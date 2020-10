PS5'in 'sevimli' çıkış oyunu Bugsnax, Suudi Arabistan'da yasaklandı

Tam Boyutta Gör

Orta Doğu'da oyunlara uygulanan yasaklardan ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan bu sefer çıtayı bir üst seviyeye çıkararak PS5'in sevimli çıkış oyunu Bugsnax'e yasak koydu. PS4 ve PC için de çıkacak olan Bugsnax'i Suudi Arabistan vatandaşları oynayamayacak.

Bugsnax ilk olarak Sony'nin Haziran ayındaki PS5 etkinliğinde tanıtılmıştı. Bugsnax'te oyuncular gizemli bir adada yarı-böcek yarı-atıştırmalık görünüşündeki canlıları yakalamaya çalışıyor. Oyun ilk tanıtıldığında ilginç teması ve sevimli kahramanlarıyla dikkat çekmişti.

Suudi Arabistan'ın Bugsnax gibi bir oyunu yasaklaması tabi epey enteresan olmuş. Oyunda bizim henüz görmediğimiz ancak Arabistan devletinin bildiği ilginç bir detay olabilir. Ancak her şeye rağmen bırakın Bugsnax'i herhangi bir video oyunun bu kadar kolay bir şekilde yasaklanabilmesi maalesef üzücü.

Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri bu yılın başlarında The Last of Us Part II'ye de yasak getirmişti. Arap ülkelerindeki PlayStation kullanıcıları yeni Last of Us oyununu oynayamadı. Yasağın nedeni açıklanmadı ancak oyundaki LGBT temaları ve cinsel içeriklerin bu karara sebep olduğu düşünülüyor.

Bugsnax oyunu 12 Kasım'da PlayStation 5 ile birlikte piyasaya sürülecek. Oyun PS5 kullanıcılarına PS Plus ile birlikte ücretsiz dağıtılacak. PC ve PS4 kullanıcıları ise oyunu satın almak zorunda.

