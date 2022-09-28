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    Anlık Bildirim

    Netflix, kendi oyun stüdyosunu kuruyor!

    Popüler dijital içerik platformu Netflix, Netflix Games markası ile önemli atılımlara imza atmaya devam ediyor. İçerik devi sıfırdan yeni bir oyun stüdyosu kuracak!
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    Netflix, kendi oyun stüdyosunu kuruyor!
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    Tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Netflix, oyun kütüphanesini daha da genişletecek. Yakın tarihli açıklamalarında platformda yer alan oyun sayısının yıl sonuna kadar iki katına çıkacağını duyuran şirket, şimdi de Finlandiya'nın Helsinki kentinde yeni bir oyun stüdyosu kurduğunu duyurdu.

    Keyifli ve ilgi çekici oyunlar üretilecek

    Bildirilenlere göre yeni stüdyo, Netflix tarafından bu yılın başlarında 72 milyon dolara satın alınan Next Games ile birlikte sıfırdan hayata geçirilecek. Stüdyonun yönetiminde ise Zynga’da Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı, Electronic Arts’ta Genel Müdür ve Baş Yapımcı olarak görev yapan Marko Lastikka’nın oturacağı bildiriliyor.

    Netflix ayrıca Eylül 2021'de Night School Studio'yu ve geçtiğimiz Mart ayında Boss Fight Entertainment'ı satın aldı. Yeni kurulacak stüdyonun ''dünya standartlarında bir oyun stüdyosu kurma vizyonunda yeni bir adım olduğunu'' dile getiren dijital içerik devi, reklamsız ve uygulama içi satın alma olmadan keyifli ve ilgi çekici oyunlar ortaya çıkarmayı planlıyor. Yeni stüdyo ile beraber yakında şirketin kanatları altında dört oyun stüdyosu olacağını söyleyebiliriz.

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    Sarı Mucit 6 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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