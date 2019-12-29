PS5 görülmemiş kolaylıkta oyun geliştirme sunacak

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Modern oyun konsollarının sunduğu güçlü donanım kadar bu donanıma uygun olarak oyun geliştiricilere sunulan yazılım araçları da büyük önem taşıyor. Yeni nesil konsollarda daha optimize yazılım geliştirme araçları göreceğiz.

Yeni bir seviyeye çıkacak

PlayStation bölümü önceki dönem başkanı Shuhei Yoshida , bir toplantıda PS platformunun oyun geliştiricilere sunduğu ortamlar hakkında sorulan sorulara yanıt verdi. Geçmiş dönemde yapılan hataları kabul eden Yoshida geleceğe umutla bakıyor.

Sony PlayStation 3 döneminde oyun geliştirme araçlarının zorluğu ve donanıma tam bir erişim sunmaması stüdyoların en büyük eleştiri konusuydu. Oyuncu tarafında da yüksek fiyatlar PS3 konsolunun hayal kırıklığı olmasına neden oldu.

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Yoshida bu sıkıntıları kabul ederken PS3 konsolunun Sony Interactive Entertainment markasının 25 yıllık tarihindeki en zor zamanları yaşattığını itiraf etti. Oyun geliştirme konusundaki zorlukların kayda değer olduğunu da vurguladı.

Yoshida yeni nesil PS5 konsolunun ise oyun geliştirme konusunda çıtayı yukarı çekeceğini ifade ediyor. PS4 ile kolay bir hale getirilen oyun geliştirme araçlarının PS5 ile daha fazla optimize edildiğini ve bugüne kadar görülmemiş bir kolaylık sunacağını dile getirdi.

PS5 konsolunun bugüne kadar Zen 2 ve Navi grafik birimi barındıran yarı özel yongası çok konuşulmuştu ancak oyun geliştirme tarafında neler sunacağı bilinmiyordu. Yoshida bu noktaya da açıklık getirmiş oldu.

PS5 konsolunun geliştirici kitleri stüdyolara dağıtılmış durumda. Yani oyun geliştirme ve test süreçleri çoktan başladı. Yoshida’nın açıklamaları doğruysa PS5 tanıtıldığında oyun açısından beklentileri karşılayacak lansmanlar da olacak gibi.

https://wccftech.com/yoshida-ps5-another-level-ease-development/