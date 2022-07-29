Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, iPhone'lar için yeni Playstation kontrolcüsünü tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Sony, sadece iPhone'lar tarafından desteklenecek Backbone One PlayStation oyun kontrolcüsünü tanıttı. Kontrolcünün Android versiyonunun ise önümüzdeki Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
    Oy Ver

    Sony, iPhone'lar için yeni Playstation kontrolcüsü tanıttı!
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasının dev isimlerinden Sony, iPhone’ların Playstation’a dönüştürülmesini sağlayacak Backbone One Playstation oyun kontrolcüsünü duyurdu. İşte özellikleri ve fiyatı

    App Store oyunları ve akış hizmetlerini destekleyecek

    Halihazırda mobil cihazlar için kontrolcü üreten Backbone ile Sony ortaklığının bir ürünü olan Backbone One Playstation, genişbant bir internete ek olarak PS4 veya PS5 konsollarına ihtiyaç duyacak. Bununla birlikte kullanıcılar iPhone cihazlarında PS Remote Play uygulaması üzerinden oyunlara erişebilecekler.

    Buna ek olarak Sony, yeni kontrolcünün diğer App Store oyunlarıyla ve oyun akış hizmetleriyle de çalışacağını söylüyor. Bu oyunlar arasında Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty: Mobile ve daha fazlası yer alırken, oyuncular kontrolcü uygulaması üzerinden deneyimlerini kişiselleştirebilecek.

    Ayrıca herhangi bir batarya desteğine sahip olmayan Backbone One Playstation, iPhone'un kendisinden güç aldığı için ayrı bir şarj gerektirmeyecek. Şu an için ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, İtalya, İsveç, Fransa, İspanya, İsveç, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak yeni kontrolcü, daha sonra diğer bölgelere de gelecek. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 8i
    Huawei Nova 8i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12004
    ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12004
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız