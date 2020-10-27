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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 kutusundan çıkıyor: 'Devasa' konsol tüm ihtişamıyla masada

    PlayStation 5'in kutu açılış videoları yayınlandı. Konsol Amerikalı yayıncıların eline geçtiğimi hafta ulaşmıştı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,9b
    61
    11
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    PS5 kutusundan çıkıyor: 'Devasa' konsol tüm ihtişamıyla masada
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için artık sadece birkaç haftalık kısa bir süre kaldı. Konsol geçtiğimiz hafta Amerikalı bazı ünlü yayıncıların eline ulaşmıştı. Şimdi ambargonun kalkmasıyla birlikte konsolun kutu açılış videoları da yayınlanmaya başladı.

    PlayStation 5 özellikle de devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yapılan resmi açıklamalara göre PS5 şu anda tarihin en büyük konsolu ünvanını eline geçirmiş durumda. Yayınlanan kutu açılış videolarında da hemen her yayıncı bu noktaya değiniyor. Örneğin yukarıdaki görüntüde PS5 ve PS4'ü yan yana görüyoruz. 

    PlayStation 5'in oyun kolu DualSense de yine epey büyük boyutlara sahip. Yayıncılar yeni kolun çok ergonomik olduğu konusunda hemfikir görünüyor. Diğer taraftan kolun dinamik tetik (adaptive trigger) özelliği de çok beğenilmiş.

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    PS5'de ayrıca Astro's Playroom isimli oyun önyüklü geliyor. Aşağıdaki videolarda bu oyundan ilk izlenimler de bulunuyor.



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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa. en beğenilen
    Ben de kutuyu siz açıyorsunuz zannettim. Bu videoları zaten youtube da arayan herkes bulur.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 2 sa.
    Zaten teknik özelliklerde boyutu yazıyordu sanki süpriz olmuş gibi numaradan enterasan tiripler hal ve hareketler görgüsüzlüğün alemi yok.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ctntas 2 sa.
    gocuman gocuman
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa. (düzenlendi)
    ekonomi böyle giderse
    sosyolojik açıdan ; toplum bir sosyal patlama yaşana bilir !

    konu PS5 değil ! bu gün en çok aranan kelime ;

    işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor.
    ve işsizlik ödeneği kelimeleri en çok aranan kelime olmuş !
    Yanıtla +3
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    Victoriou_S 2 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
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    napolyon94 2 sa.
    clickbate niyetli başlık
    Yanıtla
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa. en beğenilen
    Ben de kutuyu siz açıyorsunuz zannettim. Bu videoları zaten youtube da arayan herkes bulur.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 2 sa.
    Zaten teknik özelliklerde boyutu yazıyordu sanki süpriz olmuş gibi numaradan enterasan tiripler hal ve hareketler görgüsüzlüğün alemi yok.
    Yanıtla +4
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    Mugetsuga 2 sa.
    Gölgesinde serinleyelim
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    Moueson 2 sa.
    Fiyatı da heybetli ve kocaman
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    WienerWald (Arda ) 2 sa.
    Haşmetli
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    gowlet 2 sa.
    Kocaman beya..
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