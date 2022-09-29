Tam Boyutta Gör

Housemarque tarafından geliştirilen ve Playstation 5 özel oyunlarından biri olan Returnal, PC platformuna çıkış yapan diğer birinci taraf Sony oyunlarına katılıyor. Geçtiğimiz aylarda SteamDB veritabanında görüntülenen yapım, bugün erken saatlerde PC’de göründü.

Işın izleme, DLSS ve FSR desteği ile geliyor

Youtube üzerinde paylaşılan görüntüler Sony tarafından kısa süre içerisinde kaldırılsa da, oyunun PC platformuna geleceği ve ışın izlemeli gölgeler, yansımalar, DLSS ve FSR gibi seçenekler sunacağı onaylandı diyebiliriz. Sony, Returnal'in bir PC sürümünü henüz resmi olarak duyurmadı. Öte yandan PC’ye gelen God of War, Spiderman ve Horizon: Zero Dawn gibi yapımlar göz önüne alındığında Returnal’ın da gelmesi muhtemel görünüyor.

Netflix, kendi oyun stüdyosunu kuruyor! 1 gün önce eklendi

Yakın zamanda Sony, 2025 yılına kadar piyasaya sürülecek yapımların yarısının PC ve mobil cihazlarda yer alacağını söylemişti. Şimdilik, Returnal'in PC çıkış tarihi bilinmiyor. Ancak paylaşılan görüntülere bakıldığında oyunun hazır olduğunu ve duyurunun yakın bir tarihte gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

PS5 özel oyunu Returnal, DLSS ve FSR desteğiyle PC'ye geliyor