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    PS5'in 'sevimli' çıkış oyunu Bugsnax, Suudi Arabistan'da yasaklandı

    PlayStation 5'in çıkış oyunlarından olan Bugsnax enteresan bir şekilde Suudi Arabistan'da yasaklandı. Oyun 'sevimli' teması ve oynanışıyla dikkat çekiyor.
    4 sa.
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    4
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5'in 'sevimli' çıkış oyunu Bugsnax, Suudi Arabistan'da yasaklandı
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    Orta Doğu'da oyunlara uygulanan yasaklardan ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan bu sefer çıtayı bir üst seviyeye çıkararak PS5'in sevimli çıkış oyunu Bugsnax'e yasak koydu. PS4 ve PC için de çıkacak olan Bugsnax'i Suudi Arabistan vatandaşları oynayamayacak.

    Bugsnax ilk olarak Sony'nin Haziran ayındaki PS5 etkinliğinde tanıtılmıştı. Bugsnax'te oyuncular gizemli bir adada yarı-böcek yarı-atıştırmalık görünüşündeki canlıları yakalamaya çalışıyor. Oyun ilk tanıtıldığında ilginç teması ve sevimli kahramanlarıyla dikkat çekmişti.

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    Suudi Arabistan'ın Bugsnax gibi bir oyunu yasaklaması tabi epey enteresan olmuş. Oyunda bizim henüz görmediğimiz ancak Arabistan devletinin bildiği ilginç bir detay olabilir. Ancak her şeye rağmen bırakın Bugsnax'i herhangi bir video oyunun bu kadar kolay bir şekilde yasaklanabilmesi maalesef üzücü.

    Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri bu yılın başlarında The Last of Us Part II'ye de yasak getirmişti. Arap ülkelerindeki PlayStation kullanıcıları yeni Last of Us oyununu oynayamadı. Yasağın nedeni açıklanmadı ancak oyundaki LGBT temaları ve cinsel içeriklerin bu karara sebep olduğu düşünülüyor.

    Bugsnax oyunu 12 Kasım'da PlayStation 5 ile birlikte piyasaya sürülecek. Oyun PS5 kullanıcılarına PS Plus ile birlikte ücretsiz dağıtılacak. PC ve PS4 kullanıcıları ise oyunu satın almak zorunda.



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    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 sa. en beğenilen
    Şu suudi arabistan'ıda dünyadan bir yasaklasalar da kurtulsak...
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 3 sa. Cem300
    biz de oraya doğru gidiyoruz :)
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hagh 3 sa. yeni yorumcu
    İcicen şarabı s...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 sa. en beğenilen
    Şu suudi arabistan'ıda dünyadan bir yasaklasalar da kurtulsak...
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    qoqoCAN (qoqo CAN) 3 sa. Cem300
    biz de oraya doğru gidiyoruz :)
    Yanıtla +5
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    Rouvax 4 sa.
    Tele tubbies le aynı sebep olsa gerek
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