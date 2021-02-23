PS5 özel oyunu Gran Turismo 7, 2022 yılına ertelendi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation markasının en popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yayın tarihi ertelendi.

İlginizi Çekebilir

Gran Turismo 7 2021'in ilk yarısında gelecek gibi duruyor

Ayrıca Bkz. "PS4 özel oyunu Days Gone, PC'ye geliyor; daha fazla PlayStation oyunu PC'ye gelecek!"

Şu ana kadar net bir yayın tarihi açıklanmasa da 2021 yılında yayınlanacağı resmi olarak açıklanan Gran Turismo 7, ne yazık ki COVID-19 salgını sebebiyle ertelendi. Sony Interactive Entertainment'tan bir halkla ilişkiler temsilcisi GQ'ya verdiği röportajda, COVID-19'un sebep olduğu üretim zorlukları sebebiyle oyunun 2022 yılına ertelendiğini söyledi.

Ne yazık ki hala bir çıkış tarihi belli değil. Çıkış tarihi belli olduğunda açıklayacaklarını söylediler. Gran Turismo 7 yayınlandığında PlayStation 5'e özel bir oyun olacak.

Oyun sektörünün başarılı gazetecilerinden Jason Schreier, geçtiğimiz aylarda bu yıl çıkacak birçok oyunun erteleneceğini söylemişti. Söylediği gibi de neredeyse her hafta büyük bir oyun ertelenmeye devam ediyor.

https://www.gematsu.com/2021/02/gran-turismo-7-delayed-to-2022

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.