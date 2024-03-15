PlayStation 5 Pro ile PSSR ve 4 kat performans artışı geliyor: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör PlayStation 5 Pro konsolu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre PS5 Pro, performans tarafında önemli miktarda iyileştirme ve yükseltme teknolojisi PSSR ile birlikte gelecek. Konsolun oyuna bağlı olarak 60 FPS veya 120 FPS oyun deneyimi sağlayacağı, ışın izleme tarafında ise 4 kata kadar performans artışının sunulacağı belirtiliyor.

Sony’nin PS5 Pro'yu muhtemelen Eylül ayında mevcut PS5'e göre büyük bir performans artışı ile piyasaya süreceği söyleniyor. Şimdiye kadar sızan bilgilere göre PS5 Pro'da 8 çekirdekli Zen 2 CPU, 30 WGP'ye (60 CU) sahip GPU, 18 Gbps hızında çalışan 16 GB bellek ve 256 bit genişliğinde bellek veri yolu bulunuyor. Bununla birlikte Moore's Law Is Dead (MLID) yayınladığı yeni videoda GPU, makine öğrenimi ve Sony'nin özel yükseltme teknolojisi hakkında ayrıntıları ortaya çıkardı.

PS5 Pro ışın izlemede 4 kat performans artışı sağlayabilir

Trinity kod adındaki PS5 Pro’nun GPU tarafında temel PS5’te bulunan grafik çekirdeğine göre yüzde 45'lik bir performans artışı sağladığı iddia ediliyor. PS5 Pro GPU'sunun ışın izlemede temel PS5'e göre 2 ila 4 kat daha iyi olduğunu bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör PS5 Pro'ya yapılan önemli bir eklemenin de 300 TOPS 8-bit hesaplama kapasitesine sahip güçlü bir özel makine öğrenimi mimarisi olacağı bildiriliyor. Ayrıca 67 TFLOPs 16-bit veya 33,5 TFLOPs 32-bit kayar nokta performansına sahip olduğunu bildiriyor. Referans olması açısından; temel PS5 ve Xbox Series X sırasıyla 10,28 ve 12 TFLOPs olarak derecelendirilmiş durumda.

PS5 Pro ile PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) geliyor

Tam Boyutta Gör PS5 Pro'nun yükseltme için DLSS benzeri özel bir teknoloji kullanacağı belirtiliyor. MLID’e göre "PlayStation Spectral Super Resolution" olarak adlandırılan ve makine öğrenimi ile hızlandırılmış bir "Temporal Anti-aliasing Upscale" teknolojisi konsolda yer alacak. PSSR’nin maksimum 4K çözünürlüğü desteklediği ancak gelecek sürümlerde 8K gibi daha yüksek çözünürlüklerin de destekleyeceği bildiriliyor.

Playstation 5'e yazılım güncellemesi geldi: Yenilikler neler? 1 gün önce eklendi

Yukarıdaki belgeden de görüleceği üzere Sony, PSSR’yi AMD’nin FSR 2 teknolojisi ile karşılaştırıyor. Ayrıca PSSR, giriş gereksinimleri açısından DLSS ve FSR'ye çok benziyor, HDR'yi destekliyor ve dinamik çözünürlükle çalışıyor. Dinamik çözünürlük sayesinde performans sorunları yaşanması halinde oyundaki istikrarın korunması amaçlanacak.

Tüm bu bilgiler oldukça iddialı ve hoş gibi görünse de tamamının söylentilere dayandığını unutmamak gerekir. Bu bilgiler doğru olsa bile nihai üründe Sony’nin daha farklı bir konfigürasyon ve özellikler sunması her zaman mümkündür.

Ek olarak PS5 Pro için söylenen ışın izleme performansına değinmek gerekiyor. Konsolun RDNA 3 ve 3.5 mimarili bir GPU’ya sahip olacağı söyleniyor. RDNA 3 temelli RX 7900 XTX, RDNA 2 tabanlı RX 6900 XT'den yalnızca yüzde 36 daha hızlı. Bilindiği üzere PS5, RDNA 2tememli bir GPU’ya sahip ve Pro versiyonda RDNA 3 GPU olsa bile RT performansını bahsedildiği kadar artıracak başka bir şeylerin olması gerekiyor. Daha önceki bir sızıntıda PS5 Pro GPU'sunun RDNA 4'te bulunan bazı RT teknolojilerini içerebileceği söyleniyordu. Bu, bahsi geçen performans artışının arkasındaki güç olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PlayStation 5 Pro ile PSSR ve 4 kat performans artışı geliyor