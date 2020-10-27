PS5 kutusundan çıkıyor: 'Devasa' konsol tüm ihtişamıyla masada

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Sony'nin heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için artık sadece birkaç haftalık kısa bir süre kaldı. Konsol geçtiğimiz hafta Amerikalı bazı ünlü yayıncıların eline ulaşmıştı. Şimdi ambargonun kalkmasıyla birlikte konsolun kutu açılış videoları da yayınlanmaya başladı.

PlayStation 5 özellikle de devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yapılan resmi açıklamalara göre PS5 şu anda tarihin en büyük konsolu ünvanını eline geçirmiş durumda. Yayınlanan kutu açılış videolarında da hemen her yayıncı bu noktaya değiniyor. Örneğin yukarıdaki görüntüde PS5 ve PS4'ü yan yana görüyoruz.

PlayStation 5'in oyun kolu DualSense de yine epey büyük boyutlara sahip. Yayıncılar yeni kolun çok ergonomik olduğu konusunda hemfikir görünüyor. Diğer taraftan kolun dinamik tetik (adaptive trigger) özelliği de çok beğenilmiş.

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PS5'de ayrıca Astro's Playroom isimli oyun önyüklü geliyor. Aşağıdaki videolarda bu oyundan ilk izlenimler de bulunuyor.

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