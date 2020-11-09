Battlefield VI gelecek yıl sonlarına yetişiyor

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Oyun dünyasının en çok satan serilerinin başında gelen Battlefield yeni oyunuyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. DICE ekibi tamamen bu işe odaklanırken EA ise bir yıl daha bekleyeceğimizi söylüyor.

Battlefield VI neler sunacak?

Battlefield 1942 ile 2002 yılında oyun dünyasına adımını atan seri oldukça yüksek puanlar alarak bugüne kadar gelen silsilenin de önünü açmıştı. Battlefield serisi farklı dönemlerde hatta bilim kurgu tarzında bile oynandıktan sonra I ve V oyunları ile Birinci Dünya Savaşı’na geri dönmüştü.

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Serinin en yeni oyunu için CEO Andrew Wilson tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Wilson; Battlefield VI adını alması beklenen yeni oyunun 2021 yılı sonlarında hazır olmasının planlandığını ve bugüne kadar görülmemiş ölçekte bir kapsamı olacağını dile getirdi.

Wilson yeni oyun için tüm DICE ekibinin görev aldığını ve gerçek bir yeni nesil ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca her şeyin mükemmel olması için geliştirici ekibe ekstradan bir yıl daha verildiği de vurgulanıyor.

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PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarının sunduğu teknolojik imkanlardan sonuna kadar faydalanmak isteyen Battlefield VI hali hazırda stüdyo içerisinde oynanış testlerine de başlamış. EA Sports bölümünden David Rutter de özellikle canlı servisler konusundaki tercübelerini DICE ekibine aktarıyor.

Battlefield VI yapımı şimdilik neler sunacak bilinmiyor ancak hem modern zaman dönemini hem de diğer özellikleriyle Battlefield 3'ü andıracağı daha önce gündeme gelmişti. Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde oyunla ilgili yeni detayların paylaşılması bekleniyor.

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