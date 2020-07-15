PS5'e müthiş talep var: Sony üretimi hızlandırdı

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Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 piyasalara hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor. Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, PS5 üretimi artan talep yoğunluğu nedeniyle önemli ölçüde hızlandırılacak. Sony'nin yeni hedefi yıl sonuna kadar 10 milyon konsol üretmek.

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Sony aslında PS5 üretim kapasitesini bu sene biraz yavaş ilerletmeyi planlıyordu. Önümüzdeki Mart ayına kadar 6 milyon adet seviyesinde konsol üretme hedefi vardı. Ancak son birkaç aylık süreçte PS5'e olan talebin ciddi anlamda artış gösterdiği belirtiliyor. Bu nedenle Sony planlarda önemli bir değişiklik yapmak zorunda kalmış. 2021 Mart'a kadar 6 milyon konsol yerine 2020'nin sonuna kadar 10 milyon konsol üretme hedefi belirlenmiş.

Sony üretilen bu konsolların ne kadarını bu yıl satabilecek elbette şu anda bilemiyoruz. Kasım 2013'te piyasaya sürülen PlayStation 4, 2013'ün sonuna kadar 4,3 milyon adet satmıştı. PlayStation 5, üretilen 10 milyon konsolun sadece yarısını bile satsa selefini önemli ölçüde geride bırakmış olacak.

Fiyatı Ağustos ayında açıklanabilir

Sony yeni nesilde biri blu-ray diskli, diğer ise disksiz dijital sürüm olacak şekilde iki farklı konsolla karşımıza çıkıyor. Konsolların fiyatları elbette henüz açıklanmadı, ancak diskli versiyon için 449-499 dolar, dijital versiyon içinse 399-449 dolar arasında bir fiyat beklentisi var. İki konsol arasında önemli bir fiyat farkı (100 dolar gibi) olması durumunda dijital versiyonun ciddi bir popülariteye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki Ağustos ayında PlayStation 5 için ikinci bir etkinlik düzenlenecek. Sony'nin bu etkinlikte konsol fiyatını açıklaması ve ön siparişleri açması bekleniyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-15/sony-boosting-playstation-5-output-to-meet-virus-demand-surge

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