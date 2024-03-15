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    PlayStation 5 Pro ile PSSR ve 4 kat performans artışı geliyor: İşte detaylar

    PlayStation 5 Pro hakkında çıkan yeni bir sızıntı DLSS rakibi PSSR yükseltme teknolojisini ortaya koyarken PS5 Pro’nun PS5’e göre ışın izlemede 4 kat performans artışı sağlayacağı belirtiliyor.
    PlayStation 5 Pro ile PSSR ve 4 kat performans artışı geliyor Tam Boyutta Gör
    PlayStation 5 Pro konsolu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre PS5 Pro, performans tarafında önemli miktarda iyileştirme ve yükseltme teknolojisi PSSR ile birlikte gelecek. Konsolun oyuna bağlı olarak 60 FPS veya 120 FPS oyun deneyimi sağlayacağı, ışın izleme tarafında ise 4 kata kadar performans artışının sunulacağı belirtiliyor.

    Sony’nin PS5 Pro'yu muhtemelen Eylül ayında mevcut PS5'e göre büyük bir performans artışı ile piyasaya süreceği söyleniyor. Şimdiye kadar sızan bilgilere göre PS5 Pro'da 8 çekirdekli Zen 2 CPU, 30 WGP'ye (60 CU) sahip GPU, 18 Gbps hızında çalışan 16 GB bellek ve 256 bit genişliğinde bellek veri yolu bulunuyor. Bununla birlikte Moore's Law Is Dead (MLID) yayınladığı yeni videoda GPU, makine öğrenimi ve Sony'nin özel yükseltme teknolojisi hakkında ayrıntıları ortaya çıkardı.

    PS5 Pro ışın izlemede 4 kat performans artışı sağlayabilir

    Trinity kod adındaki PS5 Pro’nun GPU tarafında temel PS5’te bulunan grafik çekirdeğine göre yüzde 45'lik bir performans artışı sağladığı iddia ediliyor. PS5 Pro GPU'sunun ışın izlemede temel PS5'e göre 2 ila 4 kat daha iyi olduğunu bildiriliyor.

    PlayStation 5 Pro ile PSSR ve 4 kat performans artışı geliyor Tam Boyutta Gör
    PS5 Pro'ya yapılan önemli bir eklemenin de 300 TOPS 8-bit hesaplama kapasitesine sahip güçlü bir özel makine öğrenimi mimarisi olacağı bildiriliyor. Ayrıca 67 TFLOPs 16-bit veya 33,5 TFLOPs 32-bit kayar nokta performansına sahip olduğunu bildiriyor. Referans olması açısından; temel PS5 ve Xbox Series X sırasıyla 10,28 ve 12 TFLOPs olarak derecelendirilmiş durumda.

    PS5 Pro ile PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) geliyor

    PlayStation 5 Pro ile PSSR ve 4 kat performans artışı geliyor Tam Boyutta Gör
    PS5 Pro'nun yükseltme için DLSS benzeri özel bir teknoloji kullanacağı belirtiliyor. MLID’e göre "PlayStation Spectral Super Resolution" olarak adlandırılan ve makine öğrenimi ile hızlandırılmış bir "Temporal Anti-aliasing Upscale" teknolojisi konsolda yer alacak. PSSR’nin maksimum 4K çözünürlüğü desteklediği ancak gelecek sürümlerde 8K gibi daha yüksek çözünürlüklerin de destekleyeceği bildiriliyor.

    Yukarıdaki belgeden de görüleceği üzere Sony, PSSR’yi AMD’nin FSR 2 teknolojisi ile karşılaştırıyor. Ayrıca PSSR, giriş gereksinimleri açısından DLSS ve FSR'ye çok benziyor, HDR'yi destekliyor ve dinamik çözünürlükle çalışıyor. Dinamik çözünürlük sayesinde performans sorunları yaşanması halinde oyundaki istikrarın korunması amaçlanacak.

    Tüm bu bilgiler oldukça iddialı ve hoş gibi görünse de tamamının söylentilere dayandığını unutmamak gerekir. Bu bilgiler doğru olsa bile nihai üründe Sony’nin daha farklı bir konfigürasyon ve özellikler sunması her zaman mümkündür.

    Ek olarak PS5 Pro için söylenen ışın izleme performansına değinmek gerekiyor. Konsolun RDNA 3 ve 3.5 mimarili bir GPU’ya sahip olacağı söyleniyor. RDNA 3 temelli RX 7900 XTX, RDNA 2 tabanlı RX 6900 XT'den yalnızca yüzde 36 daha hızlı. Bilindiği üzere PS5, RDNA 2tememli bir GPU’ya sahip ve Pro versiyonda RDNA 3 GPU olsa bile RT performansını bahsedildiği kadar artıracak başka bir şeylerin olması gerekiyor. Daha önceki bir sızıntıda PS5 Pro GPU'sunun RDNA 4'te bulunan bazı RT teknolojilerini içerebileceği söyleniyordu. Bu, bahsi geçen performans artışının arkasındaki güç olabilir.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/sony-playstation-5-pro-teased-with-pssr-spectral-super-resolution-support https://in.ign.com/playstation-5-1/203751/news/playstation-5-pro-new-details-surface-online-including-significant-performance-improvements-and-ps-u
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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