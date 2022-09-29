PS5 özel oyunu Returnal, DLSS ve FSR desteğiyle PC'ye geliyor

Housemarque tarafından geliştirilen ve Playstation 5 özel oyunlarından biri olan Returnal, PC platformuna çıkış yapan diğer birinci taraf Sony oyunlarına katılıyor. Geçtiğimiz aylarda SteamDB veritabanında görüntülenen yapım, bugün erken saatlerde PC’de göründü.
Işın izleme, DLSS ve FSR desteği ile geliyor
Youtube üzerinde paylaşılan görüntüler Sony tarafından kısa süre içerisinde kaldırılsa da, oyunun PC platformuna geleceği ve ışın izlemeli gölgeler, yansımalar, DLSS ve FSR gibi seçenekler sunacağı onaylandı diyebiliriz. Sony, Returnal'in bir PC sürümünü henüz resmi olarak duyurmadı. Öte yandan PC’ye gelen God of War, Spiderman ve Horizon: Zero Dawn gibi yapımlar göz önüne alındığında Returnal’ın da gelmesi muhtemel görünüyor.
Yakın zamanda Sony, 2025 yılına kadar piyasaya sürülecek yapımların yarısının PC ve mobil cihazlarda yer alacağını söylemişti. Şimdilik, Returnal'in PC çıkış tarihi bilinmiyor. Ancak paylaşılan görüntülere bakıldığında oyunun hazır olduğunu ve duyurunun yakın bir tarihte gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum