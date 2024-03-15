PlayStation 5 Pro ile PSSR ve 4 kat performans artışı geliyor: İşte detaylar

- PS5 Pro ışın izlemede 4 kat performans artışı sağlayabilir
- PS5 Pro ile PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) geliyor
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Sony’nin PS5 Pro'yu muhtemelen Eylül ayında mevcut PS5'e göre büyük bir performans artışı ile piyasaya süreceği söyleniyor. Şimdiye kadar sızan bilgilere göre PS5 Pro'da 8 çekirdekli Zen 2 CPU, 30 WGP'ye (60 CU) sahip GPU, 18 Gbps hızında çalışan 16 GB bellek ve 256 bit genişliğinde bellek veri yolu bulunuyor. Bununla birlikte Moore's Law Is Dead (MLID) yayınladığı yeni videoda GPU, makine öğrenimi ve Sony'nin özel yükseltme teknolojisi hakkında ayrıntıları ortaya çıkardı.
PS5 Pro ışın izlemede 4 kat performans artışı sağlayabilir
Trinity kod adındaki PS5 Pro’nun GPU tarafında temel PS5’te bulunan grafik çekirdeğine göre yüzde 45'lik bir performans artışı sağladığı iddia ediliyor. PS5 Pro GPU'sunun ışın izlemede temel PS5'e göre 2 ila 4 kat daha iyi olduğunu bildiriliyor.
PS5 Pro ile PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) geliyor
Yukarıdaki belgeden de görüleceği üzere Sony, PSSR’yi AMD’nin FSR 2 teknolojisi ile karşılaştırıyor. Ayrıca PSSR, giriş gereksinimleri açısından DLSS ve FSR'ye çok benziyor, HDR'yi destekliyor ve dinamik çözünürlükle çalışıyor. Dinamik çözünürlük sayesinde performans sorunları yaşanması halinde oyundaki istikrarın korunması amaçlanacak.
Tüm bu bilgiler oldukça iddialı ve hoş gibi görünse de tamamının söylentilere dayandığını unutmamak gerekir. Bu bilgiler doğru olsa bile nihai üründe Sony’nin daha farklı bir konfigürasyon ve özellikler sunması her zaman mümkündür.
Ek olarak PS5 Pro için söylenen ışın izleme performansına değinmek gerekiyor. Konsolun RDNA 3 ve 3.5 mimarili bir GPU’ya sahip olacağı söyleniyor. RDNA 3 temelli RX 7900 XTX, RDNA 2 tabanlı RX 6900 XT'den yalnızca yüzde 36 daha hızlı. Bilindiği üzere PS5, RDNA 2tememli bir GPU’ya sahip ve Pro versiyonda RDNA 3 GPU olsa bile RT performansını bahsedildiği kadar artıracak başka bir şeylerin olması gerekiyor. Daha önceki bir sızıntıda PS5 Pro GPU'sunun RDNA 4'te bulunan bazı RT teknolojilerini içerebileceği söyleniyordu. Bu, bahsi geçen performans artışının arkasındaki güç olabilir.Kaynakça https://videocardz.com/newz/sony-playstation-5-pro-teased-with-pssr-spectral-super-resolution-support https://in.ign.com/playstation-5-1/203751/news/playstation-5-pro-new-details-surface-online-including-significant-performance-improvements-and-ps-u Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.