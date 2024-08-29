PlayStation 5 Pro tasarımı sızdı: PS5 Pro çıkış tarihi çok yakın

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Tam Boyutta Gör Sony’nin PlayStation 5 serisinin orta nesil güncellemesi PS5 Pro, yakında resmi olarak tanıtılabilir. Fransız teknoloji haber sitesi Dealabs'ın ünlü sızıntı kaynağı billbil-kun, bu yeni konsolun Eylül ayının ilk yarısında duyurulacağını iddia ediyor. PlayStation 5 Pro’nun önemli miktarda performans artışı sunması bekleniyor.

PlayStation 5 Pro tasarımı

Aktarılanlara göre billbil-kun, PS5 Pro'nun paket tasarımına da erişmiş ancak telif hakları nedeniyle bu görselleri paylaşamadığını bildiriyor. Bunun yerine, tasarımı kendi çizimleriyle aktardı. Çizime göre PS5 Pro, PS5 Slim modeline oldukça benzeyecek. Konsolun genel yapısı beyaz renkli olacak, ancak ortasından geçen üç siyah şerit ile diğer PS5 modellerinden ayrılacak. PS5 Pro’nun Slim modeline göre biraz daha kalın olacağı iddia ediliyor, ancak yüz plakalarının tasarımı, mevcut PS5 Slim yüz plakalarıyla uyumlu olabileceğini düşündürüyor.

Tam Boyutta Gör Bunlara ek olarak PS5 Pro’nun disk sürücüsüyle ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Paylaşılan görsellerde disk sürücüsünün yer almadığı görülüyor. Bu nedenle PS5 Pro'nun biri disk sürücülü diğeri disk sürücüsüz olmak üzere iki modelden mi oluşacağı yoksa oyuncuların disk sürücüsünü ayrı olarak satın alacağı tek bir dijital sürüm mü olacağı (dijital-only PS5 Slim'de olduğu gibi) net değil. Ayrıca, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla disk sürücüsünün dahil edilmeyebileceği de öne sürülen teoriler arasında.

PS5 Pro donanımı

PS5 Pro’nun iç donanımı hakkında spekülasyonlar bir süredir devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sızdırılan Sony belgeleri, PS5 Pro’nun teknik özelliklerine dair önemli bilgiler vermişti. Bu belgeler, PS5 Pro’nun işlemcisinin standart PS5 ile aynı olacağını, ancak ‘Yüksek CPU Frekans Modu’ sayesinde işlemci hızının yüzde 10 arttırılarak 3.85GHz'e çıkarılacağını gösteriyor.

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PS5 Pro’nun GPU’sunun 33.5 teraflop gücünde olacağı belirtiliyor ki bu, PS5’in 10.28 teraflop gücünden oldukça yüksek bir değer. Ek olarak PS5 Pro'nun rasterize edilmiş render performansında yüzde 45'lik bir artış sunacağı söyleniyor. Bu artış, daha güçlü bir GPU ve daha hızlı bellek sayesinde sağlanacak.

Konsolun bir diğer dikkat çekici özelliği ise, 8-bit işlemde 300 TOPS (Tera İşlem/Saniye) kapasitesine sahip özel bir makine öğrenimi mimarisine sahip olacağı. Bu özellik, Sony'nin PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisini destekleyerek, görüntü kalitesini artırırken render performansını etkilemeden daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.

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