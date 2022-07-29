Sony, iPhone'lar için yeni Playstation kontrolcüsünü tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Oyun dünyasının dev isimlerinden Sony, iPhone’ların Playstation’a dönüştürülmesini sağlayacak Backbone One Playstation oyun kontrolcüsünü duyurdu. İşte özellikleri ve fiyatı

App Store oyunları ve akış hizmetlerini destekleyecek

Halihazırda mobil cihazlar için kontrolcü üreten Backbone ile Sony ortaklığının bir ürünü olan Backbone One Playstation, genişbant bir internete ek olarak PS4 veya PS5 konsollarına ihtiyaç duyacak. Bununla birlikte kullanıcılar iPhone cihazlarında PS Remote Play uygulaması üzerinden oyunlara erişebilecekler.

Buna ek olarak Sony, yeni kontrolcünün diğer App Store oyunlarıyla ve oyun akış hizmetleriyle de çalışacağını söylüyor. Bu oyunlar arasında Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty: Mobile ve daha fazlası yer alırken, oyuncular kontrolcü uygulaması üzerinden deneyimlerini kişiselleştirebilecek.

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Ayrıca herhangi bir batarya desteğine sahip olmayan Backbone One Playstation, iPhone'un kendisinden güç aldığı için ayrı bir şarj gerektirmeyecek. Şu an için ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, İtalya, İsveç, Fransa, İspanya, İsveç, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak yeni kontrolcü, daha sonra diğer bölgelere de gelecek.

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Sony, iPhone'lar için yeni Playstation kontrolcüsü tanıttı!