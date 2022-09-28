Netflix, kendi oyun stüdyosunu kuruyor!

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Tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Netflix, oyun kütüphanesini daha da genişletecek. Yakın tarihli açıklamalarında platformda yer alan oyun sayısının yıl sonuna kadar iki katına çıkacağını duyuran şirket, şimdi de Finlandiya'nın Helsinki kentinde yeni bir oyun stüdyosu kurduğunu duyurdu.

Keyifli ve ilgi çekici oyunlar üretilecek

Bildirilenlere göre yeni stüdyo, Netflix tarafından bu yılın başlarında 72 milyon dolara satın alınan Next Games ile birlikte sıfırdan hayata geçirilecek. Stüdyonun yönetiminde ise Zynga’da Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı, Electronic Arts’ta Genel Müdür ve Baş Yapımcı olarak görev yapan Marko Lastikka’nın oturacağı bildiriliyor.

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Netflix ayrıca Eylül 2021'de Night School Studio'yu ve geçtiğimiz Mart ayında Boss Fight Entertainment'ı satın aldı. Yeni kurulacak stüdyonun ''dünya standartlarında bir oyun stüdyosu kurma vizyonunda yeni bir adım olduğunu'' dile getiren dijital içerik devi, reklamsız ve uygulama içi satın alma olmadan keyifli ve ilgi çekici oyunlar ortaya çıkarmayı planlıyor. Yeni stüdyo ile beraber yakında şirketin kanatları altında dört oyun stüdyosu olacağını söyleyebiliriz.

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