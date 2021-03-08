PS5 kontrolcüsünün ardından şimdi de Xbox Series kontrolcüsü için şikayetler başladı

Microsoft'un ve Sony'nin yeni nesil oyun konsolu birkaç ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense için şikayetler gelmeye başlamıştı ve hatta bir hukuk firması yasal süreci başlattığını açıklamıştı. Şimdi de şikayetler Xbox tarafından geliyor.İlginizi Çekebilir Microsoft, PS5 kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'ta görmek ister misiniz diye soruyor
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Son günlerde aktarılan şikayetlere göre Xbox Series X ve S kontrolcüsü basılan tuşlara tepki vermemeye başlamış durumda. Raporlara baktığımızda oyuncular hem PC'de denediğinde hem de konsolda denediğinde bazı kontrolcülerde basılan tuşların tepkisiz kaldığını aktarmış. Microsoft ise geçtiğimiz günlerde olayın farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
The Loadout'a açıklama yapan Microsoft, "Microsoft olarak ürünlerimizi sıkı kalite kontrolünden geçiriyoruz ve müşterilerimize benzersiz bir oyun deneyimi sunmayı vaat ediyoruz. Bazı oyuncuların Xbox kontrolcülerinde tepkisizlik sorunu yaşıyor olduklarının veya olabileceklerinin farkındayız. Ekiplerimiz aktif olarak bu sorun üzerinde çalışıyor. Yardım için müşteri destek bölümünü kullanabilirsiniz." açıklamasıdna bulundu.
Umuyoruz ki sorun kısa bir süre içerisinde çözülür. PlayStation 5 kontrolcüsünün sorunları ile ilgili henüz bir gelişme söz konusu değil.
https://www.ign.com/articles/microsoft-looking-into-a-fix-for-unresponsive-xbox-controller-issue Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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onlar konsollarının hakkını veredursun, biz de kıskanılan ülke olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşayalım
Biraz da şans işi tabi.