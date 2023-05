Tam Boyutta Gör İnsomniac Games tarafından geliştirilen ve Playstation 5'in çıkış oyunlarından Ratchet & Clank: Rift Apart, çok yakında PC'ye geliyor. Bugün paylaşılan yeni bir teaser videosuyla Sony, serinin 20.yılını özel 26 Temmuz tarihinde PC kullanıcıları ile buluşacağını duyurdu.

Ratchet & Clank: Rift Apart PC'ye geliyor

Ratchet & Clank: Rift Apart, çok yakında Playstation imzalı God of War, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, The Last of Us Part 1 dahil olmak üzere popüler PC portlarının arasına katılacak. Bilmeyenler için ilk olarak 11 Haziran 2021 tarihinde PlayStation 5 için satışa sunulan Rift Apart, hiçbir ara sahne olmadan haritalar arası ışınlanma mekaniği ile övgüler almayı başarmıştı.

Bomba iddia: Sony, CD Project Red'i satın alabilir 2 gün önce eklendi

Geçtiğimiz haftalarda PlayStation Plus kataloguna eklenen Ratchet & Clank: Rift Apart'ın, PC platformuna özel bazı yükseltmeler sunacağını da belirtelim. Bunlar arasında ışın izleme, Nvidia DLSS 3.0, AMD FSR 2, Intel XeSS, kilitsiz kare hızları ve ultra geniş monitörler (21:9, 32:9 ve 48:9'a kadar) için destek yer alıyor. Ayrıca özelleştirilebilir fare ve klavye kontrollerinin yanı sıra denetleyici desteği de bulunuyor.

Ratchet & Clank: Rift Apart, an itibariyle Steam ve Epic Games mağazalarında ön siparişe açılmış durumda. Oyunun fiyatı ise 599TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

PS5'in çıkış oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart, PC'ye geliyor!