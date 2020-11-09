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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Battlefield VI gelecek yıl sonlarına yetişiyor

    Bugüne kadar görülmemiş bir kapsamda geliştirilen yeni Battlefield oyunu için tüm DICE ekibi yoğunlaşmış durumda. Oynanış testlerinin başladığı oyun gelecek yıl sonlarına yetişecek.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Battlefield VI gelecek yıl sonlarına yetişiyor
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    Oyun dünyasının en çok satan serilerinin başında gelen Battlefield yeni oyunuyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. DICE ekibi tamamen bu işe odaklanırken EA ise bir yıl daha bekleyeceğimizi söylüyor.

    Battlefield VI neler sunacak?

    Battlefield 1942 ile 2002 yılında oyun dünyasına adımını atan seri oldukça yüksek puanlar alarak bugüne kadar gelen silsilenin de önünü açmıştı. Battlefield serisi farklı dönemlerde hatta bilim kurgu tarzında bile oynandıktan sonra I ve V oyunları ile Birinci Dünya Savaşı’na geri dönmüştü.

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    Serinin en yeni oyunu için CEO Andrew Wilson tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Wilson; Battlefield VI adını alması beklenen yeni oyunun 2021 yılı sonlarında hazır olmasının planlandığını ve bugüne kadar görülmemiş ölçekte bir kapsamı olacağını dile getirdi.

    Wilson yeni oyun için tüm DICE ekibinin görev aldığını ve gerçek bir yeni nesil ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca her şeyin mükemmel olması için geliştirici ekibe ekstradan bir yıl daha verildiği de vurgulanıyor.

    Battlefield VI gelecek yıl sonlarına yetişiyor
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    PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarının sunduğu teknolojik imkanlardan sonuna kadar faydalanmak isteyen Battlefield VI hali hazırda stüdyo içerisinde oynanış testlerine de başlamış. EA Sports bölümünden David Rutter de özellikle canlı servisler konusundaki tercübelerini DICE ekibine aktarıyor.

    Battlefield VI yapımı şimdilik neler sunacak bilinmiyor ancak hem modern zaman dönemini hem de diğer özellikleriyle Battlefield 3'ü andıracağı daha önce gündeme gelmişti.  Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde oyunla ilgili yeni detayların paylaşılması bekleniyor.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    34 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    51 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aydinsukru (Aydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sonunda bf4 kabak tadı verdi gelsin artık
    Yanıtla +8
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    bullx 2 gün ( Mesaj Silindi )
    5 in içine etmeselerdi iyiydi, tek istediğimiz 1942 nin bf1 mekanikleri ile yapılmış hali idi, ama dice gidip saçma sapan şeyler ekledi oyuna...
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    emre1393 (Emre K......) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    isveç'li dice yine oyunun içine etmenin bir yolunu bulur.
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bf3 ten bf5 e kadar hileci dolu oyun güncelleme almayı durduğu an bu böyle.
    hile tespit sistemleri de berbat ötesi. raporlara bakan eden de yok.
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    bullx 2 gün ( Mesaj Silindi )
    5 in içine etmeselerdi iyiydi, tek istediğimiz 1942 nin bf1 mekanikleri ile yapılmış hali idi, ama dice gidip saçma sapan şeyler ekledi oyuna...
    Yanıtla +4
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine early access gibi çıkacak iki yıl sonra o da belki adam olacak desenize
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    dede17 (amdfusion ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    3,4,5 Bf1, Bf5 oyunlarını hepsini aldım büyük ihtimal bunu da alıcam
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    TITAN (S K) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    BF4 gibi modern savaş dinamikleri ve yaratıcı büyük haritalar sunarsa oynanır
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    001ATB (Ahmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Acelesi yok adam gibi oyun yapsınlar da gerekirse bir sonraki sene de çıksa olur.
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    aydinsukru (Aydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sonunda bf4 kabak tadı verdi gelsin artık
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