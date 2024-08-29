PlayStation 5 Pro tasarımı sızdı: PS5 Pro çıkış tarihi çok yakın

PlayStation 5 Pro tasarımı
Aktarılanlara göre billbil-kun, PS5 Pro'nun paket tasarımına da erişmiş ancak telif hakları nedeniyle bu görselleri paylaşamadığını bildiriyor. Bunun yerine, tasarımı kendi çizimleriyle aktardı. Çizime göre PS5 Pro, PS5 Slim modeline oldukça benzeyecek. Konsolun genel yapısı beyaz renkli olacak, ancak ortasından geçen üç siyah şerit ile diğer PS5 modellerinden ayrılacak. PS5 Pro’nun Slim modeline göre biraz daha kalın olacağı iddia ediliyor, ancak yüz plakalarının tasarımı, mevcut PS5 Slim yüz plakalarıyla uyumlu olabileceğini düşündürüyor.
PS5 Pro donanımı
PS5 Pro’nun iç donanımı hakkında spekülasyonlar bir süredir devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sızdırılan Sony belgeleri, PS5 Pro’nun teknik özelliklerine dair önemli bilgiler vermişti. Bu belgeler, PS5 Pro’nun işlemcisinin standart PS5 ile aynı olacağını, ancak ‘Yüksek CPU Frekans Modu’ sayesinde işlemci hızının yüzde 10 arttırılarak 3.85GHz'e çıkarılacağını gösteriyor.
PS5 Pro’nun GPU’sunun 33.5 teraflop gücünde olacağı belirtiliyor ki bu, PS5’in 10.28 teraflop gücünden oldukça yüksek bir değer. Ek olarak PS5 Pro'nun rasterize edilmiş render performansında yüzde 45'lik bir artış sunacağı söyleniyor. Bu artış, daha güçlü bir GPU ve daha hızlı bellek sayesinde sağlanacak.
Konsolun bir diğer dikkat çekici özelliği ise, 8-bit işlemde 300 TOPS (Tera İşlem/Saniye) kapasitesine sahip özel bir makine öğrenimi mimarisine sahip olacağı. Bu özellik, Sony'nin PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisini destekleyerek, görüntü kalitesini artırırken render performansını etkilemeden daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/ps5-pro-announcement-plans-and-console-design-have-been-leaked/ https://www.dealabs.com/magazine/voici-le-nom-le-design-de-la-nouvelle-console-de-playstation-avec-plein-dautres-details-inedits-59094 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.