TCL, PS5 Pro ve yeni Xbox Series X/S'in 2024 sonuna kadar çıkmasını bekliyor

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Yeni nesil konsollar bildiğiniz gibi 2020 yılının sonunda çıkışını yaptı. Her ne kadar 1.5 yıl gibi bir süre geçmiş olsa da ne yazık ki stok sıkıntısı sebebiyle birçok insan konsola ulaşabilmiş değil. Son söylentiler ise yeni neslin daha güçlü cihazları için tarihin yaklaştığını gösteriyor.

PS5 Pro ve Yeni Xbox Series

Geçtiğimiz günlerde bir basın etkinliği esnasında Çinli teknoloji şirketi TCL, Nesil 9.5 konsollarının, yani PlayStation 5 Pro'nun ve yeni Xbox Series'in 2024'ten önce çıkmasını beklediğini açıkladı. TCL, bu yeni konsolların 2160p çözünürlükte 60-120 FPS arası sunacağını ve 8K oynama fırsatı sunacağını düşünüyor.

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Elbette resmi bir açıklama henüz yok, resmi bir duyuru da yok ancak özellikle son aylarda bu yeni konsollar için söylentiler artmaya başladı. Birçok sektör uzmanı da 2024'ten önce geleceğini düşünüyor. Ancak burada sanıyoruz ki tedarik sorunu asıl belirleyici unsur olacak.

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PS5 Pro ve yeni Xbox Series'in 2024'e kadar çıkması bekleniyor