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    PS5 özel oyunu Gran Turismo 7, 2022 yılına ertelendi

    Popüler yarış oyunu Gran Turismo serisinin yeni oyunu Gran Turismo 7'nin çıkış tarihi en yazık ki ertelendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Şubat 2021, 22:00 (30 sn.)
    0
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 özel oyunu Gran Turismo 7, 2022 yılına ertelendi
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation markasının en popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yayın tarihi ertelendi.

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    Şu ana kadar net bir yayın tarihi açıklanmasa da 2021 yılında yayınlanacağı resmi olarak açıklanan Gran Turismo 7, ne yazık ki COVID-19 salgını sebebiyle ertelendi. Sony Interactive Entertainment'tan bir halkla ilişkiler temsilcisi GQ'ya verdiği röportajda, COVID-19'un sebep olduğu üretim zorlukları sebebiyle oyunun 2022 yılına ertelendiğini söyledi.

    Ne yazık ki hala bir çıkış tarihi belli değil. Çıkış tarihi belli olduğunda açıklayacaklarını söylediler. Gran Turismo 7 yayınlandığında PlayStation 5'e özel bir oyun olacak.

    Oyun sektörünün başarılı gazetecilerinden Jason Schreier, geçtiğimiz aylarda bu yıl çıkacak birçok oyunun erteleneceğini söylemişti. Söylediği gibi de neredeyse her hafta büyük bir oyun ertelenmeye devam ediyor.



    https://www.gematsu.com/2021/02/gran-turismo-7-delayed-to-2022 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    D
    disposable 8 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 3 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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