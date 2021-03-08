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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 kontrolcüsünün ardından şimdi de Xbox Series kontrolcüsü için şikayetler başladı

    Xbox Series x ve Xbox Series S'in yeni kontrolcüsü için de şikayetler başladı. Microsoft şikayetlerin farkında olduğunu ve üzerinde çalıştığını açıkladı.
    08 Mart 2021, 12:00 (4 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 kontrolcüsünün ardından şimdi de Xbox Series kontrolcüsü için şikayetler başladı
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    Microsoft'un ve Sony'nin yeni nesil oyun konsolu birkaç ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense için şikayetler gelmeye başlamıştı ve hatta bir hukuk firması yasal süreci başlattığını açıklamıştı. Şimdi de şikayetler Xbox tarafından geliyor.

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    Son günlerde aktarılan şikayetlere göre Xbox Series X ve S kontrolcüsü basılan tuşlara tepki vermemeye başlamış durumda. Raporlara baktığımızda oyuncular hem PC'de denediğinde hem de konsolda denediğinde bazı kontrolcülerde basılan tuşların tepkisiz kaldığını aktarmış. Microsoft ise geçtiğimiz günlerde olayın farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

    The Loadout'a açıklama yapan Microsoft, "Microsoft olarak ürünlerimizi sıkı kalite kontrolünden geçiriyoruz ve müşterilerimize benzersiz bir oyun deneyimi sunmayı vaat ediyoruz. Bazı oyuncuların Xbox kontrolcülerinde tepkisizlik sorunu yaşıyor olduklarının veya olabileceklerinin farkındayız. Ekiplerimiz aktif olarak bu sorun üzerinde çalışıyor. Yardım için müşteri destek bölümünü kullanabilirsiniz." açıklamasıdna bulundu.

    Umuyoruz ki sorun kısa bir süre içerisinde çözülür. PlayStation 5 kontrolcüsünün sorunları ile ilgili henüz bir gelişme söz konusu değil.



    https://www.ign.com/articles/microsoft-looking-into-a-fix-for-unresponsive-xbox-controller-issue
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    punkek 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    fakir olmamizin en azindan boyle bi’ faydasini goruyoruz lol
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aycibin (Yalım Dilmen) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    millet bu konsolları nasıl bir stres testine maruz bırakıyorsa artık :)

    onlar konsollarının hakkını veredursun, biz de kıskanılan ülke olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşayalım
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    D Dellialli 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Son 1 haftadır deliriyorum pes oynarken. Sebebi bu imiş demek ki. Bende "momentum" diye çıldırıyordum.
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    from softwave 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    xbox one s ve ps4 kullanicisiyim. 6-7 yil once aldigim ps4 ve 2 tane kumandada kumandalarin bir ustunde tepinmedigim kaldi ve hala tas gibi joystick sticker vs almadigim icin soyulma var o kadar. 2 sene onceye kadar xbox one s ve 2 kumanda aldım, ikisi de aldiktan 2 ay sonra bozuldu.(problemin adini bilmiyorum ama ufaktan asagi kaydirdigindan ya da yukari, sanki basili tutmussun gibi hareket ediyor).O yuzden bir daha xbox kol mu asla
    1 Yanıt Yanıtla
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    -SWARTHY (Can ) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) from softwave
    Kişiden kişiye değişir. 3,5 senedir kullanıyorum taş gibi kol.
    Biraz da şans işi tabi.
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    enesbey99 (Enes Alp) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Series x kullaniyorum. 2hafta oldu bir sıkıntı yok. Umarım yaşamam
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    punkek 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    fakir olmamizin en azindan boyle bi’ faydasini goruyoruz lol
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    ReflexAction (Emre ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk seri konsolların alfa testleri hız kesmeden devam ediyor.
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