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    PS5'in çıkış oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart, PC'ye geliyor!

    Playstation 5'in çıkış oyunlarından Ratchet & Clank: Rift Apart, PC'ye geliyor. An itibariyle ön siparişe açılan yapım, 26 Temmuz’da PC kullanıcıları ile buluşacak. İşte detaylar 
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    PS5'in çıkış oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart, PC'ye geliyor! Tam Boyutta Gör
    İnsomniac Games tarafından geliştirilen ve Playstation 5'in çıkış oyunlarından Ratchet & Clank: Rift Apart, çok yakında PC'ye geliyor. Bugün paylaşılan yeni bir teaser videosuyla Sony, serinin 20.yılını özel 26 Temmuz tarihinde PC kullanıcıları ile buluşacağını duyurdu.

    Ratchet & Clank: Rift Apart PC'ye geliyor

    Ratchet & Clank: Rift Apart, çok yakında Playstation imzalı God of War, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, The Last of Us Part 1 dahil olmak üzere popüler PC portlarının arasına katılacak. Bilmeyenler için ilk olarak 11 Haziran 2021 tarihinde PlayStation 5 için satışa sunulan Rift Apart, hiçbir ara sahne olmadan haritalar arası ışınlanma mekaniği ile övgüler almayı başarmıştı.

    Geçtiğimiz haftalarda PlayStation Plus kataloguna eklenen Ratchet & Clank: Rift Apart'ın, PC platformuna özel bazı yükseltmeler sunacağını da belirtelim. Bunlar arasında ışın izleme, Nvidia DLSS 3.0, AMD FSR 2, Intel XeSS, kilitsiz kare hızları ve ultra geniş monitörler (21:9, 32:9 ve 48:9'a kadar) için destek yer alıyor. Ayrıca özelleştirilebilir fare ve klavye kontrollerinin yanı sıra denetleyici desteği de bulunuyor.

    Ratchet & Clank: Rift Apart, an itibariyle Steam ve Epic Games mağazalarında ön siparişe açılmış durumda. Oyunun fiyatı ise 599TL

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

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