsol üretmek.

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    Sony aslında PS5 üretim kapasitesini bu sene biraz yavaş ilerletmeyi planlıyordu. Önümüzdeki Mart ayına kadar 6 milyon adet seviyesinde konsol üretme hedefi vardı. Ancak son birkaç aylık süreçte PS5'e olan talebin ciddi anlamda artış gösterdiği belirtiliyor. Bu nedenle Sony planlarda önemli bir değişiklik yapmak zorunda kalmış. 2021 Mart'a kadar 6 milyon konsol yerine 2020'nin sonuna kadar 10 milyon konsol üretme hedefi belirlenmiş. 

    Sony üretilen bu konsolların ne kadarını bu yıl satabilecek elbette şu anda bilemiyoruz. Kasım 2013'te piyasaya sürülen PlayStation 4, 2013'ün sonuna kadar 4,3 milyon adet satmıştı. PlayStation 5, üretilen 10 milyon konsolun sadece yarısını bile satsa selefini önemli ölçüde geride bırakmış olacak.

    Fiyatı Ağustos ayında açıklanabilir

    Sony yeni nesilde biri blu-ray diskli, diğer ise disksiz dijital sürüm olacak şekilde iki farklı konsolla karşımıza çıkıyor. Konsolların fiyatları elbette henüz açıklanmadı, ancak diskli versiyon için 449-499 dolar, dijital versiyon içinse 399-449 dolar arasında bir fiyat beklentisi var. İki konsol arasında önemli bir fiyat farkı (100 dolar gibi) olması durumunda dijital versiyonun ciddi bir popülariteye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

    Önümüzdeki Ağustos ayında PlayStation 5 için ikinci bir etkinlik düzenlenecek. Sony'nin bu etkinlikte konsol fiyatını açıklaması ve ön siparişleri açması bekleniyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-15/sony-boosting-playstation-5-output-to-meet-virus-demand-surge Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 1 sa.
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    Ceqa (Güray ) 1 sa. en beğenilen
    399-449$ arasında olacakmış

    Bizde geçen vatan yanlışıkla koymuştu 8.000TLye

    Çok iyi yönetiliyoruz şaka maka
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    bilgehankalkan (Bilgehan KALKAN) 1 sa. Ceqa
    Fiyat gerçekten o olur olmaz bilmiyorum ama Vatan'ın listelemesi ilgi çekme amacından başka bir şey değildi.
    Açıklama yaptılarsa eğer stajyer çocuk koymuş tadındadır hatta. İstanbul Bilişim'in stokta olmayan ürünlere çok ucuz fiyat koyup tık alması gibi bir olay yani.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    snoppy 14 dk.
    Bizim ülkemizde zaten büyük oyunlar oynanıyor oyun konsoluna gerek yok
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    Adoring 19 dk.
    Ora bura değil yeğen.Burasi fallout.
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    GwynBleidd48 34 dk.
    Burda yok öyle bir şey
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    joven 1 sa.
    Sony yeni konsolunda ülkemizde yoğun bir talep olmayacağı gun gibi ortada
    Sony Türkiye az miktarda getirmez ise almak isteyenler sıra beklemeden alacaklar
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    Ceqa (Güray ) 1 sa. en beğenilen
    399-449$ arasında olacakmış

    Bizde geçen vatan yanlışıkla koymuştu 8.000TLye

    Çok iyi yönetiliyoruz şaka maka
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    bilgehankalkan (Bilgehan KALKAN) 1 sa. Ceqa
    Fiyat gerçekten o olur olmaz bilmiyorum ama Vatan'ın listelemesi ilgi çekme amacından başka bir şey değildi.
    Açıklama yaptılarsa eğer stajyer çocuk koymuş tadındadır hatta. İstanbul Bilişim'in stokta olmayan ürünlere çok ucuz fiyat koyup tık alması gibi bir olay yani.
    Yanıtla +1
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa.
    Normaldir,
    1 senedir , yok şu kadar teraflops, yok gamepass ile xbox yaygarası yapılıyor. işin püf noktası konsola özel oyun envanteridir. nintendo ortlama bir akıllı telefon gücünde switch ile ortalığın tozunu atıyor.

    yoksa al bir 2080 ti, kucakla, uyu onla.
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    IceRulez (Osman R.F) 1 sa. oly1786
    Hocam hiç nintendo kullanmadım. RPG tarzı oyunlar seviyorum. Switch alsam beni mutlu eder mi ? Torrent'ten indirdiğimiz oyunları switch'te sorunsuzca kullanabilirmiyiz ?
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    Jon_Kar 1 sa.
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