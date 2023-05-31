PS5'in çıkış oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart, PC'ye geliyor!

Ratchet & Clank: Rift Apart PC'ye geliyor
Ratchet & Clank: Rift Apart, çok yakında Playstation imzalı God of War, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, The Last of Us Part 1 dahil olmak üzere popüler PC portlarının arasına katılacak. Bilmeyenler için ilk olarak 11 Haziran 2021 tarihinde PlayStation 5 için satışa sunulan Rift Apart, hiçbir ara sahne olmadan haritalar arası ışınlanma mekaniği ile övgüler almayı başarmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda PlayStation Plus kataloguna eklenen Ratchet & Clank: Rift Apart'ın, PC platformuna özel bazı yükseltmeler sunacağını da belirtelim. Bunlar arasında ışın izleme, Nvidia DLSS 3.0, AMD FSR 2, Intel XeSS, kilitsiz kare hızları ve ultra geniş monitörler (21:9, 32:9 ve 48:9'a kadar) için destek yer alıyor. Ayrıca özelleştirilebilir fare ve klavye kontrollerinin yanı sıra denetleyici desteği de bulunuyor.
Ratchet & Clank: Rift Apart, an itibariyle Steam ve Epic Games mağazalarında ön siparişe açılmış durumda. Oyunun fiyatı ise 599TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)