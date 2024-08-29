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    PlayStation 5 Pro tasarımı sızdı: PS5 Pro çıkış tarihi çok yakın

    Sony’nin yaklaşan PlayStation 5 Pro konsolu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. PS5 Pro tasarımı sızarken orta nesil PlayStation 5 yükseltmesinin birkaç hafta içinde duyurulacağı iddia ediliyor.
    PlayStation 5 Pro tasarımı sızdı: PS5 Pro çıkış tarihi çok yakın Tam Boyutta Gör
    Sony’nin PlayStation 5 serisinin orta nesil güncellemesi PS5 Pro, yakında resmi olarak tanıtılabilir. Fransız teknoloji haber sitesi Dealabs'ın ünlü sızıntı kaynağı billbil-kun, bu yeni konsolun Eylül ayının ilk yarısında duyurulacağını iddia ediyor. PlayStation 5 Pro’nun önemli miktarda performans artışı sunması bekleniyor.

    PlayStation 5 Pro tasarımı

    Aktarılanlara göre billbil-kun, PS5 Pro'nun paket tasarımına da erişmiş ancak telif hakları nedeniyle bu görselleri paylaşamadığını bildiriyor. Bunun yerine, tasarımı kendi çizimleriyle aktardı. Çizime göre PS5 Pro, PS5 Slim modeline oldukça benzeyecek. Konsolun genel yapısı beyaz renkli olacak, ancak ortasından geçen üç siyah şerit ile diğer PS5 modellerinden ayrılacak. PS5 Pro’nun Slim modeline göre biraz daha kalın olacağı iddia ediliyor, ancak yüz plakalarının tasarımı, mevcut PS5 Slim yüz plakalarıyla uyumlu olabileceğini düşündürüyor.

    PlayStation 5 Pro tasarımı sızdı: PS5 Pro çıkış tarihi çok yakın Tam Boyutta Gör
    Bunlara ek olarak PS5 Pro’nun disk sürücüsüyle ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Paylaşılan görsellerde disk sürücüsünün yer almadığı görülüyor. Bu nedenle PS5 Pro'nun biri disk sürücülü diğeri disk sürücüsüz olmak üzere iki modelden mi oluşacağı yoksa oyuncuların disk sürücüsünü ayrı olarak satın alacağı tek bir dijital sürüm mü olacağı (dijital-only PS5 Slim'de olduğu gibi) net değil. Ayrıca, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla disk sürücüsünün dahil edilmeyebileceği de öne sürülen teoriler arasında.

    PS5 Pro donanımı

    PS5 Pro’nun iç donanımı hakkında spekülasyonlar bir süredir devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sızdırılan Sony belgeleri, PS5 Pro’nun teknik özelliklerine dair önemli bilgiler vermişti. Bu belgeler, PS5 Pro’nun işlemcisinin standart PS5 ile aynı olacağını, ancak ‘Yüksek CPU Frekans Modu’ sayesinde işlemci hızının yüzde 10 arttırılarak 3.85GHz'e çıkarılacağını gösteriyor.

    PS5 Pro’nun GPU’sunun 33.5 teraflop gücünde olacağı belirtiliyor ki bu, PS5’in 10.28 teraflop gücünden oldukça yüksek bir değer. Ek olarak PS5 Pro'nun rasterize edilmiş render performansında yüzde 45'lik bir artış sunacağı söyleniyor. Bu artış, daha güçlü bir GPU ve daha hızlı bellek sayesinde sağlanacak.

    Konsolun bir diğer dikkat çekici özelliği ise, 8-bit işlemde 300 TOPS (Tera İşlem/Saniye) kapasitesine sahip özel bir makine öğrenimi mimarisine sahip olacağı. Bu özellik, Sony'nin PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisini destekleyerek, görüntü kalitesini artırırken render performansını etkilemeden daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.

    Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/ps5-pro-announcement-plans-and-console-design-have-been-leaked/ https://www.dealabs.com/magazine/voici-le-nom-le-design-de-la-nouvelle-console-de-playstation-avec-plein-dautres-details-inedits-59094
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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