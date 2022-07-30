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    PlayStation'ın 2. çeyrek mali raporu geldi: PS5 satışları 21 milyonu geçti

    Geçtiğimiz saatlerde Sony'nin PlayStation için 2022 yılı ikinci çeyrek mali sonuçları açıklandı. PlayStation 5 satışları 21.7 milyon adedi geçmiş durumda.       
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    PS5 satışları 21 milyonu geçti
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    Sony her çeyrekte olduğu gibi 2022'nin ikinci çeyreğinde de mali raporlarını paylaştı. PlayStation tarafından da son istatistikler gelmiş oldu.

    PS5 Satışları 21 Milyonu Geçti

    Son üç aylık dönemde toplamda 2.4 milyonluk sevkiyat yapıldı ve sevkiyat miktarı önceki yılın aynı dönemine göre 0.1 milyon arttı. Toplam satış miktarı ise 21.7 milyon oldu. PlayStation 4 satışları ise bu sefer ne yazık ki açıklanmadı.

    Diğer istatistikler ise şöyle:

    • Son üç aylık dönemde PS Plus abone sayısı bir milyon arttı ve 47.3 milyon oldu.
    • PS5 ve PS4 yazılımları 63.6 milyondan 47.1 milyona düşerek büyük bir düşüş yaşadı.
    • 47 milyonluk yazılım satışının 6.4 milyonu birinci parti yazılımlar.
    • Yazılım satışlarının yüzde 79'u dijitalden yapıldı.
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